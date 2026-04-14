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प्रेग्नेंट सुरभि ज्योति ने कराया फोटोशूट, बॉडीकॉन ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, देखें तस्वीरें
Surbhi Jyoti Maternity Photosshoot: टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्द ही मां बनने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए अपनी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें वो काफी ग्लैमरस लुक में नजर आ रही हैं
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Published at : 14 Apr 2026 02:11 PM (IST)
Tags :Surbhi Jyoti
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