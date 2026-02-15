एक्सप्लोरर
पति संग यूं क्वालिटी टाइम स्पेंड के रहीं प्रेगनेंट सुरभि ज्योति, फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प
Surbhi Jyoti Photos: एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्द ही मां बनने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज शेयर की हैं, जिनपर फैंस जमकर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्दी ही मां बनने वाली हैं. वो 37 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. हाल ही में सुरभि ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपने पति संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं. तस्वीरों में वो बेबी बम्प भी फ्लॉन्ट कर रही हैं.
1/7
2/7
Published at : 15 Feb 2026 05:45 PM (IST)
Tags :Surbhi Jyoti Sumit Suri
टेलीविजन
7 Photos
पति संग यूं क्वालिटी टाइम स्पेंड के रहीं प्रेगनेंट सुरभि ज्योति, फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प
टेलीविजन
7 Photos
महाशिवरात्रि पर शिव भक्ति में डूबीं एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना, पति संग किए महाकाल के दर्शन
टेलीविजन
7 Photos
शादी की सालगिरह पर गुरमीत ने देबिना को बताया अपनी ‘शक्ति’, रोमांटिक पोस्ट कर जीता फैंस का दिल
टेलीविजन
7 Photos
एक्ट्रेस नहीं पत्रकार बनना चाहती थीं हिना खान, एक्टिंग डेब्यू से पहले ली थी ये डिग्री
टेलीविजन
7 Photos
सुरभि ज्योति और सुमित सूरी की लव स्टोरी है फिल्मी, म्यूजिक वीडियो के सेट पर शुरू हुई थी प्रेम कहानी
टेलीविजन
7 Photos
टीवी की ‘सीधी-सादी’ अंगूरी भाभी का बदला अंदाज, बीच पर शॉर्ट्स में एक्ट्रेस ने ढाया कहर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत', रुबियो के दावे पर जयशंकर का जवाब, कहा- बाहरी दबाव...
पंजाब
पंजाब में BJP को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने थामा अकाली दल का दामन
क्रिकेट
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया खुलासा
इंडिया
भारत-फ्रांस साथ बनाएंगे हेलीकॉप्टर और हैमर बम, मैक्रों के दौरे के दौरान होगा बड़ा डिफेंस डील, बेचैन हुआ पाकिस्तान
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
पति संग यूं क्वालिटी टाइम स्पेंड के रहीं प्रेगनेंट सुरभि ज्योति, फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प
टेलीविजन
7 Photos
महाशिवरात्रि पर शिव भक्ति में डूबीं एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना, पति संग किए महाकाल के दर्शन
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion