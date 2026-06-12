पोल्का डॉट ड्रेस में सुरभि ज्योति ने लगाया 90s का तड़का, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर दिया पोज, नजरें हटाना मुश्किल

सुरभि ज्योति ने इस फोटोशूट में ब्राउन और व्हाइट पोल्का डॉट प्रिंट की फ्लोई मैक्सी ड्रेस पहनी है. हॉल्टर नेक डिजाइन वाली ये ड्रेस उनके बेबी बंप को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही है.