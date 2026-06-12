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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनपोल्का डॉट ड्रेस में सुरभि ज्योति ने लगाया 90s का तड़का, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर दिया पोज, नजरें हटाना मुश्किल

पोल्का डॉट ड्रेस में सुरभि ज्योति ने लगाया 90s का तड़का, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर दिया पोज, नजरें हटाना मुश्किल

Surbhi Jyoti Post: सुरभि ज्योति ने अपने मैटरनिटी फोटोशूट से फैंस का दिल जीत लिया है. पोल्का डॉट मैक्सी ड्रेस और विंटेज स्टाइल के साथ उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट किया, जो उन्हें एलिगेंट बना रहा हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Jun 2026 11:28 AM (IST)
Surbhi Jyoti Post: सुरभि ज्योति ने अपने मैटरनिटी फोटोशूट से फैंस का दिल जीत लिया है. पोल्का डॉट मैक्सी ड्रेस और विंटेज स्टाइल के साथ उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट किया, जो उन्हें एलिगेंट बना रहा हैं.

हाल ही में टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इन तस्वीरों में सुरभि का लुक 90s वाइब दे रहा है, साथ ही उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो देखने को मिल रही है. ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इसी बीच आइए इन तस्वीरों को देखते हैं.

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सुरभि ज्योति ने इस फोटोशूट में ब्राउन और व्हाइट पोल्का डॉट प्रिंट की फ्लोई मैक्सी ड्रेस पहनी है. हॉल्टर नेक डिजाइन वाली ये ड्रेस उनके बेबी बंप को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही है.
सुरभि ज्योति ने इस फोटोशूट में ब्राउन और व्हाइट पोल्का डॉट प्रिंट की फ्लोई मैक्सी ड्रेस पहनी है. हॉल्टर नेक डिजाइन वाली ये ड्रेस उनके बेबी बंप को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही है.
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उन्होंने अपने दोनों हाथों में ब्लैक लेस ग्लव्स पहने हैं, जो उनके पूरे लुक को विंटेज और स्टाइलिश टच दे रहे हैं.
उन्होंने अपने दोनों हाथों में ब्लैक लेस ग्लव्स पहने हैं, जो उनके पूरे लुक को विंटेज और स्टाइलिश टच दे रहे हैं.
Published at : 12 Jun 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
Surbhi Jyoti

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