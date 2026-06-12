एक्सप्लोरर
पोल्का डॉट ड्रेस में सुरभि ज्योति ने लगाया 90s का तड़का, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर दिया पोज, नजरें हटाना मुश्किल
Surbhi Jyoti Post: सुरभि ज्योति ने अपने मैटरनिटी फोटोशूट से फैंस का दिल जीत लिया है. पोल्का डॉट मैक्सी ड्रेस और विंटेज स्टाइल के साथ उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट किया, जो उन्हें एलिगेंट बना रहा हैं.
हाल ही में टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इन तस्वीरों में सुरभि का लुक 90s वाइब दे रहा है, साथ ही उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो देखने को मिल रही है. ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इसी बीच आइए इन तस्वीरों को देखते हैं.
1/7
2/7
Published at : 12 Jun 2026 11:28 AM (IST)
Tags :Surbhi Jyoti
टेलीविजन
7 Photos
पोल्का डॉट ड्रेस में सुरभि ज्योति ने लगाया 90s का तड़का, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर दिया पोज, नजरें हटाना मुश्किल
टेलीविजन
7 Photos
प्रेग्नेंसी छिपाकर पंजाबी फिल्म की शूटिंग करती रहीं रुबीना दिलैक, 12-14 घंटे तक धूप में किया काम
टेलीविजन
7 Photos
कभी ढंग से नहीं आती थी इंग्लिश, आज जीती हैं लग्जरी लाइफ, जानें कितनी-पढ़ी लिखी हैं अवनीत कौर
टेलीविजन
7 Photos
क्रिस्टल डिसूजा के रिश्ते पर लगी मुहर! दुबई बेस्ड बिजनेसमैन एपी को डेट कर रहीं एक्ट्रेस
टेलीविजन
7 Photos
रूपाली गांगुली से दिशा वकानी तक, जब टीवी स्टार्स बन गए इंटरनेट के सबसे बड़े मीम लेजेंड्स
टेलीविजन
10 Photos
गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश
टेलीविजन
7 Photos
टीवी के बाद 'गुल्लक' से ओटीटी डेब्यू कर बेहद खुश हैं हेली शाह, बोलीं- नए मौके तलाशना चाहती हूं
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
रणबीर कपूर ने मां के पैरों में रख दी थी अपनी पहली कमाई, नीतू कपूर की आंखों से छलक पड़े थे आंसू
मनोरंजन
Live Updates: 'भारत भाग्य विधाता' से 'गर्वनर' तक आज रिलीज हुई कई फिल्में, कौन करेगी बंपर ओपनिंग
मनोरंजन
अंश और प्रेम के बीच छिड़ेगी तीखी बहस, वसुधा की राह में मुश्किलें खड़ी करेंगी चंद्रिका देवी
मनोरंजन
सलमान खान फार्म हाउस विवाद: HC ने लगाई पड़ोसी को फटकार, हटाने होंगे एक्टर के खिलाफ पोस्ट!
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
पोल्का डॉट ड्रेस में सुरभि ज्योति ने लगाया 90s का तड़का, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर दिया पोज, नजरें हटाना मुश्किल
टेलीविजन
7 Photos
प्रेग्नेंसी छिपाकर पंजाबी फिल्म की शूटिंग करती रहीं रुबीना दिलैक, 12-14 घंटे तक धूप में किया काम
एपी सिंहएडवोकेट
Opinion