करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एकता कपूर की दिवाली पार्टी में एक-दूसरे को कॉम्प्लिमेंट करते हुए बेहद स्टाइलिश लुक में नज़र आए. तेजस्वी प्रकाश ने ब्लैक साड़ी पहनी है, जिसे उन्होंने एक बेहद फैशनेबल स्लीवलेस ब्लैक ब्लाउज के साथ पेयर किया है, जिस पर गोल्डन रंग का वर्क और शोल्डर डिटेलिंग है. उन्होंने डायमंड चोकर नेकलेस और एक बन बनाकर अपने लुक को पूरा किया है. वहीं, करण कुंद्रा ने लाइट पिंक रंग का एम्ब्रॉइडर्ड कुर्ता पहना है, जिस पर मल्टीकलर काम है. उन्होंने अपने कुर्ते को आइवरी रंग के दुपट्टे के साथ लेयर किया है, जिस पर शाइनी सीक्वेंस वर्क है. दोनों का यह ट्रेंडी कॉम्बिनेशन दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट लग रहा है.
अनीता हस्सनंदानी रेड्डी एकता कपूर की दिवाली पार्टी में बेहद ग्लैमरस और क्लासी लुक में नज़र आ रही हैं. उन्होंने क्रीम रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी है, जिस पर बारीक थ्रेड और लेस वर्क है. उन्होंने साड़ी को एक स्लीवलेस मैचिंग ब्लाउज के साथ पेयर किया है. एक्सेसरीज़ में, उन्होंने एक बड़ा डायमंड चोकर नेकलेस और मैचिंग ब्रेसलेट पहना है. उन्होंने अपने हाथ में बरगंडी रंग का छोटा हैंडबैग लिया हुआ है और अपने बालों को बन में बांधा है, जो उनके लुक को कम्प्लीट कर रहा है. उनका यह लुक दिवाली पार्टी के लिए बेहद एलिगेंट और फेस्टिव है.
तस्वीर में करण पटेल और अंकिता भार्गव एकता कपूर की दिवाली पार्टी में एक खूबसूरत अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं. करण पटेल ने ब्लैक रंग का शीर कुर्ता पहना है, जिसके नीचे उन्होंने काले पजामे पहने हैं. वहीं, अंकिता भार्गव भी ब्लैक रंग के कुर्ता धोती सेट में हैं, जिसके कुर्ते पर मल्टी-कलर की सुंदर कढ़ाई और मिरर वर्क है. उन्होंने सफ़ेद मोतियों वाली पोटली बैग और गोल्डन रंग की जूती पहनी है, जो उनके लुक को फेस्टिव और क्लासी बना रहा है. दोनों ने ही ब्लैक कलर के आउटफिट्स को चुनकर एक-दूसरे के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन बैठाया है.
सोफी चौधरी ने एकता कपूर की दिवाली पार्टी में बेहद ग्लैमरस लुक चुना. उन्होंने काले रंग की शिमर साड़ी पहनी, जिस पर गोल्डन पोल्का डॉट्स का खूबसूरत काम था. इसके साथ उन्होंने ऑफ-शोल्डर ब्लाउज़ पहना जो उनके लुक को और एलीगेंट बना रहा था. बालों को पीछे बांधकर उन्होंने बड़े झुमके और न्यूड मेकअप से अपने पूरे लुक को ग्रेसफुल तरीके से कंप्लीट किया. उनका ये लुक ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट बैलेंस लगा.
प्रज्ञा यादव ने एकता कपूर की दिवाली पार्टी में एथनिक और मॉडर्न लुक का खूबसूरत मेल दिखाया. उन्होंने गोल्डन और पेस्टल शेड के लंबे जैकेट-स्टाइल लहंगा कैरी किया, जिसे उन्होंने मैचिंग ब्लाउज़ के साथ पेयर किया. खुले वेवी बाल, मिनिमल मेकअप और स्टेटमेंट चोकर नेकलेस ने उनके लुक को एलीगेंट और फेस्टिव टच दिया. उनका ये लुक संपल के साथ रॉयल अंदाज़ दिखा रहा हैं.
रिधिमा पंडित ने एकता कपूर की दिवाली पार्टी में एलीगेंट सफेद साड़ी पहनकर सबका ध्यान खींच लिया. नेट फैब्रिक वाली इस साड़ी पर नाज़ुक एम्ब्रॉयडरी और सीक्विन वर्क उनके लुक में चार चांद लगा रहा था. उन्होंने इसे स्लीवलेस ब्लाउज़ और सिल्वर झुमके के साथ स्टाइल किया. हाथ में मैचिंग पोटली बैग और हल्के कर्ल वाले खुले बालों ने उनके लुक को ग्रेसफुल और फेस्टिव टच दिया.
हरलीन सेठी एकता कपूर की दिवाली पार्टी में एक बेहद खूबसूरत और ट्रेंडी लहंगे में नज़र आईं. उन्होंने हल्के पिंक रंग का लहंगा पहना है, जिसकी स्कर्ट पर ओवरलैपिंग फेदर जैसी 3डी एम्ब्रॉइडरी है, जो एक फ्लफी लुक दे रहा है. उन्होंने इसे सिल्वर रंग के हैवी बीडेड स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया है, जिस पर क्रिस्टल का काम है. एक्सेसरीज़ के तौर पर उन्होंने सिल्वर बेल्ट और मैचिंग पोटली बैग लिया है.
करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा एकता कपूर की दिवाली पार्टी में बेहद क्लासी अंदाज़ में नज़र आए. करिश्मा तन्ना ने गोल्डन रंग की एक शिमरी साड़ी पहनी है, जिसका टिशू फैब्रिक है. उन्होंने साड़ी को एकस्पेगेटी ब्लाउज के साथ ड्रेप किया है, और एक्सेसरीज़ में एक बड़ा एमरल्ड ग्रीन रंग का चोकर नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स पहने हैं. वहीं, वरुण बंगेरा ने आइवरी रंग का कुर्ता-पायजामा चुना है, जिसे उन्होंने ब्राउन रंग के लेदर लोफर्स के साथ पेयर किया है.
समीर सोनी और नीलम कोठारी एकता कपूर की दिवाली पार्टी में ट्रेडिशनल लेकिन स्टाइलिश अंदाज़ में नजर आए. समीर ने ब्लैक बंदगला जैकेट के साथ सफेद शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र और शाइनी ब्लैक शूज़ पहने थे. उनका लुक बहुत क्लासिक और फॉर्मल लगा. नीलम ने रानी पिंक रंग का खूबसूरत लॉन्ग कुर्ता सेट चुना, जिस पर गोल्डन कढ़ाई और ज़री का काम था. उन्होंने इसे मैचिंग पिंक दुपट्टे, सिल्वर रिंग और स्टाइलिश क्लच के साथ पेयर किया. दोनों का लुक एक-दूसरे को बहुत खूबसूरती से कॉम्प्लिमेंट कर रहा था और दिवाली के मौके के लिए एकदम परफेक्ट लगा.
Published at : 20 Oct 2025 09:25 AM (IST)