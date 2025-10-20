करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एकता कपूर की दिवाली पार्टी में एक-दूसरे को कॉम्प्लिमेंट करते हुए बेहद स्टाइलिश लुक में नज़र आए. तेजस्वी प्रकाश ने ब्लैक साड़ी पहनी है, जिसे उन्होंने एक बेहद फैशनेबल स्लीवलेस ब्लैक ब्लाउज के साथ पेयर किया है, जिस पर गोल्डन रंग का वर्क और शोल्डर डिटेलिंग है. उन्होंने डायमंड चोकर नेकलेस और एक बन बनाकर अपने लुक को पूरा किया है. वहीं, करण कुंद्रा ने लाइट पिंक रंग का एम्ब्रॉइडर्ड कुर्ता पहना है, जिस पर मल्टीकलर काम है. उन्होंने अपने कुर्ते को आइवरी रंग के दुपट्टे के साथ लेयर किया है, जिस पर शाइनी सीक्वेंस वर्क है. दोनों का यह ट्रेंडी कॉम्बिनेशन दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट लग रहा है.