हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनशूरा खान के बेबी शावर की इनसाइड तस्वीरें, जन्नत जुबैर और हिना खान ने की खूब मस्ती

शूरा खान के बेबी शावर की इनसाइड तस्वीरें, जन्नत जुबैर और हिना खान ने की खूब मस्ती

Sshura Khan Baby Shower: अरबाज खान और शूरा खान जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं. शूरा खान का हाल ही में बेबी शावर हुआ है जिसमें कई सेलेब्स शामिल हुए थे. बेबी शावर की झलक जन्नर जुबैर ने दिखाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 02:59 PM (IST)
Sshura Khan Baby Shower: अरबाज खान और शूरा खान जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं. शूरा खान का हाल ही में बेबी शावर हुआ है जिसमें कई सेलेब्स शामिल हुए थे. बेबी शावर की झलक जन्नर जुबैर ने दिखाई है.

लमान खान के छोटे भाई अरबाज खान जल्द ही पापा बनने वाले हैं. शूरा खान जल्द ही बेबी को जन्म देने वाली हैं. हाल ही में शूरा का बेबी शावर हुआ था. जिसकी अंदर की झलक जन्नत जुबैर ने दिखाई है.

1/7
जन्नत ने सोशल मीडिया पर शूरा के बेबी शावर की फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो ढेर सारी मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं.
जन्नत ने सोशल मीडिया पर शूरा के बेबी शावर की फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो ढेर सारी मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं.
2/7
जन्नत ने इन फोटोज के साथ बेबी शावर की झलक भी दिखाई है.
जन्नत ने इन फोटोज के साथ बेबी शावर की झलक भी दिखाई है.
3/7
बेबी शावर में जन्नत पिंक कलर की क्यूट सी ड्रेस पहनकर गई थी. जिसमें वो डॉल सी लग रही थीं. वहीं शूरा भी येलो ड्रेस में प्यारी लग रही थीं.
बेबी शावर में जन्नत पिंक कलर की क्यूट सी ड्रेस पहनकर गई थी. जिसमें वो डॉल सी लग रही थीं. वहीं शूरा भी येलो ड्रेस में प्यारी लग रही थीं.
4/7
जन्नत ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- एक खूबसूरत दिन, होने वाली मां और उस अनमोल जीवन पर प्यार बरसाते हुए, जिससे मिलने के लिए हम बेताब हैं.
जन्नत ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- एक खूबसूरत दिन, होने वाली मां और उस अनमोल जीवन पर प्यार बरसाते हुए, जिससे मिलने के लिए हम बेताब हैं.
5/7
पार्टी में सरगुन मेहता भी पति रवि दुबे के साथ पहुंची थीं. जन्नत और सरगुन ने साथ में खूब मस्ती की.
पार्टी में सरगुन मेहता भी पति रवि दुबे के साथ पहुंची थीं. जन्नत और सरगुन ने साथ में खूब मस्ती की.
6/7
निया शर्मा और जन्नत ने साथ में सेल्फी ली. सारे सेलेब्स ने साथ में खूब मस्ती की.
निया शर्मा और जन्नत ने साथ में सेल्फी ली. सारे सेलेब्स ने साथ में खूब मस्ती की.
7/7
बेबी शावर में सलमान खान भी शामिल हुए थे. सलमान के साथ भी जन्नत ने फोटो शेयर की है.
बेबी शावर में सलमान खान भी शामिल हुए थे. सलमान के साथ भी जन्नत ने फोटो शेयर की है.
Published at : 30 Sep 2025 02:59 PM (IST)
Tags :
Arbaaz Khan Jannat Zubair Sshura Khan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
भोजपुरी सिनेमा
Pawan Singh Fees and Net Worth: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
रजत बेदी ने द बैड्स आफ बालीवुड में पिता-पुत्र के दिल को छू लेने वाले सीन की प्रशंसा की - प्योर इमोशन!
UP ATS: Jang-e-Jihad की थी तैयारी, ATS ने की गिरफ्तारी | ABP News
Bareilly Violence: Maulana Tauqeer Raza के करीबी Dr. Nafees गिरफ्तार, बुलडोजर एक्शन की तैयारी | ABP NEWS
One More Time Kishore Kumar: Legacy, लिगेसी, गायन युगल और अधिक फ़ुट। शान, अलीशा, शाल्मली, शमीर और मामे खान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
भोजपुरी सिनेमा
Pawan Singh Fees and Net Worth: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
इंडिया
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
लाइफस्टाइल
Jasprit Bumrah Son Name: ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
यूटिलिटी
घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट
घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget