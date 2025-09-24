हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सृष्टि रोड़े की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फैशन का बिखेरती हैं जलवा बर्थडे

सृष्टि रोड़े की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फैशन का बिखेरती हैं जलवा बर्थडे

Srishti Rode Beautiful Pictures: बर्थडे गर्ल सृष्टि रोड़े अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सबका ध्यान खींच रही हैं. इन तस्वीरों में उनका ग्लैमरस अंदाज और फैशन सेंस बखूबी नजर आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 09:56 AM (IST)
Srishti Rode Beautiful Pictures: बर्थडे गर्ल सृष्टि रोड़े अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सबका ध्यान खींच रही हैं. इन तस्वीरों में उनका ग्लैमरस अंदाज और फैशन सेंस बखूबी नजर आ रहा है.

सृष्टि रोड़े ने अपने जन्मदिन पर स्टाइल और ग्लैमर का तड़का दिखाया है.उनकी तस्वीरों में उनकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस साफ नजर आता है.सृष्टि अपने फैशन सेंस और अदाओं से फैंस का दिल जीत रही हैं.इन लुक्स में उनका मॉडर्न और स्टाइलिश अंदाज सबको आकर्षित कर रहा है.सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

1/10
सृष्टि रोडे एक फेमस इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस हैं, जिन्हें उनकी चुलबुली अदाओं,और बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है.
सृष्टि रोडे एक फेमस इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस हैं, जिन्हें उनकी चुलबुली अदाओं,और बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है.
2/10
सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की, और इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.
सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की, और इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.
3/10
उनका एक्टिंग करियर 2007 में शुरू हुआ, जब उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के शो 'कुछ इस तरह' में छोटे रोल के रूप में काम किया.
उनका एक्टिंग करियर 2007 में शुरू हुआ, जब उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के शो 'कुछ इस तरह' में छोटे रोल के रूप में काम किया.
4/10
इसके बाद सृष्टि ने कई एड्स और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया.
इसके बाद सृष्टि ने कई एड्स और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया.
5/10
2010 में उन्होंने टेलीविजन शो 'ये इश्क हाए' में मंजरी का किरदार निभाया, जो उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था.
2010 में उन्होंने टेलीविजन शो 'ये इश्क हाए' में मंजरी का किरदार निभाया, जो उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था.
6/10
2018 में सृष्टि ने रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में हिंसा लिया, जहां उन्होंने अपनी चुलबुली और ईमानदार इमेज से फैंस का दिल जीता.
2018 में सृष्टि ने रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में हिंसा लिया, जहां उन्होंने अपनी चुलबुली और ईमानदार इमेज से फैंस का दिल जीता.
7/10
सृष्टि सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और वह अपने फैंस के साथ तस्वीरें और अपडेट्स शेयर करती रहती हैं.
सृष्टि सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और वह अपने फैंस के साथ तस्वीरें और अपडेट्स शेयर करती रहती हैं.
8/10
सृष्टि रोडे इस तस्वीर में सादगी और एलिगेंस के साथ व्हाइट आउटफिट और फ्लोरल ब्रेसलेट में नजर आ रही हैं.
सृष्टि रोडे इस तस्वीर में सादगी और एलिगेंस के साथ व्हाइट आउटफिट और फ्लोरल ब्रेसलेट में नजर आ रही हैं.
9/10
सृष्टि रोडे इस तस्वीर में व्हाइट स्टाइलिश नेट आउटफिट में पोज देती नजर आ रही हैं.
सृष्टि रोडे इस तस्वीर में व्हाइट स्टाइलिश नेट आउटफिट में पोज देती नजर आ रही हैं.
10/10
सृष्टि रोडे इस तस्वीर में शिमरी बैकलेस गाउन में ग्लैमरस अंदाज के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं
सृष्टि रोडे इस तस्वीर में शिमरी बैकलेस गाउन में ग्लैमरस अंदाज के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं
Published at : 24 Sep 2025 09:56 AM (IST)
Tags :
Bigg Boss 12 Srishti Rode

Photo Gallery

