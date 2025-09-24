एक्सप्लोरर
सृष्टि रोड़े की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फैशन का बिखेरती हैं जलवा बर्थडे
Srishti Rode Beautiful Pictures: बर्थडे गर्ल सृष्टि रोड़े अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सबका ध्यान खींच रही हैं. इन तस्वीरों में उनका ग्लैमरस अंदाज और फैशन सेंस बखूबी नजर आ रहा है.
सृष्टि रोड़े ने अपने जन्मदिन पर स्टाइल और ग्लैमर का तड़का दिखाया है.उनकी तस्वीरों में उनकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस साफ नजर आता है.सृष्टि अपने फैशन सेंस और अदाओं से फैंस का दिल जीत रही हैं.इन लुक्स में उनका मॉडर्न और स्टाइलिश अंदाज सबको आकर्षित कर रहा है.सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 24 Sep 2025 09:56 AM (IST)
Tags :Bigg Boss 12 Srishti Rode
