हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनमां बनने वाली हैं 'टीवी की पार्वती', टाइट ड्रेस में बेबी बंप फ्लॉन्ट कर शेयर किया पोस्ट, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

मां बनने वाली हैं 'टीवी की पार्वती', टाइट ड्रेस में बेबी बंप फ्लॉन्ट कर शेयर किया पोस्ट, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 05:38 PM (IST)
महादेव की पार्वती फेम एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया जल्द ही मां बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनमें उनकी खुशी साफ झलक रही है. इस गुड न्यूज को सुनकर उनके फैंस और इंडस्ट्री के सितारे लगातार उन्हें बधाइयां दे रहे हैं.

1/10
देवों के देव महादेव में देवी पार्वती का रोल निभाकर फेमस हुईं सोनारिका भदौरिया ने अपनी खास पहचान बनाई है. उनकी एक्टिंग और खूबसूरती का हर कोई फैन है.
2/10
सोनारिका को सबसे ज्यादा पहचान टीवी सीरियल 'देवों के देव महादेव' में पार्वती के रोल से मिली. इस रोल ने उन्हें रातोंरात घर-घर में मशहूर कर दिया.
3/10
उनकी सादगी, अदाकारी और लुक्स को दर्शकों ने बेहद पसंद किया. इसके बाद उन्होंने 'पृथ्वी वल्लभ','दास्तान-ए-मोहब्बत सलीम अनारकली'और 'इश्क में मरजावां' जैसे सीरियल्स में भी काम किया.
4/10
सोनारिका अपनी खूबसूरती और फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
5/10
इसी बीच हाल ही में एक्ट्रेस अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में आ गई हैं.'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदौरिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी प्रेग्नेंसी न्यूज शेयर की है.
6/10
इसमें वो अपने पति विकास पराशर के साथ नजर आ रही हैं. इस दौरान दोनों समंदर किनारे एक-दूसरे का हाथ थामे दिखाई दे रहे हैं, जिसे देख फैंस ने भर-भर के प्यार लुटाया.
7/10
उन्होंने समुद्र किनारे पर एक मैटरनिटी फोटोशूट कराया जहां वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करते दिखीं. तस्वीरों में उन्होंने लेस क्रॉप टॉप और छोटी शॉर्ट्स पहनी हुई थी.
8/10
सोनारिका भदौरिया ने अपने हैप्पी स्पेस में बहुत खुश नजर आ रही हैं. उन्होंने 14 सितंबर को इंस्टाग्राम पर पति विकास पराशर के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं.
9/10
इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हमारा अब तक का सबसे बड़ा एडवेंचर.' सोनारिका ने ये फोटो शूट समंदर किनारे सफेद रंग के अटायर में करवाया है.
10/10
फोटोशूट में एक्ट्रेस सोनारिका के चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ देखने को मिल रहा है. इसके साथ ही शेयर की गई पोस्ट में वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं.
Published at : 20 Sep 2025 05:38 PM (IST)
Tags :
Devon Ke Dev Mahadev Sonarika Bhadoria Vikas Parashar

टेलीविजन फोटो गैलरी

