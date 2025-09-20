एक्सप्लोरर
मां बनने वाली हैं 'टीवी की पार्वती', टाइट ड्रेस में बेबी बंप फ्लॉन्ट कर शेयर किया पोस्ट, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
Sonarika Bhadoria Pregnancy News: महादेव की पार्वती के घर में नन्हें मेहमान की एंट्री होने वाली है. एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया ने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फैंस को ये खुशखबरी शेयर की है.
महादेव की पार्वती फेम एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया जल्द ही मां बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनमें उनकी खुशी साफ झलक रही है. इस गुड न्यूज को सुनकर उनके फैंस और इंडस्ट्री के सितारे लगातार उन्हें बधाइयां दे रहे हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 20 Sep 2025 05:38 PM (IST)
