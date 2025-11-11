हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टीवी की पार्वती ने शॉर्ट स्कर्ट पहन फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, फोटोज हुईं वायरल

टीवी की पार्वती ने शॉर्ट स्कर्ट पहन फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, फोटोज हुईं वायरल

Sonarika Bhadoria: टीवी की ‘पार्वती’ ने प्रेग्नेंसी के दौरान बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए शॉर्ट स्कर्ट में ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस का यह स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Nov 2025 03:25 PM (IST)
Sonarika Bhadoria: टीवी की ‘पार्वती’ ने प्रेग्नेंसी के दौरान बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए शॉर्ट स्कर्ट में ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस का यह स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

टीवी की मशहूर ‘पार्वती’ सोनारिका भदौरिया इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह शॉर्ट स्कर्ट पहने नजर आ रही हैं. सोनारिका का यह स्टाइलिश प्रेग्नेंसी लुक फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस उनकी इस कॉन्फिडेंट और ग्लोइंग पर्सनालिटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया जल्द ही मां बनने वाली हैं. इन दिनों सोनारिका अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय करती नजर आ रही हैं.
टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया जल्द ही मां बनने वाली हैं. इन दिनों सोनारिका अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय करती नजर आ रही हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जहां उनका स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज साफ झलक रहा है.
हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जहां उनका स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज साफ झलक रहा है.
बता दें कि, इन दिनों एक्ट्रेस अपने पति के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं.
बता दें कि, इन दिनों एक्ट्रेस अपने पति के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होनें व्हाईट शर्ट के साथ शॉर्ट स्कर्ट पहनी है, जिसके साथ येलो जैकेट कैरी की है.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होनें व्हाईट शर्ट के साथ शॉर्ट स्कर्ट पहनी है, जिसके साथ येलो जैकेट कैरी की है.
साथ ही सटल मेकअप और बन बनाए एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.
साथ ही सटल मेकअप और बन बनाए एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.
उनका ये ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.
उनका ये ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.
यूजर्स अलग अलग तरह के कमेंट्स करके उनकी इन तस्वीरों पर प्यार लुटा रहे हैं.
यूजर्स अलग अलग तरह के कमेंट्स करके उनकी इन तस्वीरों पर प्यार लुटा रहे हैं.
Published at : 11 Nov 2025 03:25 PM (IST)
Sonarika Bhadoria

टेलीविजन फोटो गैलरी

फोटो गैलरी

