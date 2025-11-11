एक्सप्लोरर
टीवी की पार्वती ने शॉर्ट स्कर्ट पहन फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, फोटोज हुईं वायरल
Sonarika Bhadoria: टीवी की ‘पार्वती’ ने प्रेग्नेंसी के दौरान बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए शॉर्ट स्कर्ट में ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस का यह स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
टीवी की मशहूर ‘पार्वती’ सोनारिका भदौरिया इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह शॉर्ट स्कर्ट पहने नजर आ रही हैं. सोनारिका का यह स्टाइलिश प्रेग्नेंसी लुक फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस उनकी इस कॉन्फिडेंट और ग्लोइंग पर्सनालिटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 11 Nov 2025 03:25 PM (IST)
Sonarika Bhadoria
टेलीविजन
