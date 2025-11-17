हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की नॉयना झेल रही हैं टूटी शादी का दर्द, बेटी की वजह से सताता है ये डर

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की नॉयना झेल रही हैं टूटी शादी का दर्द, बेटी की वजह से सताता है ये डर

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में नॉयना की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली बरखा बिष्ट किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Nov 2025 05:27 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में नॉयना की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली बरखा बिष्ट किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में बेशक नॉयना को देखा जा रहा है कि वो मिहिर और तुलसी की शादी तोड़ने में लगी हुई हैं. लेकिन, रियल लाइफ में उनकी शादी खुद टूट चुकी है.

जी हां, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में नॉयना की भूमिका निभाने वाली बरखा बिष्ट की शादी टूट चुकी हैं. उनकी एक बेटी भी है, जिसकी परवरिश वो सिंगल मदर के तौर पर करती हैं.
जी हां, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में नॉयना की भूमिका निभाने वाली बरखा बिष्ट की शादी टूट चुकी हैं. उनकी एक बेटी भी है, जिसकी परवरिश वो सिंगल मदर के तौर पर करती हैं.
बरखा बिष्ट का 2020 में इंद्रनील सेनगुप्ता संग तलाक हो गया था. हालांकि, लगभग 5 साल बाद भी एक्ट्रेस टूटी शादी का दर्द नहीं भूल पाई हैं.
बरखा बिष्ट का 2020 में इंद्रनील सेनगुप्ता संग तलाक हो गया था. हालांकि, लगभग 5 साल बाद भी एक्ट्रेस टूटी शादी का दर्द नहीं भूल पाई हैं.
शॉर्दुलॉजी से बरखा ने कहा- आजकल शादियां चल नहीं रही हैं. लोग शादियां करना नहीं चाहते. अगर कर रहे हैं तो जल्द ही टूट भी जा रही है.
शॉर्दुलॉजी से बरखा ने कहा- आजकल शादियां चल नहीं रही हैं. लोग शादियां करना नहीं चाहते. अगर कर रहे हैं तो जल्द ही टूट भी जा रही है.
बरखा ने कहा कि मैं शादी में बहुत विश्वास रखती हूं, लेकिन मेरी ही नहीं चली. अब वक्त बदल गया है, बहुत कुछ मिक्सअप हो गया है. लोगों का नजरिया भी रिश्ते को लेकर बदल चुका है. क्योंकि लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है.
बरखा ने कहा कि मैं शादी में बहुत विश्वास रखती हूं, लेकिन मेरी ही नहीं चली. अब वक्त बदल गया है, बहुत कुछ मिक्सअप हो गया है. लोगों का नजरिया भी रिश्ते को लेकर बदल चुका है. क्योंकि लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है.
आपके आसपास इतना सबकुछ चल रहा होता है कि आप दो चीजें भूल जाते हो एक परिवार और दूसरा काम. एक्ट्रेस ने कहा कि उनके अनुसार परिवार और काम से ज्यादा और कुछ नहीं होता.
आपके आसपास इतना सबकुछ चल रहा होता है कि आप दो चीजें भूल जाते हो एक परिवार और दूसरा काम. एक्ट्रेस ने कहा कि उनके अनुसार परिवार और काम से ज्यादा और कुछ नहीं होता.
2025 में इसलिए इतनी शादियां टूट रही हैं. लेकिन, ये सब उन लोगों पर निर्भर करता है कि रिश्ते में कौन कितना गिविंग और केयरिंग है.
2025 में इसलिए इतनी शादियां टूट रही हैं. लेकिन, ये सब उन लोगों पर निर्भर करता है कि रिश्ते में कौन कितना गिविंग और केयरिंग है.
बरखा ने आगे कहा कि मैं शादी को बहुत मानती हूं. लेकिन, अपनी बेटी के लिए डरने लगी हूं कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं. ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है और बहुत डरावना है.
बरखा ने आगे कहा कि मैं शादी को बहुत मानती हूं. लेकिन, अपनी बेटी के लिए डरने लगी हूं कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं. ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है और बहुत डरावना है.
Published at : 17 Nov 2025 05:26 PM (IST)
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Barkha Bisht

