एक्सप्लोरर
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की नॉयना झेल रही हैं टूटी शादी का दर्द, बेटी की वजह से सताता है ये डर
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में नॉयना की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली बरखा बिष्ट किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं.
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में बेशक नॉयना को देखा जा रहा है कि वो मिहिर और तुलसी की शादी तोड़ने में लगी हुई हैं. लेकिन, रियल लाइफ में उनकी शादी खुद टूट चुकी है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 17 Nov 2025 05:26 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
'सपने सुहाने लड़कपन के' फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की सगाई, बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर किया प्रपोज
टेलीविजन
7 Photos
भारती सिंह के बेबी शावर में टीम ‘बेबी गर्ल’ ने मचाया धमाल, जन्नत जुबैर ने दिखाई झलक
टेलीविजन
7 Photos
ब्राउन शर्ट, गले में टाई और सितारों वाली स्कर्ट, हिना खान ने गॉर्जियस लुक में दिए ऐसे-ऐसे पोज
टेलीविजन
7 Photos
'ससुराल सिमर का' की ये एक्ट्रेस इस दिन लेंगी सात फेरे, हनीमून प्लान्स का भी किया खुलासा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
विश्व
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB में होने जा रहा है बड़ा फेरबदल, कांतारा मूवी से जुड़ जाएगा नाता? जानिए कैसे
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion