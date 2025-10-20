हिना खान ने इस लुक में पर्पल रंग की एक क्लासी सिल्क साड़ी पहनी है. यह रंग लक्ष्मी पूजा के लिए एक यूनिक ऑप्शन है. साड़ी पर गोल्डन के रंग से बारीक ज़री का काम किया गया है, खासकर पल्लू और बॉर्डर पर, जो इसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है. उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना है, जिसकी शॉर्ट स्लीव्स पर भी गोल्डन वर्क है. गहनों में उन्होंने हैवी झुमके और मैचिंग मांग टीका पहना है, जो लुक को पूरी तरह ट्रेडिशनल बना रहे हैं. उनके हाथों में चूड़ियाँ और सुंदर मेहंदी लगी है. मेकअप को सॉफ्ट और ब्लेंडेड रखा गया है, जिसमें मिनिमल लिपस्टिक है. उन्होंने मैसी बन में अपने बाल बांधे हैं.