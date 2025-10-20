हिना खान ने इस लुक में पर्पल रंग की एक क्लासी सिल्क साड़ी पहनी है. यह रंग लक्ष्मी पूजा के लिए एक यूनिक ऑप्शन है. साड़ी पर गोल्डन के रंग से बारीक ज़री का काम किया गया है, खासकर पल्लू और बॉर्डर पर, जो इसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है. उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना है, जिसकी शॉर्ट स्लीव्स पर भी गोल्डन वर्क है. गहनों में उन्होंने हैवी झुमके और मैचिंग मांग टीका पहना है, जो लुक को पूरी तरह ट्रेडिशनल बना रहे हैं. उनके हाथों में चूड़ियाँ और सुंदर मेहंदी लगी है. मेकअप को सॉफ्ट और ब्लेंडेड रखा गया है, जिसमें मिनिमल लिपस्टिक है. उन्होंने मैसी बन में अपने बाल बांधे हैं.
हिना ने इस लुक में हॉट पिंक रंग का सुंदर अनारकली सूट पहना है, जो हर मौके के लिए बिल्कुल सही है. सूट की गले की डिजाइन और फुल स्लीव पर गोल्डन और सफेद मोतियों की कढ़ाई की गई है. दुपट्टे पर बांधनी प्रिंट है और किनारों पर गोल्डन बॉर्डर, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है. गहनों में हिना ने झुमके और रिंग पहने हैं. मेकअप को नेचुरल और ग्लोइंग रखा गया है.
हिना ने इस लुक में ट्रेडिशनल और मॉडर्न का सुंदर मेल दिखाया है. उन्होंने ग्रीन रंग का लेहेंगा पहना है, जिसमें गोल्डन रंग की बारीक कढ़ाई की गई है. लेहेंगा के साथ उन्होंने मैचिंग डीप-कट और हाफ-स्लीव्स वाला ब्लाउज पहना है, जो इस लुक को एक मॉडर्न टच दे रहा है. दुपट्टा भी लेहेंगा से मिलता-जुलता है और इसे एक तरफ स्टाइलिश तरीके से ड्रेप किया गया है. गहनों में उन्होंने हैवी चोकर नेकलेस, मांग टीका और कंगन पहने हैं. मेकअप को न्यूट्रल और मिनिमल रखा गया है, लेकिन आँखों को थोड़ा स्मोकी टच दिया गया है. खुले कर्ली बाल इस ट्रेडिशनल लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहे हैं.
हिना ने इस लुक मे क्रीम रंग की धोती-स्कर्ट के साथ लाल-सफेद फ्लोरल प्रिंट वाला क्रॉप टॉप पहना है. इस लुक का हाईलाइट लंबा खुला जैकेट है, जिस पर फ्लोरल प्रिंट और टैसल्स हैं, जो पूरे लुक को सुंदर और स्टाइलिश बना रहे है. गहनों में हैवी चोकर और मैचिंग इयररिंग्स शामिल हैं. मेकअप ग्लोइंग और स्मोकी आईज वाला है, जबकि बाल खुले और वेवी हैं.
हिना का यह लुक काफी संपल है, जो पूजा और फैमिली गेट-टुगेदर के लिए एकदम परफेक्ट है. हिना ने हरे रंग का फुल-लेंथ अनारकली सूट पहना है, जिस पर मैरून और गुलाबी रंग के बड़े फ्लोरल प्रिंट हैं. कुर्ते के योक पर इंट्रिकेट एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसे फेस्टिव लुक दे रही है. उन्होंने फुल-स्लीव्स और फ्लोइंग दुपट्टा लिया है, जिस पर हल्के सेक्विन का काम है. लंबे इयररिंग्स और हल्के मेकअप के साथ उनका यह लुक काफी एलीगेंट लग रहा है.
हिना ने इस लुक में ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन का परफेक्ट मिक्स दिखाया है. उन्होंने काले और सफेद रंग का एक प्रिंटेड फ्यूज़न आउटफिट चुना है. इस आउटफिट में एक धोती-स्कर्ट जैसा बॉटम वियर, एक मैचिंग प्रिंटेड क्रॉप टॉप और एक लंबा, ओपन, फ्लोरल प्रिंटेड ट्रेंच कोट शामिल है, जो इसे एक ड्रामैटिक लुक दे रहा है. ट्रेडिशनल जूलरी को मॉडर्न रूप देते हुए, उन्होंने ऑक्सिडाइज्ड हैवी चोकर और मैचिंग इयररिंग्स पहने हैं, जो काले आउटफिट के साथ कंट्रास्ट कर रहे हैं. यह लुक उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लक्ष्मी पूजा के लिए एक ट्रेंडी और हाई-फैशन स्टेटमेंट पहनना चाहते हैं.
यह लुक कॉन्टेम्पररी और क्लासी है, जो पूजा और उसके बाद की पार्टियों के लिए परफेक्ट है. हिना ने आइवरी कलर का फुल-स्लीव्स सूट पहना है, जिसमें प्रिंट और कढ़ाई का इंट्रीकेट मिक्स है. कुर्ते की हेमलाइन शॉर्ट और स्टाइलिश है, और इसे वाइड-लेग शरारा के साथ पेयर किया है. आउटफिट को मैचिंग बेल्ट के साथ स्टाइल किया गया है, जो वेस्टलाइन को हाईलाइट कर रहा है. मांगटिका और ईयररिंग्स इस लुक को ट्रेडिशनल टच दे रहे हैं.
हिना का यह लुक लक्ष्मी पूजा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. उन्होंने गुलाबी और लाल रंग का खूबसूरत लहंगा पहना है, जिस पर गोल्डन और धागों की कढ़ाई की गई है. चोली डीप-कट वाली है और उस पर सीक्विन वर्क किया गया है, जो पूरे लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा है. ज्वेलरी में उन्होंने स्टेटमेंट चोकर नेकपीस, मैचिंग कंगन और अंगूठी पहनी है. बालों को सॉफ्ट कर्ल करके साइड पार्टिंग दी गई है और कान के पास एक गुलाबी फूल लगाया गया है, जिससे लुक में ट्रेडिशनल और सुंदर टच आ गया है. यह लुक दिवाली या लक्ष्मी पूजा के लिए बहुत क्लासी ऑप्शन है.
हिना का यह लुक प्यौर ट्रेडिशनल एलिगेंस को दिखाता है. उन्होंने लाल रंग का फुल स्लीव्स सिल्क कुर्ता पहना है, जिसे उन्होंने उसी रंग के बॉटम के साथ पेयर किया है. उनका बनारसी सिल्क का लाल और गोल्डन दुपट्टा है, जिस पर ज़री का काम है, जो इस संपल सूट को एक रॉयल अंदाज़ दे रहा है. ज्वैलरी के लिए उन्होंने भारी गोल्डन चोकर सेट और मैचिंग कंगन पहने हैं. माथे पर लगी लाल बिंदी और मेहंदी उनके इस क्लासिक लुक को पूरा कर रहे हैं.
हिना का यह लुक लक्ष्मी पूजा के लिए एक मॉडर्न-ट्रेडिशनल इंस्पिरेशन है. उन्होंने ओलिव ग्रीन और मल्टी-कलर के प्रिंटेड लहंगा-सेट को चुना है. लहंगे और उसी रंग के क्रॉप-टॉप पर मोटिफ्स का खूबसूरत काम है. इस लुक का हाईलाइट एक पतली, गोल्डन बेल्ट है, जिसने दुपट्टे को बांधकर एक इंडो-वेस्टर्न ड्रेप स्टाइल दिया है. इस बेल्ट ने पूरे लुक को एक स्ट्रक्चर दिया है. एक्सेसरीज के लिए उन्होंने लटकन वाले लंबे ईयररिंग्स और कुछ रिंग्स पहनी हैं, जो गहनों को मिनिमल रखते हुए भी ग्लैमरस बना रही हैं.
Published at : 20 Oct 2025 10:50 AM (IST)