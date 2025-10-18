हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनश्वेता तिवारी के घर में हुई दिवाली पार्टी, गोल्डन साड़ी में कहर बरपा रही हैं हसीना

श्वेता तिवारी के घर में हुई दिवाली पार्टी, गोल्डन साड़ी में कहर बरपा रही हैं हसीना

Shweta Tiwari Diwali Party: श्वेता तिवारी ने अपने घर में हाल ही में दिवाली पार्टी ऑर्गनाइज किया. इस इवेंट की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है. आप भी देखें झलकियां.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 05:26 PM (IST)
Shweta Tiwari Diwali Party: श्वेता तिवारी ने अपने घर में हाल ही में दिवाली पार्टी ऑर्गनाइज किया. इस इवेंट की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है. आप भी देखें झलकियां.

श्वेता तिवारी हमेशा ही अपने खूबसूरत अंदाज से लाइमलाइट चुरा लेती हैं. इस बार भी कुछ ऐसा हुआ. अदाकारा ने अपने घर में छोटी से दिवाली पार्टी रखी और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

श्वेता तिवारी की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. अदाकारा ने अपने घर पर छोटी सी दिवाली पार्टी रखी थी और इस इवेंट में एक्ट्रेस का लुक देखते बनता है.
श्वेता तिवारी की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. अदाकारा ने अपने घर पर छोटी सी दिवाली पार्टी रखी थी और इस इवेंट में एक्ट्रेस का लुक देखते बनता है.
हसीना की इस दिवाली पार्टी में टीवी इंडस्ट्री के एक्टर को भी देखा गया. 'अनुपमा' में अंश का किरदार निभाने वाले एक्टर वरुण कस्तूरिया ने भी इस पार्टी में शिरकत की थी. इन तस्वीरों को फैंस बहुत प्यार दे रहे हैं.
हसीना की इस दिवाली पार्टी में टीवी इंडस्ट्री के एक्टर को भी देखा गया. 'अनुपमा' में अंश का किरदार निभाने वाले एक्टर वरुण कस्तूरिया ने भी इस पार्टी में शिरकत की थी. इन तस्वीरों को फैंस बहुत प्यार दे रहे हैं.
पार्टी में एक्ट्रेस की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां के साथ एंजॉय करती नजर आईं. मां-बेटी की इस जोड़ी पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं. एक बार फिर से दोनों को साथ में देखकर नेटीजंस की खुशी का ठिकाना नहीं है.
पार्टी में एक्ट्रेस की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां के साथ एंजॉय करती नजर आईं. मां-बेटी की इस जोड़ी पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं. एक बार फिर से दोनों को साथ में देखकर नेटीजंस की खुशी का ठिकाना नहीं है.
सेलिब्रिटीज के अलावा श्वेता तिवारी के साथ उनके और पलक के कई खास दोस्तों को भी देखा गया. अदाकारा ने उनके साथ भी जमकर पोज दिए हैं.
सेलिब्रिटीज के अलावा श्वेता तिवारी के साथ उनके और पलक के कई खास दोस्तों को भी देखा गया. अदाकारा ने उनके साथ भी जमकर पोज दिए हैं.
इन तस्वीरों को देख वाकई श्वेता तिवारी से नजरें हटा पाना मुश्किल है. इस उम्र में भी एक्ट्रेस इतने कॉन्फिडेंस और ग्रेसफुली अपने आउटफिट्स को कैरी करती हैं कि सभी उनके मुरीद बन जाते हैं.
इन तस्वीरों को देख वाकई श्वेता तिवारी से नजरें हटा पाना मुश्किल है. इस उम्र में भी एक्ट्रेस इतने कॉन्फिडेंस और ग्रेसफुली अपने आउटफिट्स को कैरी करती हैं कि सभी उनके मुरीद बन जाते हैं.
श्वेता तिवारी और उनके इस खास फंक्शन की चर्चा हर जगह हो रही है. इस सिंपल से आउटफिट में भी हसीना बला की खूबसूरत लग रहीं है. गोल्डन साड़ी के साथ उन्होंने स्टेटमेंट नेकपीस कैरी किया. सटल मेकअप में उनकी नेचुरल ब्यूटी भी देखी जा सकती है.
श्वेता तिवारी और उनके इस खास फंक्शन की चर्चा हर जगह हो रही है. इस सिंपल से आउटफिट में भी हसीना बला की खूबसूरत लग रहीं है. गोल्डन साड़ी के साथ उन्होंने स्टेटमेंट नेकपीस कैरी किया. सटल मेकअप में उनकी नेचुरल ब्यूटी भी देखी जा सकती है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में श्वेता तिवारी को तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी के साथ 'डु यू वाना पार्टनर' में देखा गया. इस सीरीज में उन्होंने अपना किरदार बखूबी निभाया और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया.
वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में श्वेता तिवारी को तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी के साथ 'डु यू वाना पार्टनर' में देखा गया. इस सीरीज में उन्होंने अपना किरदार बखूबी निभाया और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया.
Published at : 18 Oct 2025 05:26 PM (IST)
Shweta Tiwari Palak Tiwari Varun Kasturia

Photo Gallery

