श्वेता तिवारी के घर में हुई दिवाली पार्टी, गोल्डन साड़ी में कहर बरपा रही हैं हसीना
Shweta Tiwari Diwali Party: श्वेता तिवारी ने अपने घर में हाल ही में दिवाली पार्टी ऑर्गनाइज किया. इस इवेंट की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है. आप भी देखें झलकियां.
श्वेता तिवारी हमेशा ही अपने खूबसूरत अंदाज से लाइमलाइट चुरा लेती हैं. इस बार भी कुछ ऐसा हुआ. अदाकारा ने अपने घर में छोटी से दिवाली पार्टी रखी और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
Published at : 18 Oct 2025 05:26 PM (IST)
