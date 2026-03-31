एक्सप्लोरर
लाल साड़ी में श्वेता तिवारी लगीं कयामत, 45 की उम्र में दिखाया कातिलाना अंदाज, तस्वीरों पर फिदा हुए फैंस
Shweta Tiwari Photos: एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कई खूबसूरत फोटोज शेयर की है, जिसमें वो साड़ी पहने नजर आई. फैंस उनके इस ट्रैडिशनल लुक पर फिदा हो गए है.
पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी आए दिन अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर कर फैंस को दीवाना बनाती रहती है. अब हाल ही में उन्होंने साड़ी में कई फोटोज शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.
1/7
2/7
Published at : 31 Mar 2026 01:26 PM (IST)
Tags :Shweta Tiwari
टेलीविजन
7 Photos
श्वेता तिवारी ने साड़ी पहन गिराई बिजलियां, अदाओं पर फिदा हुए फैंस, वायरल हुई तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
स्ट्रैपलेस ब्लाउज में दिव्यांका त्रिपाठी की ऑनस्क्रीन बेटी का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज, फैंस बोले- कितनी बड़ी हो गई है
टेलीविजन
7 Photos
लाल रंग का अनारकली सूट पहन छाईं अंकिता लोखंडे, सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटोज
टेलीविजन
7 Photos
गोवा में बेटियों संग मस्ती करती दिखीं देबीना बनर्जी, सोशल मीडिया पर छाईं वेकेशन की तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
सुरभि ज्योति ने मिनी व्हाइट ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, चेहरे पर दिखा प्रेगनेंसी ग्लो
टेलीविजन
7 Photos
समंदर किनारे बेबी बंप फ्लॉन्ट करते दिखीं दिव्यांका त्रिपाठी, विवेक और श्रद्धा आर्या संग शेयर की तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'टॉक्सिक' में नजर आएगा कियारा का दमदार अंदाज, किरदार को लेकर एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
मनोरंजन
BMW i7 से Lexus 350 तक, विजय के पास करोड़ों की लग्जरी कारों का बेजोड़ कलेक्शन
मनोरंजन
'फ्लाइट में बैठने से पहले ही ..' टाइगर श्रॉफ को है ये अजीबो-गरीब बीमारी, खुद किया खुलासा
मनोरंजन
ऑडियंस ने देखी 'रामायण' की पहली झलक, रणबीर कपूर बोले- 'भगवान राम आज...'
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
श्वेता तिवारी ने साड़ी पहन गिराई बिजलियां, अदाओं पर फिदा हुए फैंस, वायरल हुई तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
स्ट्रैपलेस ब्लाउज में दिव्यांका त्रिपाठी की ऑनस्क्रीन बेटी का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज, फैंस बोले- कितनी बड़ी हो गई है
प्रेम कुमारJournalist
Opinion