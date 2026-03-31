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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनलाल साड़ी में श्वेता तिवारी लगीं कयामत, 45 की उम्र में दिखाया कातिलाना अंदाज, तस्वीरों पर फिदा हुए फैंस

लाल साड़ी में श्वेता तिवारी लगीं कयामत, 45 की उम्र में दिखाया कातिलाना अंदाज, तस्वीरों पर फिदा हुए फैंस

Shweta Tiwari Photos: एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कई खूबसूरत फोटोज शेयर की है, जिसमें वो साड़ी पहने नजर आई. फैंस उनके इस ट्रैडिशनल लुक पर फिदा हो गए है.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 31 Mar 2026 01:26 PM (IST)
Shweta Tiwari Photos: एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कई खूबसूरत फोटोज शेयर की है, जिसमें वो साड़ी पहने नजर आई. फैंस उनके इस ट्रैडिशनल लुक पर फिदा हो गए है.

पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी आए दिन अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर कर फैंस को दीवाना बनाती रहती है. अब हाल ही में उन्होंने साड़ी में कई फोटोज शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

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श्वेता तिवारी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.
श्वेता तिवारी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.
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एक्ट्रेस इन फोटोज में पिंक कलर की साड़ी पहने नजर आ रही है, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही है.
एक्ट्रेस इन फोटोज में पिंक कलर की साड़ी पहने नजर आ रही है, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही है.
Published at : 31 Mar 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Shweta Tiwari

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