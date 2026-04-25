एक्सप्लोरर
वियतनाम में श्वेता तिवारी का दिखा क्यूट अंदाज, बेटे और मां के साथ बिताया खास पल, देखें तस्वीरें
Shweta Tiwari Post: एक्ट्रेस श्वेता तिवारी इन दिनों अपने बेटे और मां के साथ वियतनाम में छुट्टियां मना रही है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट की है, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही हैं.
टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस श्वेता तिवारी इन दिनों खूब सुर्खियों में है. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो अपने बेटे रेयांश कोहली और मां निर्मला तिवारी के साथ वियतनाम के सन वर्ल्ड बा ना हिल्स में छुट्टियों को एंजॉय करती हुईं नजर आ रही है. इन तस्वीरों में श्वेता का बचपना और जिंदगी को खुलकर जीने का अंदाज साफ झलक रहा है, जिसे उनके फैंस बहुत पसंद कर रहे है. साथ ही श्वेता ने कैप्शन में लिखा, 'लगता है मैं गलती से किसी डिज्नी मूवी के अंदर पहुंच गई हूं.'
1/7
2/7
Published at : 25 Apr 2026 07:27 AM (IST)
Tags :Shweta Tiwari Television
टेलीविजन
7 Photos
वियतनाम में श्वेता तिवारी का दिखा क्यूट अंदाज, बेटे और मां के साथ बिताया खास पल, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
दिव्यांका त्रिपाठी ने बताया उन्हें लड़का चाहिए या लड़की, बच्चे में चाहती हैं पति की ये खूबी
टेलीविजन
7 Photos
पिंक कलर की साड़ी पहन छाईं सरगुन मेहता, पति रवि दुबे संग दिए रोमांटिक पोज, देखें फोटोज
टेलीविजन
7 Photos
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में नंदिनी की सौतन बन इस एक्ट्रेस ने मारी एंट्री, देखें फोटो
टेलीविजन
7 Photos
'सूरज की बाहों में...', वादियों में वेकेशन एन्जॉय करती दिखीं श्वेता तिवारी, सादगी से नहीं हटेगी नजर
टेलीविजन
8 Photos
'अनुपमा' की बेटी राही ने छोड़ा शर्म का चोला, अपना ग्लैमरस अवतार, देखें अद्रिजा रॉय की तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने आठवें दिन बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका, 90 करोड़ पार हुई फिल्म
मनोरंजन
'मेरा पति लाइन पर तो आया', राज कुंद्रा को लेकर ऐसा क्यों बोलती हैं शिल्पा शेट्टी? खुद हसबैंड ने बताया
मनोरंजन
'धुरंधर 2' को कड़ी टक्कर दे रही 'भूत बंगला', शुक्रवार को डेढ़ करोड़ में सिमटी आदित्य धर की फिल्म
मनोरंजन
'खलनायक रिटर्न्स' के फर्स्ट लुक ने मचाया तहलका, संजय दत्त का इंटेंस लुक देख क्रेजी हुए फैंस
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
वियतनाम में श्वेता तिवारी का दिखा क्यूट अंदाज, बेटे और मां के साथ बिताया खास पल, देखें तस्वीरें
भावेष पाण्डेय
Opinion