पहाड़ी टोपी और साड़ी में शिवांगी जोशी का रॉयल लुक, एक-एक फोटो पर अटका फैंस का दिल

वर्कफ्रंट की बात करें तो शिवांगी जोशी ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. इसके बाद उन्हें कई हिट सीरियल्स में देखा गया. आखिरी बार शिवांगी जोशी ने 'बड़े अच्छे लगते हैं 4' में काम किया जहां उन्होंने भाग्यश्री की भूमिका निभाई. लेकिन लो टीआरपी के वजह से शो ऑफ आयर हो गया.