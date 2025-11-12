हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पहाड़ी टोपी और साड़ी में शिवांगी जोशी का रॉयल लुक, एक-एक फोटो पर अटका फैंस का दिल

पहाड़ी टोपी और साड़ी में शिवांगी जोशी का रॉयल लुक, एक-एक फोटो पर अटका फैंस का दिल

Shivangi Joshi Pahadi Look: शिवांगी जोशी अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. साड़ी के साथ पहाड़ी टोपी पहने उनका पारंपरिक अंदाज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 10:59 PM (IST)
Shivangi Joshi Pahadi Look: शिवांगी जोशी अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. साड़ी के साथ पहाड़ी टोपी पहने उनका पारंपरिक अंदाज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

शिवांगी जोशी ने अपने पारंपरिक अंदाज से सबका दिल जीत लिया है. अपने लेटेस्ट लुक में उन्होंने पहाड़ी टोपी पहनकर उन्होंने सबको इंप्रेस कर दिया है. वायरल तस्वीरों को देख फैंस एक्ट्रेस की खूबसूरती में खो गए हैं.

1/7
शिवांगी जोशी ने अपने सादगी भरे अंदाज से ऑडियंस को फिर अपना मुरीद बना लिया है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसे देख आप उनकी खूबसूरती के कायल हो जाएंगे.
शिवांगी जोशी ने अपने सादगी भरे अंदाज से ऑडियंस को फिर अपना मुरीद बना लिया है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसे देख आप उनकी खूबसूरती के कायल हो जाएंगे.
2/7
अदाकारा ने ट्रेडिशनल आउटफिट में पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. इस पहाड़ी लुक में शिवांगी जोशी बला की हसीन लग रही हैं. फैंस भी उनका ऐसा लुक देख उनपर लट्टू हो गए हैं.
अदाकारा ने ट्रेडिशनल आउटफिट में पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. इस पहाड़ी लुक में शिवांगी जोशी बला की हसीन लग रही हैं. फैंस भी उनका ऐसा लुक देख उनपर लट्टू हो गए हैं.
3/7
हैवी साड़ी और पहाड़ी टोपी में एक्ट्रेस काफी हसीन दिख रही हैं.
हैवी साड़ी और पहाड़ी टोपी में एक्ट्रेस काफी हसीन दिख रही हैं.
4/7
फोटोज में एक्ट्रेस ने साड़ी कैरी की है जिसके बॉर्डर में हैवी एंब्रॉयडरी की गई है. इस साड़ी को उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कलर के ब्लाउज के साथ पेयर किया है. एक्ट्रेस के ब्लाउज में भी भारी भरकम कड़ाई का काम किया गया है जो उनके ओवरऑल आउटफिट के लुक को और भी निखार रहा है.
फोटोज में एक्ट्रेस ने साड़ी कैरी की है जिसके बॉर्डर में हैवी एंब्रॉयडरी की गई है. इस साड़ी को उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कलर के ब्लाउज के साथ पेयर किया है. एक्ट्रेस के ब्लाउज में भी भारी भरकम कड़ाई का काम किया गया है जो उनके ओवरऑल आउटफिट के लुक को और भी निखार रहा है.
5/7
एक्ट्रेस ने अपना मेकअप सटल ही रखा है. मैचिंग झुमकों और छोटी सी बिंदी लगाए हुए उन्होंने अपना लुक पूरा किया. इसके साथ ही उन्होंने स्लीक बन हेयरस्टाइल बनाया है जो उनकी खूबसूरती में चार–चांद लगा रहा है.
एक्ट्रेस ने अपना मेकअप सटल ही रखा है. मैचिंग झुमकों और छोटी सी बिंदी लगाए हुए उन्होंने अपना लुक पूरा किया. इसके साथ ही उन्होंने स्लीक बन हेयरस्टाइल बनाया है जो उनकी खूबसूरती में चार–चांद लगा रहा है.
6/7
अलग–अलग पोज देते हुए शिवांगी जोशी ने अपनी तस्वीरें शेयर की. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- 'आपको क्राउन की जरूरत क्या है जब आपके पास पहाड़ी टोपी है ' फैंस ने भी एक्ट्रेस की तारीफों के पुल बांध दिए हैं.
अलग–अलग पोज देते हुए शिवांगी जोशी ने अपनी तस्वीरें शेयर की. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- 'आपको क्राउन की जरूरत क्या है जब आपके पास पहाड़ी टोपी है ' फैंस ने भी एक्ट्रेस की तारीफों के पुल बांध दिए हैं.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो शिवांगी जोशी ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. इसके बाद उन्हें कई हिट सीरियल्स में देखा गया. आखिरी बार शिवांगी जोशी ने 'बड़े अच्छे लगते हैं 4' में काम किया जहां उन्होंने भाग्यश्री की भूमिका निभाई. लेकिन लो टीआरपी के वजह से शो ऑफ आयर हो गया.
वर्कफ्रंट की बात करें तो शिवांगी जोशी ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. इसके बाद उन्हें कई हिट सीरियल्स में देखा गया. आखिरी बार शिवांगी जोशी ने 'बड़े अच्छे लगते हैं 4' में काम किया जहां उन्होंने भाग्यश्री की भूमिका निभाई. लेकिन लो टीआरपी के वजह से शो ऑफ आयर हो गया.
Published at : 12 Nov 2025 10:57 PM (IST)
