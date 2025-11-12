एक्सप्लोरर
पहाड़ी टोपी और साड़ी में शिवांगी जोशी का रॉयल लुक, एक-एक फोटो पर अटका फैंस का दिल
Shivangi Joshi Pahadi Look: शिवांगी जोशी अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. साड़ी के साथ पहाड़ी टोपी पहने उनका पारंपरिक अंदाज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.
शिवांगी जोशी ने अपने पारंपरिक अंदाज से सबका दिल जीत लिया है. अपने लेटेस्ट लुक में उन्होंने पहाड़ी टोपी पहनकर उन्होंने सबको इंप्रेस कर दिया है. वायरल तस्वीरों को देख फैंस एक्ट्रेस की खूबसूरती में खो गए हैं.
Published at : 12 Nov 2025 10:57 PM (IST)
कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की 'दीप्ति', ग्लैमर में बबीता जी से है चार कदम आगे
