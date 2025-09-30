हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
10 फोटोज में देखें कितना बदल गई है पंजाब की 'कैटरीना कैफ'

10 फोटोज में देखें कितना बदल गई है पंजाब की 'कैटरीना कैफ'

Shehnaaz Gill Transformation 10 Photos: एक्ट्रेस शहनाज गिल आज अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स के लिए जानी जाती हैं. समय के साथ शहनाज आज काफी बदल चुकी हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 शानदार तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 08:13 PM (IST)
Shehnaaz Gill Transformation 10 Photos: एक्ट्रेस शहनाज गिल आज अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स के लिए जानी जाती हैं. समय के साथ शहनाज आज काफी बदल चुकी हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 शानदार तस्वीरें.

पंजाब की कैटरीना कैफ के नाम से मशहूर ये एक्ट्रेस शहनाज गिल अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं. समय के साथ उनका लुक और पर्सनालिटी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है. कभी सिंपल अंदाज़ में नजर आने वाली ये एक्ट्रेस अब ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट स्टाइल से फैंस का दिल जीत रही हैं. आइए तस्वीरों के जरिए देखते हैं कि किस तरह पंजाब की कैटरीना कैफ का लुक बदलता गया.

1/10
'बिग बॉस 13' से फेंमस हुई एक्ट्रेस शहनाज गिल अब काफी बदल गई हैं.
'बिग बॉस 13' से फेंमस हुई एक्ट्रेस शहनाज गिल अब काफी बदल गई हैं.
2/10
बिग बॉस के बाद से ही शहनाज ने अपने आप को पूरा बदल लिया है.
बिग बॉस के बाद से ही शहनाज ने अपने आप को पूरा बदल लिया है.
3/10
आज शहनाज अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं.
आज शहनाज अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं.
4/10
एक्ट्रेस का लुक आज हर किसी को दीवाना बनाता है.
एक्ट्रेस का लुक आज हर किसी को दीवाना बनाता है.
5/10
ऊपर से नीचे तक शहनाज पूरी तरह से फिट हो गई हैं.
ऊपर से नीचे तक शहनाज पूरी तरह से फिट हो गई हैं.
6/10
शहनाज के इस ट्रांसफार्मेशन ने सभी को हैरान कर दिया.
शहनाज के इस ट्रांसफार्मेशन ने सभी को हैरान कर दिया.
7/10
एक्ट्रेस की पुरानी तस्वीरें को देख आप भी धोखा खा जाएंगे.
एक्ट्रेस की पुरानी तस्वीरें को देख आप भी धोखा खा जाएंगे.
8/10
शहनाज की ये तस्वीर 'बिग बॉस' सीजन 13 के दौरान की है. जिसमें वो सलवार कमीज में बिल्कुल देसी अंदाज में नजर आ रही हैं.
शहनाज की ये तस्वीर 'बिग बॉस' सीजन 13 के दौरान की है. जिसमें वो सलवार कमीज में बिल्कुल देसी अंदाज में नजर आ रही हैं.
9/10
इस तस्वीर में शहनाज पिंक कलर के सूट में नजर आ रहीं हैं. उनका ये देसी लुक उन्हें और भी खास बना रहा है.
इस तस्वीर में शहनाज पिंक कलर के सूट में नजर आ रहीं हैं. उनका ये देसी लुक उन्हें और भी खास बना रहा है.
10/10
शहनाज सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर आपको उनकी तमाम ग्लैमरस फोटोज देखने को मिल जाएंगी. शहनाज की क्यूटनेस में आज भी कोई कमी नहीं आई है.
शहनाज सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर आपको उनकी तमाम ग्लैमरस फोटोज देखने को मिल जाएंगी. शहनाज की क्यूटनेस में आज भी कोई कमी नहीं आई है.
Published at : 30 Sep 2025 08:13 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss Shehnaaz Gill

Photo Gallery

View More
