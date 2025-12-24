एक्सप्लोरर
'कोई मुस्लिम तो कोई है हिंदू..' बॉलीवुड के वो स्टार किड्स जिनके पेरेंट्स रखते हैं अलग-अलग धर्म से ताल्लुक
बॉलीवुड सेलेब्स अक्सर दूसरे धर्म में शादी कर लेते हैं. सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये कपल धर्म बदलने की जगह अपने-अपने धर्म को मानते हैं. उनके बच्चे भी दोनों धर्म फॉलो करते हैं.
फिल्मी दुनिया में अलग-अलग धर्म में शादी करना काफी नॉर्मल बात है. इसमें कई सारे बड़े सितारों का नाम शामिल है. हालांकि, इस तरह के कई सारे ऐसे सक्सेसफुल रिलेशन लोगों के बीच एक एग्जांपल के तौर पर खड़ा है.
1/6
2/6
Published at : 24 Dec 2025 04:31 PM (IST)
टेलीविजन
8 Photos
बेहद ग्लैमरस हैं 'अनुपमा' की रील लाइफ बेटी , यकीन ना हो तो इन तस्वीरों पर डालें नजर
टेलीविजन
7 Photos
'अनुपमा' में प्रेरणा बन एंट्री मारने वाली कौन है ये हसीना? जल्द राही और प्रेम को करेगी दूर
टेलीविजन
10 Photos
टीवी की टॉप 10 एक्ट्रेसेस में फिर रूपाली गांगुली ने मारी बाजी, शिल्पा शिंदे की भी हुई एंट्री, जानें- किसे मिली कौन सी पोजिशन
टेलीविजन
7 Photos
काजू की हेल्थ और 'लाफ्टर शेफ्स' की शूटिंग तक, भारती ने शेयर किया डिलीवरी के बाद का एक-एक अपडेट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
महाराष्ट्र
अजित पवार की पार्टी पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'कार्यकर्ताओं की शंकाएं दूर किए बिना गठबंधन नहीं'
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
क्रिकेट
बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच में टूटे 6 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने लगाया ऐतिहासिक शतक
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion