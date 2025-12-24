हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'कोई मुस्लिम तो कोई है हिंदू..' बॉलीवुड के वो स्टार किड्स जिनके पेरेंट्स रखते हैं अलग-अलग धर्म से ताल्लुक

बॉलीवुड सेलेब्स अक्सर दूसरे धर्म में शादी कर लेते हैं. सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये कपल धर्म बदलने की जगह अपने-अपने धर्म को मानते हैं. उनके बच्चे भी दोनों धर्म फॉलो करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Dec 2025 05:39 PM (IST)
फिल्मी दुनिया में अलग-अलग धर्म में शादी करना काफी नॉर्मल बात है. इसमें कई सारे बड़े सितारों का नाम शामिल है. हालांकि, इस तरह के कई सारे ऐसे सक्सेसफुल रिलेशन लोगों के बीच एक एग्जांपल के तौर पर खड़ा है.

संजय दत्त के पिता सुनील दत्त भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे. वहीं, उनकी मां नरगिस मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते थे.
इब्राहिम अली खान ने भी हाल ही में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा है. उनके पिता का नाम सैफ अली खान हैं जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं और उनकी मां अमृता सिंह हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती हैं.
Published at : 24 Dec 2025 04:31 PM (IST)
