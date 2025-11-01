हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनमहाभारत की कुंती की 10 तस्वीरें, शफक नाज ने एक्टिंग से जीत लिया था सबका दिल

महाभारत की कुंती की 10 तस्वीरें, शफक नाज ने एक्टिंग से जीत लिया था सबका दिल

Shafaq Naaz 10 Photos: कुंती का किरदार निभाने वाली शफक नाज ने महाभारत में अपनी परफॉर्मेंस से खूब सुर्खियां बटोरी थीं. टीवी पर उनका शांत और सादगी भरा अंदाज लोगों को आज भी याद है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Nov 2025 11:16 AM (IST)
Shafaq Naaz 10 Photos: कुंती का किरदार निभाने वाली शफक नाज ने महाभारत में अपनी परफॉर्मेंस से खूब सुर्खियां बटोरी थीं. टीवी पर उनका शांत और सादगी भरा अंदाज लोगों को आज भी याद है.

टीवी की दुनिया में शफक नाज का नाम उन एक्ट्रेसेस में शामिल है जिन्होंने अपने दमदार किरदारों से दर्शकों का दिल जीत लिया. उन्होंने कई शोज़ में काम किया, लेकिन महाभारत में कुंती के रूप में उनकी एक्टिंग आज भी लोगों को याद है. सादगी और मजबूती से भरा उनका ये रोल उन्हें हर घर में पहचान दिला गया था. रील लाइफ की कुंती हो या रियल लाइफ की शफक, दोनों ही लुक में वो बेहद ग्रेसफुल और स्टाइलिश नजर आती हैं.

1/10
शफ़क नाज टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से अलग पहचान बनाई है.
शफ़क नाज टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से अलग पहचान बनाई है.
2/10
शफक नाज ने 2010 में 'सपना बाबुल का... बिदाई' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की.
शफक नाज ने 2010 में 'सपना बाबुल का... बिदाई' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की.
3/10
जिसके बाद उन्होंने 'संस्कार लक्ष्मी' और 'क्राइम पेट्रोल' जैसे कई शो में काम किया.
जिसके बाद उन्होंने 'संस्कार लक्ष्मी' और 'क्राइम पेट्रोल' जैसे कई शो में काम किया.
4/10
2013 में 'महाभारत' में कुंती की भूमिका निभाने के बाद उन्हें काफी फेम मिला और इस किरदार के लिए उनकी बहुत सराहना हुई.
2013 में 'महाभारत' में कुंती की भूमिका निभाने के बाद उन्हें काफी फेम मिला और इस किरदार के लिए उनकी बहुत सराहना हुई.
5/10
शफक को 'महाभारत' में कुंती की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है.
शफक को 'महाभारत' में कुंती की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है.
6/10
शफक ने अपने शानदार एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया था.
शफक ने अपने शानदार एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया था.
7/10
दर्शकों को शो में उनका सादगी भरा अंदाज खूब पसंद आया.
दर्शकों को शो में उनका सादगी भरा अंदाज खूब पसंद आया.
8/10
उनकी सादगी और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया.
उनकी सादगी और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया.
9/10
यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें उस रोल में देखना पसंद करते हैं.
यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें उस रोल में देखना पसंद करते हैं.
10/10
'महाभारत' के बाद, वह 'चिड़ियाघर', 'कुल्फी कुमार बाजेवाला', 'गुम है किसी के प्यार में', 'लाल इश्क' और 'गुमराह' जैसे कई शोज में नजर आईं.
'महाभारत' के बाद, वह 'चिड़ियाघर', 'कुल्फी कुमार बाजेवाला', 'गुम है किसी के प्यार में', 'लाल इश्क' और 'गुमराह' जैसे कई शोज में नजर आईं.
Published at : 01 Nov 2025 11:16 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Shafaq Naaz

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में अभी भी सांस लेना मुश्किल! खराब श्रेणी में है AQI, जानें कितना है प्रदूषण का स्तर
दिल्ली-NCR में अभी भी सांस लेना मुश्किल! खराब श्रेणी में है AQI, जानें कितना है प्रदूषण का स्तर
बॉलीवुड
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Jammu Kashmir News: बारामूला में आग ने मचाया हड़कंप, लोग घर छोड़ने को मजबूर! | ABP NEWS
Dularchand Case: गोली लगने से हुई 'दुलारचंद की मौत? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुल गया हत्या का राज!
Dularchand Case: बिहार में चुनावी युद्ध के बीच दुलारचंद हत्याकांड को लेकर जुबानी जंग तेज! | ABP News
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में बड़ा खुलासा, Postmortem को लेकर डॉक्टर का बड़ा दावा
सगे बेटे पर पापी मां की खूनी नजर

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में अभी भी सांस लेना मुश्किल! खराब श्रेणी में है AQI, जानें कितना है प्रदूषण का स्तर
दिल्ली-NCR में अभी भी सांस लेना मुश्किल! खराब श्रेणी में है AQI, जानें कितना है प्रदूषण का स्तर
बॉलीवुड
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
विश्व
सऊदी अरब में 27 साल के भारतीय युवक की मौत, जेद्दा में करता था फिटर का काम; पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लगी थी गोली
सऊदी अरब में 27 साल के भारतीय युवक की मौत, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लगी थी गोली
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
जनरल नॉलेज
यहां 500 की शराब की बोतल पर मिलता है 400 का डिस्काउंट, आखिर इतनी सस्ती कैसे है दारू?
यहां 500 की शराब की बोतल पर मिलता है 400 का डिस्काउंट, आखिर इतनी सस्ती कैसे है दारू?
यूटिलिटी
इस योजना में महिलाओं को मिल रहे हैं 10 हजार रुपये, जान लीजिए कैसे करना होगा आवेदन?
इस योजना में महिलाओं को मिल रहे हैं 10 हजार रुपये, जान लीजिए कैसे करना होगा आवेदन?
ABP NEWS
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
ABP NEWS
'Rahul जैसा भाषा तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल नहीं करता'- Sudhanshu Trivedi | ABP NEWS SHORTS
'Rahul जैसा भाषा तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल नहीं करता'- Sudhanshu Trivedi | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: '87 लाख किसानों को देंगे 3000 रूपए'-Samrat Choudhary |NDA News
Bihar Elections 2025: '87 लाख किसानों को देंगे 3000 रूपए'-Samrat Choudhary |NDA News
ABP NEWS
Army: कर्नल Sofiya Qureshi ने कविता के जरिए दिया युवाओं को संदेश |Indian Army
Army: कर्नल Sofiya Qureshi ने कविता के जरिए दिया युवाओं को संदेश |Indian Army
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Embed widget