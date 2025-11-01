एक्सप्लोरर
महाभारत की कुंती की 10 तस्वीरें, शफक नाज ने एक्टिंग से जीत लिया था सबका दिल
Shafaq Naaz 10 Photos: कुंती का किरदार निभाने वाली शफक नाज ने महाभारत में अपनी परफॉर्मेंस से खूब सुर्खियां बटोरी थीं. टीवी पर उनका शांत और सादगी भरा अंदाज लोगों को आज भी याद है.
टीवी की दुनिया में शफक नाज का नाम उन एक्ट्रेसेस में शामिल है जिन्होंने अपने दमदार किरदारों से दर्शकों का दिल जीत लिया. उन्होंने कई शोज़ में काम किया, लेकिन महाभारत में कुंती के रूप में उनकी एक्टिंग आज भी लोगों को याद है. सादगी और मजबूती से भरा उनका ये रोल उन्हें हर घर में पहचान दिला गया था. रील लाइफ की कुंती हो या रियल लाइफ की शफक, दोनों ही लुक में वो बेहद ग्रेसफुल और स्टाइलिश नजर आती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 01 Nov 2025 11:16 AM (IST)
Tags :Mahabharat Shafaq Naaz
