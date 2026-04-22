पिंक कलर की साड़ी पहन छाईं सरगुन मेहता, पति रवि दुबे संग दिए रोमांटिक पोज, देखें फोटोज

फोटोज में सरगुन मेहता को पिंक कलर की साड़ी पहने देखा जा सकता है, जो बहुत रिच और क्लासी लग रही है. साड़ी का फैब्रिक शाइन कर रहा था, जिससे उनका पूरा लुक रॉयल नजर आया. इसके साथ उन्होंने मल्टी कलर का ब्लाउज पेयर किया है.