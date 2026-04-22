हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनपिंक कलर की साड़ी पहन छाईं सरगुन मेहता, पति रवि दुबे संग दिए रोमांटिक पोज, देखें फोटोज

पिंक कलर की साड़ी पहन छाईं सरगुन मेहता, पति रवि दुबे संग दिए रोमांटिक पोज, देखें फोटोज

Sargun Mehta Post: सरगुन मेहता ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपने पति और एक्टर रवि दुबे के साथ नजर आ रही हैं. फैंस उनकी केमिस्ट्री की खूब तारीफ कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Apr 2026 07:55 AM (IST)
Sargun Mehta Post: सरगुन मेहता ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपने पति और एक्टर रवि दुबे के साथ नजर आ रही हैं. फैंस उनकी केमिस्ट्री की खूब तारीफ कर रहे हैं.

टीवी का पॉपुलर कपल सरगुन मेहता और रवि दुबे की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया पर इस कपल की तगड़ी फैन फॉलोइंग है. हाल ही में सरगुन मेहना ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपने पति और एक्टर रवि दुबे के साथ नजर आ रही हैं. फोटोज में दोनों का स्टाइल बहुत क्लासी और एलिगेंट दिखाई दे रहा है. आइए उनके लुक पर एक नजर डालते हैं.

1/7
फोटोज में सरगुन मेहता को पिंक कलर की साड़ी पहने देखा जा सकता है, जो बहुत रिच और क्लासी लग रही है. साड़ी का फैब्रिक शाइन कर रहा था, जिससे उनका पूरा लुक रॉयल नजर आया. इसके साथ उन्होंने मल्टी कलर का ब्लाउज पेयर किया है.
फोटोज में सरगुन मेहता को पिंक कलर की साड़ी पहने देखा जा सकता है, जो बहुत रिच और क्लासी लग रही है. साड़ी का फैब्रिक शाइन कर रहा था, जिससे उनका पूरा लुक रॉयल नजर आया. इसके साथ उन्होंने मल्टी कलर का ब्लाउज पेयर किया है.
2/7
सरगुन मेहना ने सॉफ्ट और नैचुरल मेकअप रखा, जिसमें उनकी स्किन ग्लो कर रही है. उन्होंने अपने बालों पर गजरा भी लगाया है. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए सरगुन ने नेकपीस भी पहना है.
सरगुन मेहना ने सॉफ्ट और नैचुरल मेकअप रखा, जिसमें उनकी स्किन ग्लो कर रही है. उन्होंने अपने बालों पर गजरा भी लगाया है. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए सरगुन ने नेकपीस भी पहना है.
Published at : 22 Apr 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Sargun Mehta Ravi Dubey

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Bhooth Bangla BO Day 5: मंगलवार को फिर 'भूत बंगला' का चला जादू, कर डाली धमाकेदार कमाई, अब बनाने वाली है ये सॉलिड रिकॉर्ड
मंगलवार को फिर 'भूत बंगला' का चला जादू, कर डाली धमाकेदार कमाई
मनोरंजन
मुंबई में स्पॉट हुए रणवीर सिंह, दीपिका की दूसरी प्रेगनेंसी पर फैंस ने दी बधाई हो, वायरल हुआ रिएक्शन
मुंबई में स्पॉट हुए रणवीर सिंह, दीपिका की दूसरी प्रेगनेंसी पर फैंस ने दी बधाई हो, वायरल हुआ रिएक्शन
मनोरंजन
फीमेल सेंट्रिक फिल्म में नजर आएंगी मृणाल ठाकुर? रूमर्ड बॉयफ्रेंड धनुष करेंगे डायरेक्ट?
फीमेल सेंट्रिक फिल्म में नजर आएंगी मृणाल ठाकुर? रूमर्ड बॉयफ्रेंड धनुष करेंगे डायरेक्ट?
मनोरंजन
इंडिया का सबसे महंगा स्टार कौन? 2 साल से फिल्म नहीं, फिर भी शाहरुख-आमिर से ज्यादा फीस लेता है ये साउथ सुपरस्टार
इंडिया का सबसे महंगा स्टार कौन? 2 साल से फिल्म नहीं, फिर भी शाहरुख-आमिर से ज्यादा फीस लेता है ये साउथ सुपरस्टार
Advertisement

वीडियोज

Iran US Peace Talk 2.0: 'कोई डेलीगेशन पाक नहीं भेजा' ईरानी मीडिया का बड़ा दावा! | Israel Iran War
Pratima Mishra: डेडलाइन शुरू! क्या रुक जाएगा ईरान-अमेरिका युद्ध? | Bharat Ki Baat | Trump
Sansani: ईरान वॉर के खुफिया चेहरों का खेल | Iran US-Israel Ceasefire | Trump
MP News: BJP विधायक की दबंगई!, पुलिस को दी धमकी ! | Pritam Lodhi BJP MLA Shivpuri | MLA | abp News
Iran US Peace Talk 2.0: 'वार्ता-2' पर मंडराया संकट! ईरान ने नहीं भरी हामी | Breaking News | America

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

भावेष पाण्डेय
भावेष पाण्डेय
महिलाओं की ‘सोच’: राजनीतिक वर्गीकरण का नया तरीका
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जब तक धरती रहे और...', मसूद पेजेशकियान के इतना कहने के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने बढ़ा दिया सीजफायर
'जब तक धरती रहे और...', मसूद पेजेशकियान के इतना कहने के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने बढ़ा दिया सीजफायर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 35 जिलों भीषण लू का अलर्ट, प्रयागराज-वाराणसी रहे सबसे गर्म जिले, अभी और बढ़ेगी गर्मी
यूपी के 35 जिलों भीषण लू का अलर्ट, प्रयागराज-वाराणसी रहे सबसे गर्म जिले, अभी और बढ़ेगी गर्मी
आईपीएल 2026
'अगर हम रन-आउट और कैच का मौका भुनाते, तो...', दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने हार के बाद दे दिया बड़ा बयान
'अगर हम रन-आउट और कैच का मौका भुनाते, तो...', दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने हार के बाद दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
फीमेल सेंट्रिक फिल्म में नजर आएंगी मृणाल ठाकुर? रूमर्ड बॉयफ्रेंड धनुष करेंगे डायरेक्ट?
फीमेल सेंट्रिक फिल्म में नजर आएंगी मृणाल ठाकुर? रूमर्ड बॉयफ्रेंड धनुष करेंगे डायरेक्ट?
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
टेक्नोलॉजी
Tech Tips: रेंट पर AC लेने से पहले जरूर कर लें ये काम, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
Tech Tips: रेंट पर AC लेने से पहले जरूर कर लें ये काम, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
जनरल नॉलेज
Oldest Animal: धरती पर सबसे ज्यादा उम्र का जानवर कौन-सा, जानें कितनी है उसकी असली उम्र?
धरती पर सबसे ज्यादा उम्र का जानवर कौन-सा, जानें कितनी है उसकी असली उम्र?
ट्रेंडिंग
भाभी है या कयामत? शादी में हरियाणवी गाने पर इस हसीना ने जमकर काटा बवाल, वीडियो वायरल
भाभी है या कयामत? शादी में हरियाणवी गाने पर इस हसीना ने जमकर काटा बवाल, वीडियो वायरल
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget