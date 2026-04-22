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पिंक कलर की साड़ी पहन छाईं सरगुन मेहता, पति रवि दुबे संग दिए रोमांटिक पोज, देखें फोटोज
Sargun Mehta Post: सरगुन मेहता ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपने पति और एक्टर रवि दुबे के साथ नजर आ रही हैं. फैंस उनकी केमिस्ट्री की खूब तारीफ कर रहे हैं.
टीवी का पॉपुलर कपल सरगुन मेहता और रवि दुबे की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया पर इस कपल की तगड़ी फैन फॉलोइंग है. हाल ही में सरगुन मेहना ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपने पति और एक्टर रवि दुबे के साथ नजर आ रही हैं. फोटोज में दोनों का स्टाइल बहुत क्लासी और एलिगेंट दिखाई दे रहा है. आइए उनके लुक पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 22 Apr 2026 07:55 AM (IST)
Tags :Sargun Mehta Ravi Dubey
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