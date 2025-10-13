हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन की 10 तस्वीरें, वक्त के साथ और ग्लैमरस हो गई हैं टीवी की प्रीति जिंटा

'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन की 10 तस्वीरें, वक्त के साथ और ग्लैमरस हो गई हैं टीवी की प्रीति जिंटा

जीवी टीवी के पॉपुलर शो 'सपने सुहाने लड़कपन के' में गुंजन की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली रूपल त्यागी किसी पहचान की महोताज नहीं हैं. हालांकि, काफी वक्त से इंडस्ट्री से दूर हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2025 07:22 PM (IST)
जीवी टीवी के पॉपुलर शो 'सपने सुहाने लड़कपन के' में गुंजन की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली रूपल त्यागी किसी पहचान की महोताज नहीं हैं. हालांकि, काफी वक्त से इंडस्ट्री से दूर हैं.

रूपल त्यागी एक दौर में टीवी की टॉप एक्ट्रेस थीं. लेकिन, अब उन्हें काम नहीं मिल रहा है. रूपल ने खुद इस बात का खुलासा हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान किया है.

1/11
रूपल त्यागी ने टीओआई को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बीते 4 साल से काम नहीं मिल रहा है. एक्ट्रेस ने बताया कि वो काम ढूंढ रही हैं लेकिन उन्हें कोई अच्छा रोल मिला तभी किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगी.
रूपल त्यागी ने टीओआई को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बीते 4 साल से काम नहीं मिल रहा है. एक्ट्रेस ने बताया कि वो काम ढूंढ रही हैं लेकिन उन्हें कोई अच्छा रोल मिला तभी किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगी.
2/11
रूपल ने बताया कि एक अच्छा रोल पाने के लिए सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि कई लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. एक्ट्रेस ने बताया कि वो कई चैलेंजेस फेस कर रही हैं.
रूपल ने बताया कि एक अच्छा रोल पाने के लिए सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि कई लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. एक्ट्रेस ने बताया कि वो कई चैलेंजेस फेस कर रही हैं.
3/11
रूपल त्यागी सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस अक्सर अपने वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
रूपल त्यागी सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस अक्सर अपने वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
4/11
रूपल त्यागी ने कहा कि उन्हें नई-नई जगहों पर जाना और वहां के कल्चर को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा पसंद है.
रूपल त्यागी ने कहा कि उन्हें नई-नई जगहों पर जाना और वहां के कल्चर को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा पसंद है.
5/11
बता दें सपने सुहाने लड़कपन के बाद रूपल को झलक दिखला जा 8, बिग बॉस 9, शक्ति अस्तित्व के एहसास की, लाल इश्क और रंजू की बेटियां जैसे शोज में देखा गया.
बता दें सपने सुहाने लड़कपन के बाद रूपल को झलक दिखला जा 8, बिग बॉस 9, शक्ति अस्तित्व के एहसास की, लाल इश्क और रंजू की बेटियां जैसे शोज में देखा गया.
6/11
हालांकि, उन्हें किसी भी शो से गुंजन जैसा स्टारडम नहीं मिला. एक्ट्रेस बेशक लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन अपना क्लोदिंग बिजनेस चला रही हैं.
हालांकि, उन्हें किसी भी शो से गुंजन जैसा स्टारडम नहीं मिला. एक्ट्रेस बेशक लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन अपना क्लोदिंग बिजनेस चला रही हैं.
7/11
एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ-साथ रूपल स्किल्ड डांसर और कोरियोग्राफर भी हैं.
एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ-साथ रूपल स्किल्ड डांसर और कोरियोग्राफर भी हैं.
8/11
बता दें सपने सुहाने लड़कपन से पहले एक्ट्रेस चुप चुप के फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर को कोरियोग्राफ कर चुकी हैं.
बता दें सपने सुहाने लड़कपन से पहले एक्ट्रेस चुप चुप के फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर को कोरियोग्राफ कर चुकी हैं.
9/11
रूपल ने भूल भुलैया में विद्या बालन को भी कोरियोग्राफ किया था.पर्दे पीछे उनका काफी अच्छा खासा काम चल रहा था.
रूपल ने भूल भुलैया में विद्या बालन को भी कोरियोग्राफ किया था.पर्दे पीछे उनका काफी अच्छा खासा काम चल रहा था.
10/11
लेकिन, रूपल को पर्दे पर काम करना था. ऐसे में उन्होंने टीवी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.
लेकिन, रूपल को पर्दे पर काम करना था. ऐसे में उन्होंने टीवी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.
11/11
रूपल की क्यूटनेस और गाल पर पड़ने वाले डिंपल को देख लोग उन्हें टीवी की प्रीति जिंटा कहने लगे थे.
रूपल की क्यूटनेस और गाल पर पड़ने वाले डिंपल को देख लोग उन्हें टीवी की प्रीति जिंटा कहने लगे थे.
Published at : 13 Oct 2025 07:22 PM (IST)
Tags :
Roopal Tyagi Sapne Suhane Ladakpan Ke

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
दिल्ली NCR
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
Watch: लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Suzuki V-Strom 800DE Review, All you need to know | Auto Live
Skoda Kylaq Drive Review, Interior & Space | Auto Live
Honda Elevate Signature Black Edition: Detailed Walkaround | Auto Live
All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
दिल्ली NCR
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
Watch: लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
गौरी खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लाल साड़ी में कमाल लगीं शाहरुख खान की बीवी, दिवाली पार्टी में दिखा रॉयल लुक
गौरी खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लाल साड़ी में कमाल लगीं शाहरुख खान की बीवी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं भारत आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी?
कितने पढ़े-लिखे हैं भारत आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी?
हेल्थ
Early Warning Signs Of Stroke: इन 5 लक्षणों को गलती से भी न करना इग्नोर, वरना आ जाएगा स्ट्रोक! तुरंत डॉक्टर से करें कंसल्ट
इन 5 लक्षणों को गलती से भी न करना इग्नोर, वरना आ जाएगा स्ट्रोक! तुरंत डॉक्टर से करें कंसल्ट
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget