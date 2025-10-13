एक्सप्लोरर
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन की 10 तस्वीरें, वक्त के साथ और ग्लैमरस हो गई हैं टीवी की प्रीति जिंटा
जीवी टीवी के पॉपुलर शो 'सपने सुहाने लड़कपन के' में गुंजन की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली रूपल त्यागी किसी पहचान की महोताज नहीं हैं. हालांकि, काफी वक्त से इंडस्ट्री से दूर हैं.
रूपल त्यागी एक दौर में टीवी की टॉप एक्ट्रेस थीं. लेकिन, अब उन्हें काम नहीं मिल रहा है. रूपल ने खुद इस बात का खुलासा हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान किया है.
Published at : 13 Oct 2025 07:22 PM (IST)
