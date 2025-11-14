हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

उमराह पर गईं सना मकबूल, फोटोज शेयर कर कहा- 'दर्द के साथ अंदर गए, शांति के साथ बाहर निकले'

उमराह पर गईं सना मकबूल, फोटोज शेयर कर कहा- 'दर्द के साथ अंदर गए, शांति के साथ बाहर निकले'

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 06:58 PM (IST)
Sana Makbul Photos: सना मकबूल अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहती हैं. हाल में एक्ट्रेस एक बार फिर से चर्चा में हैं. उन्होंने उमराह की कुछ तस्वीरे शेयर की हैं.

टीवी एक्ट्रेस सना मकबूल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. जहां अक्सर वो अपनी तस्वीरें शेयर किया करती है. हाल में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो ही रही हैं. साथ ही उन्होंने बड़ा प्यार कैप्शन भी लिखा है.

टीवी एक्ट्रेस सना मकबूल अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं.
आए दिन एक्ट्रेस अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस ने हाल ही में उमराह की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
उनके लुक की बात करें तो उन्होंने व्हाइट कलर का बुर्का पहना रखा है.
तस्वीरें शेयर करते हुए सना ने कैप्शन में लिखा, 'दर्द के साथ आए, शांति के साथ लौटे. अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा. उमराह मुबारक'.
सना का ये सादगी भरा अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यूजर्स भी अलग-अलग तरह के कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
Published at : 14 Nov 2025 06:57 PM (IST)
Sana Makbul

टेलीविजन फोटो गैलरी

