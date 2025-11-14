एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
उमराह पर गईं सना मकबूल, फोटोज शेयर कर कहा- 'दर्द के साथ अंदर गए, शांति के साथ बाहर निकले'
Sana Makbul Photos: सना मकबूल अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहती हैं. हाल में एक्ट्रेस एक बार फिर से चर्चा में हैं. उन्होंने उमराह की कुछ तस्वीरे शेयर की हैं.
टीवी एक्ट्रेस सना मकबूल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. जहां अक्सर वो अपनी तस्वीरें शेयर किया करती है. हाल में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो ही रही हैं. साथ ही उन्होंने बड़ा प्यार कैप्शन भी लिखा है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 14 Nov 2025 06:57 PM (IST)
Tags :Sana Makbul
टेलीविजन
7 Photos
उमराह पर गईं सना मकबूल, फोटोज शेयर कर कहा- 'दर्द के साथ अंदर गए, शांति के साथ बाहर निकले'
टेलीविजन
7 Photos
लगातार 15-18 घंटे किया काम, बिना सोए गुजारी कई रातें, एक्ट्रेस ने खोले टीवी इंडस्ट्री के कई राज
टेलीविजन
9 Photos
मृदुल तिवारी की बहन है बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश, यकीन ना हो तो देखें ये10 तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
उमराह पर गईं सना मकबूल, फोटोज शेयर कर कहा- 'दर्द के साथ अंदर गए, शांति के साथ बाहर निकले'
टेलीविजन
7 Photos
लगातार 15-18 घंटे किया काम, बिना सोए गुजारी कई रातें, एक्ट्रेस ने खोले टीवी इंडस्ट्री के कई राज
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion