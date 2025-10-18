कितनी बदल गई हैं कहानी घर घर की पार्वती, तुलसी संग एक बार फिर करेंगी वापसी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकितनी बदल गई हैं कहानी घर घर की पार्वती, तुलसी संग एक बार फिर करेंगी वापसी

Sakshi Tanwar 10 Photos: ‘कहानी घर घर की’ की पार्वती यानी साक्षी तंवर आज भी टीवी की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. अब खबर है कि वो जल्द ही ‘तुलसी’ के साथ वापसी करेंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 11:21 AM (IST)
कभी हर घर में ‘पार्वती भाभी’ के नाम से मशहूर साक्षी तंवर अब एक बार फिर चर्चा में हैं. ‘कहानी घर घर की’ से उन्होंने टीवी पर जो पहचान बनाई थी, वो आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है. लंबे वक्त बाद साक्षी अब ‘तुलसी’ यानी स्मृति ईरानी के साथ वापसी करने जा रही हैं.

साक्षी तंवर टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होनें कई हिट शोज किए हैं.
साक्षी तंवर ने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन पर एंकर के रूप में की थी.
इसके बाद उन्होंने 'राजधानी' और 'दस्तूर' जैसे टीवी शो किए.
2000 में साक्षी ने शो 'कहानी घर घर की'से बड़ी सफलता हासिल की.
उन्होंने 'बड़े अच्छे लगते हैं' जैसे लोकप्रिय टीवी शो में भी काम किया है.
टीवी शोज के अलावा साक्षी 'दंगल' जैसी फिल्मों में भी नजर आई हैं.
बता दें कि अब एक्ट्रेस का लुक समय के साथ काफी बदल गया है.
साक्षी पहले से अब और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं.
वहीं अब साक्षी एकता कपूर के शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में नजर आएंगी.
वो शो में पार्वती का किरदार निभाएंगी. इस शो के एक एपिसोड के लिए साक्षी एक मोटी रकम ले रही हैं.
Published at : 18 Oct 2025 11:21 AM (IST)
Embed widget