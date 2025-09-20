जिया मानेक की ऑनस्क्रीन बहन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बिग बॉस में 11 साल बड़े एक्टर संग जुड़ रहा है नाम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ashnoor Kaur 10 Pictures: छोटे पर्दे पर जिया मानेक की ऑनस्क्रीन बहन बनकर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली अशनूर कौर इन दिनों सुर्खियों में हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 08:37 PM (IST)
छोटे पर्दे पर जिया मानेक की ऑनस्क्रीन बहन बनकर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली अशनूर कौर इन दिनों सुर्खियों में हैं. खूबसूरती और स्टाइल के मामले में वो किसी हीरोइन से कम नहीं लगतीं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें अकसर ट्रेंड करती हैं. वहीं अब बिग बॉस में उनकी एंट्री और शो में उनसे 11 साल बड़े एक्टर संग जुड़ रहे नाम को लेकर भी चर्चा तेज है. आइए देखते हैं उनकी कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें.

अशनूर कौर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरूआत 2009 में झाँसी की रानी से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी.
वह टीवी के कई फेमस शोज जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है, पटियाला बेब्स और सुमन इंदौरी में में भी नजर आईं.
अशनूर कौर ने 'साथ निभाना साथिया' में जिया मानेक की बहन का भी रोल निभाया था.
अशनूर ने बॉलीवुड फिल्म मनमर्जियां में भी काम किया है, और वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप ब्रांड की मालकिन भी हैं.
अशनूर अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश लुक्स को लेकर काफी चर्चें में रहतीं हैं.
इन दिनों अशनूर कौर बिग बॉस 19 में नजर आ रहीं हैं. शो में अशनूर का गेम भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.
लेकिन इन दिनों अशनूर को लेकर बाहर काफी चर्चें हो रहें हैं.
दरअसल शो में अशनूर और अभिषेक बजाज की गहरी दोस्ती देखने को मिल रही है.
हाल ही के एपिसोड में अभिषेक घर के नए कैप्टन बन गए हैं, जिसके बाद से ही अशनूर के तेवर बदल गए हैं.
दोनों के बीच रोमांस की चर्चा होने लगी है और बाहर इस दोस्ती को प्यार का नाम दिया जा रहा है.
Published at : 20 Sep 2025 08:36 PM (IST)
