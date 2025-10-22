हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'सात फेरे' की सलोनी की 10 तस्वीरें, 20 सालों में इतना बदल चुका है लुक, पहचानना होगा मुश्किल

'सात फेरे' की सलोनी की 10 तस्वीरें, 20 सालों में इतना बदल चुका है लुक, पहचानना होगा मुश्किल

'सात फेरे' में सलोनी की भूमिका निभाकर घर-घर में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली राजश्री ठाकुर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 08:02 PM (IST)
'सात फेरे' में सलोनी की भूमिका निभाकर घर-घर में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली राजश्री ठाकुर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.

टीवी के अगर पॉपुलर सीरियल्स की बात करें तो सात फेरे-सलोनी का सफर को नहीं भूल सकते.सलोनी का किरदार निभाकर राजश्री ठाकुर ने हर किसी का दिल जीता था.

1/10
सात फेरे-सलोनी का सफर एक वक्त पर छोटे पर्दे के सबसे कल्ट शोज में शामिल था. लगभग 4 साल तक इस शो ने दर्शकों को एंटरटेन किया. सलोनी और नाहर की जोड़ी घर-घर में काफी मशहूर हुई थी.
सात फेरे-सलोनी का सफर एक वक्त पर छोटे पर्दे के सबसे कल्ट शोज में शामिल था. लगभग 4 साल तक इस शो ने दर्शकों को एंटरटेन किया. सलोनी और नाहर की जोड़ी घर-घर में काफी मशहूर हुई थी.
2/10
सात फेरे में सिंपल सी दिखने वाली राजश्री ठाकुर का लुक काफी बदल चुका है. उनकी लेटेस्ट तस्वीरें तो एकदम होश उड़ा देने वाली है.
सात फेरे में सिंपल सी दिखने वाली राजश्री ठाकुर का लुक काफी बदल चुका है. उनकी लेटेस्ट तस्वीरें तो एकदम होश उड़ा देने वाली है.
3/10
राजश्री ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो से की थी, मगर उन्हें पहचान सात फेरे से मिली.अपने करियर में एक्ट्रेस ने चुनिंदा काम किया है.
राजश्री ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो से की थी, मगर उन्हें पहचान सात फेरे से मिली.अपने करियर में एक्ट्रेस ने चुनिंदा काम किया है.
4/10
राजश्री ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अपने डार्क कांप्लेक्शन के कारण कभी हीनता नहीं सहनी पड़ी.
राजश्री ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अपने डार्क कांप्लेक्शन के कारण कभी हीनता नहीं सहनी पड़ी.
5/10
एक्ट्रेस ने कहा कि महिलाओं के प्रति समाज का दोगलापन उन्हें जरूर खटकता है. बता दें एक्ट्रेस फिल्म में भी काम कर चुकी हैं.
एक्ट्रेस ने कहा कि महिलाओं के प्रति समाज का दोगलापन उन्हें जरूर खटकता है. बता दें एक्ट्रेस फिल्म में भी काम कर चुकी हैं.
6/10
राजश्री ने अपने सफर के बारे में बात करते हुए कहा एक समय मैं ऑल इंडिया रेडियो पर न्यूज रीडर हुआ करती थी.
राजश्री ने अपने सफर के बारे में बात करते हुए कहा एक समय मैं ऑल इंडिया रेडियो पर न्यूज रीडर हुआ करती थी.
7/10
उसके बाद उन्हें इंडो-फ्रेंच फिल्म में काम करने का मौका मिला. लोग अक्सर पूछते हैं कि डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से हीनता सहनी पड़ी होगी या रिजेक्ट हुई होंगी.
उसके बाद उन्हें इंडो-फ्रेंच फिल्म में काम करने का मौका मिला. लोग अक्सर पूछते हैं कि डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से हीनता सहनी पड़ी होगी या रिजेक्ट हुई होंगी.
8/10
राजश्री ने कहा कि मेरा काला रंग मेरे लिए कभी बाधा नहीं बना.ग्लैमर वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि समाज में भी अब सांवले रंग को एक्सेप्टेंस मिल रही है.
राजश्री ने कहा कि मेरा काला रंग मेरे लिए कभी बाधा नहीं बना.ग्लैमर वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि समाज में भी अब सांवले रंग को एक्सेप्टेंस मिल रही है.
9/10
एक्ट्रेस ने कहा कि मैं मुंबई महाराष्ट्र में पली-बढ़ी हूं, तो मुझे अपने परिवेश में अपने रंग को लेकर कभी किसी तरह से हीनता महसूस नहीं करवाई गई.
एक्ट्रेस ने कहा कि मैं मुंबई महाराष्ट्र में पली-बढ़ी हूं, तो मुझे अपने परिवेश में अपने रंग को लेकर कभी किसी तरह से हीनता महसूस नहीं करवाई गई.
10/10
राजश्री ने कहा कि अगर एक्टिंग की बात करें तो उन्हें उनका अपना पहला सीरियल सांवले रंग की वजह से ही मिला था.
राजश्री ने कहा कि अगर एक्टिंग की बात करें तो उन्हें उनका अपना पहला सीरियल सांवले रंग की वजह से ही मिला था.
Published at : 22 Oct 2025 08:02 PM (IST)
Tags :
Saat Phere Rajashree Thakur

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
विश्व
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
क्रिकेट
शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह
शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
विश्व
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
क्रिकेट
शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह
शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
ट्रेंडिंग
अंधेरे जंगल में कार के सामने रील बनाने लगी पापा की परी! यूजर्स बोले, नागमणि लेकर मानेगी- वीडियो वायरल
अंधेरे जंगल में कार के सामने रील बनाने लगी पापा की परी! यूजर्स बोले, नागमणि लेकर मानेगी
हेल्थ
Artificial Vision Technology: अंधेपन के मरीजों को मिला नया तोहफा, अब फिर से देख पाएंगे सपनों की दुनिया
अंधेपन के मरीजों को मिला नया तोहफा, अब फिर से देख पाएंगे सपनों की दुनिया
जनरल नॉलेज
Kafala System: क्या होता है कफाला सिस्टम, जानें किन देशों में है यह अभी भी लागू
क्या होता है कफाला सिस्टम, जानें किन देशों में है यह अभी भी लागू
धर्म
Bhai Dooj 2025: भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget