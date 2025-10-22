एक्सप्लोरर
'सात फेरे' की सलोनी की 10 तस्वीरें, 20 सालों में इतना बदल चुका है लुक, पहचानना होगा मुश्किल
'सात फेरे' में सलोनी की भूमिका निभाकर घर-घर में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली राजश्री ठाकुर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.
टीवी के अगर पॉपुलर सीरियल्स की बात करें तो सात फेरे-सलोनी का सफर को नहीं भूल सकते.सलोनी का किरदार निभाकर राजश्री ठाकुर ने हर किसी का दिल जीता था.
