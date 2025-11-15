हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनरुपाली गांगुली से लेकर तेजस्वी प्रकाश तक, टीवी के ये टॉप स्टार्स एक्टिंग से ही नहीं बिजनेस से भी कमाते हैं मोटा पैसा

रुपाली गांगुली से लेकर तेजस्वी प्रकाश तक, टीवी के ये टॉप स्टार्स एक्टिंग से ही नहीं बिजनेस से भी कमाते हैं मोटा पैसा

बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक कई ऐसे सेलेब्स हैं जो सिर्फ एक्टिंग से ही नहीं बल्कि बिजनेस से भी मोटी कमाई करते हैं. इस लिस्ट में रुपाली गांगुली से लेकर तेजस्वी प्रकाश तक का नाम शामिल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Nov 2025 08:04 PM (IST)
टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जो हर रोज छोटे पर्दे पर तो एंटरटेन करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं हैं. बल्कि, बिजनेस से भी मोटी कमाई करते हैं. चलिए इन सेलेब्स के बिजनेस के बारे में जानते हैं.

टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जो हर रोज छोटे पर्दे पर तो एंटरटेन करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं हैं. बल्कि, बिजनेस से भी मोटी कमाई करते हैं. चलिए इन सेलेब्स के बिजनेस के बारे में जानते हैं.

1/7
तेजस्वी प्रकाश ने हाल ही में बिजनेस की दुनिया में कदम रखा है. एक्टिंग के साथ-साथ एक्ट्रेस अब खुद भी सैलून चला रही हैं.
तेजस्वी प्रकाश ने हाल ही में बिजनेस की दुनिया में कदम रखा है. एक्टिंग के साथ-साथ एक्ट्रेस अब खुद भी सैलून चला रही हैं.
2/7
अनुपमा फेम रुपाली गांगुली सीरियल में काम करने के साथ-साथ बिजनेस से भी मोटा पैसा कमाती हैं. बता दें कि एक्ट्रेस एक एडवरटाइजिंग एजेंसी चलाती हैं और उनका योग स्टूडियो और वेलनेस सेंटर भी है.
अनुपमा फेम रुपाली गांगुली सीरियल में काम करने के साथ-साथ बिजनेस से भी मोटा पैसा कमाती हैं. बता दें कि एक्ट्रेस एक एडवरटाइजिंग एजेंसी चलाती हैं और उनका योग स्टूडियो और वेलनेस सेंटर भी है.
3/7
आशका गोराडिया ने 2018 में 50 लाख से अपना कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू किया था. लेकिन, आज ये ब्रांड 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का रेवन्यू कमा चुका है.
आशका गोराडिया ने 2018 में 50 लाख से अपना कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू किया था. लेकिन, आज ये ब्रांड 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का रेवन्यू कमा चुका है.
4/7
करण कुंद्रा एक्टर के साथ-साथ बिजनेसमैन भी हैं. वो जालंधर में एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर के मालिक हैं, जिससे उन्हें अच्छी-खाली कमाई होती है.
करण कुंद्रा एक्टर के साथ-साथ बिजनेसमैन भी हैं. वो जालंधर में एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर के मालिक हैं, जिससे उन्हें अच्छी-खाली कमाई होती है.
5/7
टीवी एक्टर रोनित रॉय ने 2000 में अपनी सिक्योरिटी एजेंसी ऐस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन शुरू की थी. ये एजेंसी बड़े-बड़े फिल्मी सितारों और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को सिक्योरिटी देती है.
टीवी एक्टर रोनित रॉय ने 2000 में अपनी सिक्योरिटी एजेंसी ऐस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन शुरू की थी. ये एजेंसी बड़े-बड़े फिल्मी सितारों और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को सिक्योरिटी देती है.
6/7
दीपिका कक्कड़ टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. वो यूट्यूबर होने के साथ-साथ अपना क्लोदिंग ब्रांड भी चलाती हैं. इसके अलावा वो अपने पति के संग मिलकर कल्ब एंटरटेनमेंट नाम से खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है.
दीपिका कक्कड़ टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. वो यूट्यूबर होने के साथ-साथ अपना क्लोदिंग ब्रांड भी चलाती हैं. इसके अलावा वो अपने पति के संग मिलकर कल्ब एंटरटेनमेंट नाम से खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है.
7/7
रणविजय सिंह ने 2012 में एक बाइक मॉडिफिकेशन आउटलेट की सह-स्थापना की थी, इसके अलावा वो एक्शन रिप्ले स्टार एरिका वेंचर्स के भी सह-मालिक हैं.
रणविजय सिंह ने 2012 में एक बाइक मॉडिफिकेशन आउटलेट की सह-स्थापना की थी, इसके अलावा वो एक्शन रिप्ले स्टार एरिका वेंचर्स के भी सह-मालिक हैं.
Published at : 15 Nov 2025 08:04 PM (IST)
Tags :
Dipika Kakar Rupali Ganguly Rannvijay Singha

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
