'अनुपमा' की मुक्कू की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से ज्यादा सिजलिंग है अनुज की बहन
स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में मुक्कू की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली अनेरी वजानी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक्ट्रेस ने खूब मेहनत की है.
अनेरी वजानी अपनी दमदार एक्टिंग और चुलबुले अंदाज के लिए जानी जाती हैं.एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती हैं और अपनी फोटो-वीडियो से फैंस को एंटरटेन करती हैं.
Published at : 17 Oct 2025 01:32 PM (IST)
