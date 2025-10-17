हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'अनुपमा' की मुक्कू की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से ज्यादा सिजलिंग है अनुज की बहन

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में मुक्कू की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली अनेरी वजानी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक्ट्रेस ने खूब मेहनत की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 01:32 PM (IST)
अनेरी वजानी अपनी दमदार एक्टिंग और चुलबुले अंदाज के लिए जानी जाती हैं.एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती हैं और अपनी फोटो-वीडियो से फैंस को एंटरटेन करती हैं.

अनेरी वजानी अपनी मासूमियत, शानदार एक्टिंग और सिंपलीसिटी से दर्शकों के दिलों को जीतती रही हैं.उन्होंने अपने करियर में कई पॉपुलर शोज में काम किया है.
अनेरी वजानी का जन्म 26 मार्च 1994 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था. बचपन से अनेरी को एक्टिंग में दिलचस्पी थी और वो एक्ट्रेस बनना चाहती थीं.
अनेरी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉडलिंग की और उसके बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और लोगों को खूब एंटरटेन किया.
अनेरी ने अपने करियर की शुरुआत 2012 में 'काली- एक पुनरावतार' से की थी. इस शो में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी.
हालांकि, अनेरी को पहचान मिली 2014 में आए शो 'निशा और उसके कजिन्स' के जरिए. इस शो में एक्ट्रेस ने लीड रोल प्ले किया था.
इस शो में अनेरी को निशा के कैरेक्टर में लोगों ने काफी पसंद किया. एक्ट्रेस के काम को घर-घर में खूब सराहा गया.
वैसे अनेरी को बेहद और पवित्र भाग्य जैसे शो में खूब पसंद किया गया. बेहद में साची के कैरेक्टर को एक्ट्रेस ने बखूबी निभाया था.
पवित्र भाग्य में अनेरी ने प्राची का रोल प्ले किया था. उसके बाद उन्हें सिलसिला बदलते रिश्तों का 2, अनुपमा और तेरी मेरी डोरियां जैसे शोज में देखा गया.
अनुपमा में अनेरी ने अनुज की बहन मुक्कू उर्फ मालविका की भूमिका निभाई थी. बेशक वो शो में कम वक्त के लिए थीं लेकिन फैंस आज भी उनकी वापसी का इंतजार करते हैं.
टीवी शोज के अलावा अनेरी को कई म्यूजिक वीडियोज में भी देखा जा चुका है. उन्होंने आई डोंट वॉच टीवी और क्रैकडाउन जैसे वेब शो में भी काम किया है.
Published at : 17 Oct 2025 01:32 PM (IST)
