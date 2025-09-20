एक्सप्लोरर
रुबीना दिलैक की 10 खबूसूरत तस्वीरें: बला की हसीन हैं टीवी की 'छोटी बहू'
Rubina’s Beauty: टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने सीरियल 'छोटी बहू' से घर-घर पहचान बनाई थी. वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
रुबीना दिलैक टीवी की दुनिया का जाना-माना नाम हैं, जिन्हें घर-घर में उनकी पहली ही सीरियल छोटी बहू से पहचान मिली. अपनी बेहतरीन एक्टिंग से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया. आज रूबीना न सिर्फ टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं बल्कि अपनी खूबसूरती और फैशन सेंस की वजह से भी हमेशा चर्चा में रहती हैं. उनकी लेटेस्ट तस्वीरें यह साबित करती हैं कि वे हर लुक में बला की हसीन नजर आती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 20 Sep 2025 01:09 PM (IST)
