हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनरुबीना दिलैक की 10 खबूसूरत तस्वीरें: बला की हसीन हैं टीवी की 'छोटी बहू'

रुबीना दिलैक की 10 खबूसूरत तस्वीरें: बला की हसीन हैं टीवी की 'छोटी बहू'

Rubina’s Beauty: टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने सीरियल 'छोटी बहू' से घर-घर पहचान बनाई थी. वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 01:09 PM (IST)
Rubina’s Beauty: टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने सीरियल 'छोटी बहू' से घर-घर पहचान बनाई थी. वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

रुबीना दिलैक टीवी की दुनिया का जाना-माना नाम हैं, जिन्हें घर-घर में उनकी पहली ही सीरियल छोटी बहू से पहचान मिली. अपनी बेहतरीन एक्टिंग से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया. आज रूबीना न सिर्फ टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं बल्कि अपनी खूबसूरती और फैशन सेंस की वजह से भी हमेशा चर्चा में रहती हैं. उनकी लेटेस्ट तस्वीरें यह साबित करती हैं कि वे हर लुक में बला की हसीन नजर आती हैं.

रुबीना दिलैक का यह लुक काफी स्टाइलिश और मॉडर्न है. उन्होंने हल्के नीले रंग का को-ऑर्ड सेट पहना है, जिसमें स्लीवलेस टॉप और लेयर्ड स्कर्ट है. इसके साथ उन्होंने सिल्वर स्नीकर्स और मिनी बैग कैरी किया है जो पूरे लुक को ट्रेंडी टच देता है. ओपन हेयर और मिनिमल ज्वेलरी के साथ यह लुक कैज़ुअल और कूल वाइब दे रहा है.
रूबीना का यह लुक बेहद ग्लैमरस है. उन्होंने ऑलिव ग्रीन ऑफ-शोल्डर गाउन पहना है जिस पर शिमरी वर्क और शोल्डर पर फेदर डिटेलिंग है. फ्लोर-लेंथ गाउन उनके लुक को और भी एलीगेंट बना रहा है. खुले कर्ली हेयर, डैंगलर ईयररिंग्स और मिनिमल ज्वेलरी के साथ यह लुक रेड-कार्पेट के लिए परफेक्ट लग रहा है.
इस लुक मे रुबीना ने हल्के पिंक और ऑफ-व्हाइट शेड का हेवी एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा पहना है, जिसे मैचिंग दुपट्टे और ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया है. गले का हैवी नेकपीस, चूड़ियाँ और मांगटीका उनके ब्राइडल वाइब को और खास बना रहे हैं. यह लुक बेहद एलीगेंट और ग्रेसफुल लग रहा है.
रुबीना ने इस लुक में रॉयल ब्लू प्लीटेड गाउन पहना है, जिसमें डीप नेक डिज़ाइन है. उन्होंने सिल्वर ज्वेलरी और ब्लैक स्टोन वाला पेंडेंट कैरी किया है. हेयरस्टाइल क्लासी बन में है और उन्होंने मैचिंग ब्लू हील्स पहनी हैं. पूरा लुक ग्लैमरस लग रहा है.
इस लुक में रुबीना ने लेवेंडर ब्लेज़र ड्रेस पहनी है, जिसे उन्होंने व्हाइट शर्ट, मैचिंग स्कर्ट और बो टाई स्टाइल में कैरी किया है. उन्होंने सफेद स्नीकर्स पहने हैं. खुले वेवी हेयर और फ्रेश मेकअप उनके लुक को स्मार्ट और स्टाइलिश बना रहे हैं.
इस लुक में रुबीना ने हल्की नीली और गुलाबी टाई-डाई प्रिंटेड साड़ी पहनी है, जिसे उन्होंने स्टाइलिश ब्लाउज़ के साथ कैरी किया है. सिंपल ज्वेलरी, हल्का मेकअप और सॉफ्ट हेयरस्टाइल उनके ट्रेडिशनल लुक को ग्रेसफुल और एलीगेंट बना रहे हैं.
रुबीना का यह लुक बहुत ही एलिगेंट और ग्लैमरस है. उन्होंने डार्क ब्लू साड़ी के साथ शिमरी ब्लाउज़ पहना है, जो पूरे लुक को मॉडर्न और स्टाइलिश टच दे रहा है. खुले बाल, सिंपल मेकअप और ब्लैक चूड़ियों के साथ उनका यह अंदाज़ बेहद ग्रेसफुल लग रहा है.
इस तस्वीर मे रुबीना का यह लुक बेहद रॉयल और ट्रेडिशनल है. उन्होंने काले रंग का फ्लोई अनारकली सूट पहना है, जिस पर सिल्वर एम्ब्रॉयडरी और डिटेलिंग है. मैचिंग दुपट्टा, हल्के मेकअप और स्टाइलिश सनग्लासेस के साथ उनका अंदाज़ बहुत ही एलीगेंट और ग्रेसफुल लग रहा है.
इस लुक मे रुबीना ने हल्के नीले और गुलाबी शेड वाली फ्लोरल प्रिंट साड़ी पहनी है, जिसे उन्होंने पिंक ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. लंबे झुमके, खुले बाल और सिंपल मेकअप के साथ उनका अंदाज़ बहुत ही फ्रेश लग रहा है.
रुबीना का यह लुक बहुत ही स्टाइलिश है. उन्होंने डार्क ग्रीन शिमरी साड़ी कैरी किया है, जिसके ब्लाउज मे नेट स्लीव्स और बैक-कट डिटेल है. खुले वेवी बाल, मिनिमल मेकअप और क्लच के साथ उनका यह अंदाज़ बेहद एलीगेंट और ग्लैमरस दिख रहा है.
Published at : 20 Sep 2025 01:09 PM (IST)
Embed widget