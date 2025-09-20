रुबीना दिलैक की 10 खबूसूरत तस्वीरें: बला की हसीन हैं टीवी की 'छोटी बहू'

रुबीना दिलैक का यह लुक काफी स्टाइलिश और मॉडर्न है. उन्होंने हल्के नीले रंग का को-ऑर्ड सेट पहना है, जिसमें स्लीवलेस टॉप और लेयर्ड स्कर्ट है. इसके साथ उन्होंने सिल्वर स्नीकर्स और मिनी बैग कैरी किया है जो पूरे लुक को ट्रेंडी टच देता है. ओपन हेयर और मिनिमल ज्वेलरी के साथ यह लुक कैज़ुअल और कूल वाइब दे रहा है.