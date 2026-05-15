रुबीना दिलैक से भी ज्यादा खूबसूरत हैं उनकी छोटी बहन, यूट्यूब से करती हैं करोड़ों में कमाई

यूट्यूब एनालिटिक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्योतिका दिलैक की कुल नेटवर्थ करीब 1 से 2 करोड़ रुपये के बीच है. उन्होंने ये कमाई पूरी तरह अपने डिजिटल करियर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से की है. कम समय में उन्होंने कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में मजबूत पहचान बनाकर खुद को सफल इंफ्लुएंसर बनाया है.