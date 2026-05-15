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रुबीना दिलैक से भी ज्यादा खूबसूरत हैं उनकी छोटी बहन, यूट्यूब से करती हैं करोड़ों में कमाई
Jyotika Dilaik Networth: ज्योतिका दिलैक ने अपनी सादगी, फैमिली व्लॉग्स और हिमाचल की लाइफस्टाइल से सोशल मीडिया पर खास पहचान बनाई है. आज वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ब्रांड्स से करोड़ों की कमाई करती हैं.
टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक की बहन ज्योतिका दिलैक आज सोशल मीडिया की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुकी हैं. अपनी सादगी, फैमिली व्लॉग्स और हिमाचल की खूबसूरत लाइफस्टाइल दिखाने वाले कंटेंट की वजह से उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीता है. यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ब्रांड कोलैबोरेशन के जरिए उन्होंने शानदार कमाई की है. इतना ही नहीं, अपने पति रजत शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने शिमला के पास एक खूबसूरत फार्महाउस और होमस्टे भी तैयार किया है. तो आइए जानते हैं ज्योतिका दिलैक की नेटवर्थ के बारे में.
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Published at : 15 May 2026 07:14 AM (IST)
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