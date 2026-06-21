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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'तुम्हारे साथ हर दिन...', वेडिंग एनिवर्सरी पर रुबीना दिलैक ने किया खास पोस्ट, पति पर यूं जताया प्यार

'तुम्हारे साथ हर दिन...', वेडिंग एनिवर्सरी पर रुबीना दिलैक ने किया खास पोस्ट, पति पर यूं जताया प्यार

Rubina-Abhinav Anniversary: हाल ही में रुबीना दिलैक ने अपने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, साथ ही वेडिंग एनिवर्सरी पर पति अभिनव शुक्ला पर प्यार जताया हैं. इसी बीच आइए इन फोटोज को देखते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Jun 2026 07:50 PM (IST)
Rubina-Abhinav Anniversary: हाल ही में रुबीना दिलैक ने अपने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, साथ ही वेडिंग एनिवर्सरी पर पति अभिनव शुक्ला पर प्यार जताया हैं. इसी बीच आइए इन फोटोज को देखते हैं.

हाल ही में टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने अपने वेडिंग एनिवर्सरी पर कई प्यारी तस्वीर शेयर की हैं. साथ ही उन्होंने फादर्स डे के मौके पर कई फोटोज शेयर कर पति अभिनव शुक्ला पर प्यार बरसाया हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'तुम कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, तुम्हें हमेशा हमपर भरोसा हैं. तुम हमारा ख्याल रखते हो, संभालते हो और बहुत सैक्रीफाइज करते हो. तुम्हारे साथ हर दिन मैं तुमसे और ज्यादा प्यार करती हूं. हैप्पी एनिवर्सरी और फादर्स डे.'

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इस फोटो में रुबीना बेहद खुश नजर आ रही हैं. दोनों को एक दूसरे को पकड़कर पोज दे रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं.
इस फोटो में रुबीना बेहद खुश नजर आ रही हैं. दोनों को एक दूसरे को पकड़कर पोज दे रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं.
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ये रुबीना और अभिनव की सबसे प्यारी तस्वीर हैं, जिसमें वो अपनी दोनों बेटियों के साथ केक कट करते दिखाई दे रहे हैं.
ये रुबीना और अभिनव की सबसे प्यारी तस्वीर हैं, जिसमें वो अपनी दोनों बेटियों के साथ केक कट करते दिखाई दे रहे हैं.
Published at : 21 Jun 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik Abhinav Shukla

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