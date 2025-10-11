एक्सप्लोरर
रुबीना दिलैक की 10 तस्वीरें: ब्लैक साड़ी पहन एक्ट्रेस ने गिराई हुस्न की बिजलियां
Rubina Dilaik Viral Photos: रुबीना दिलैक की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. जिसमें एक्ट्रेस ब्लैक साड़ी में कहर ढहाती नजर आई हैं.
टीवी की बॉस लेडी रूबीना दिलैक अपने लुक से सोशल मीडिया पर अपने लुक से बवाल काटती रहती है. हाल ही में एक्ट्रेस ब्लैक साड़ी पहनकर हुस्न की बिजलियां गिराती हुई नजर आई. एक्ट्रेस की ये फोटोज अब फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 11 Oct 2025 05:40 PM (IST)
Tags :Rubina Dilaik TV
