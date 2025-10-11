हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनरुबीना दिलैक की 10 तस्वीरें: ब्लैक साड़ी पहन एक्ट्रेस ने गिराई हुस्न की बिजलियां

रुबीना दिलैक की 10 तस्वीरें: ब्लैक साड़ी पहन एक्ट्रेस ने गिराई हुस्न की बिजलियां

Rubina Dilaik Viral Photos: रुबीना दिलैक की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. जिसमें एक्ट्रेस ब्लैक साड़ी में कहर ढहाती नजर आई हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 11 Oct 2025 05:40 PM (IST)
Rubina Dilaik Viral Photos: रुबीना दिलैक की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. जिसमें एक्ट्रेस ब्लैक साड़ी में कहर ढहाती नजर आई हैं.

टीवी की बॉस लेडी रूबीना दिलैक अपने लुक से सोशल मीडिया पर अपने लुक से बवाल काटती रहती है. हाल ही में एक्ट्रेस ब्लैक साड़ी पहनकर हुस्न की बिजलियां गिराती हुई नजर आई. एक्ट्रेस की ये फोटोज अब फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

1/10
रुबीना दिलैक ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिनपर अभी तक हजारों लाइक्स आ चुकी हैं.
रुबीना दिलैक ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिनपर अभी तक हजारों लाइक्स आ चुकी हैं.
2/10
इन तस्वीरों में रुबीना ब्लैक साड़ी पहनकर हुस्न की बिजलियां गिराती दिखी. उनकी अदाएं फैंस का दिल लूट रही हैं.
इन तस्वीरों में रुबीना ब्लैक साड़ी पहनकर हुस्न की बिजलियां गिराती दिखी. उनकी अदाएं फैंस का दिल लूट रही हैं.
3/10
रुबीना दिलैक ने अपना लुक बालों में जुड़ा, ग्लोसी मेकअप, मैचिंग ज्वेलरी के साथ पूरा किया है.
रुबीना दिलैक ने अपना लुक बालों में जुड़ा, ग्लोसी मेकअप, मैचिंग ज्वेलरी के साथ पूरा किया है.
4/10
हर तस्वीर में रुबीना दिलैक अलग-अलग पोज देती हुई नजर आ रही हैं. तस्वीरें किसी शूटिंग लोकेशन की लग रही हैं.
हर तस्वीर में रुबीना दिलैक अलग-अलग पोज देती हुई नजर आ रही हैं. तस्वीरें किसी शूटिंग लोकेशन की लग रही हैं.
5/10
रुबीना ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘साउंड ऑन..’ एक्ट्रेस की पोस्ट पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.
रुबीना ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘साउंड ऑन..’ एक्ट्रेस की पोस्ट पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.
6/10
वर्कफ्रंट की बात करें तो टीवी रिएलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में नजर आ रही हैं. इसमें एक्ट्रेस के साथ उनके पति भी हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो टीवी रिएलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में नजर आ रही हैं. इसमें एक्ट्रेस के साथ उनके पति भी हैं.
7/10
रुबीना दिलैक ने टीवी शो ‘छोटी बहू’ से शुरू किया था. इस शो ने उन्हें घर-घर पहचान दिलाई थी.
रुबीना दिलैक ने टीवी शो ‘छोटी बहू’ से शुरू किया था. इस शो ने उन्हें घर-घर पहचान दिलाई थी.
8/10
इसके बाद एक्ट्रेस ने ‘शक्ति’ समेत कई हिट शोज में काम किया और रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 14’ की ट्रॉफी भी अपने नाम की.
इसके बाद एक्ट्रेस ने ‘शक्ति’ समेत कई हिट शोज में काम किया और रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 14’ की ट्रॉफी भी अपने नाम की.
9/10
रुबीना दिलैक ने एक्टर अभिनव शुक्ला से शादी की है. दोनों की जोड़ी फैंस को खूब पसंद है.
रुबीना दिलैक ने एक्टर अभिनव शुक्ला से शादी की है. दोनों की जोड़ी फैंस को खूब पसंद है.
10/10
अब एक्ट्रेस दो जुड़वां बेटियों की मां हैं. जिनकी तस्वीरें वो कई बार सोशल मीडिया पर शेयर कर चुकी हैं.
अब एक्ट्रेस दो जुड़वां बेटियों की मां हैं. जिनकी तस्वीरें वो कई बार सोशल मीडिया पर शेयर कर चुकी हैं.
Published at : 11 Oct 2025 05:40 PM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik TV 

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
इंडिया
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: Bollywood Celebrities ने कैसे मनाया करवा चौथ, आ गया वीडियो | Karwa Chauth 2024
Anupamaa:SBS के बर्थडे पर Anupama को याद आया अपना बचपन, किया खूब Enjoy
IPO Alert: SK Minerals & Additives Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Adani Defence पर $9 million Tax Evasion का आरोप – Missile Deals पर बवाल!| Paisa Live
Rare Earth पर China का Control, America का 130% Tariff वाला पलटवार!| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
इंडिया
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
टेलीविजन
'अनुपमा' की माही की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में राही से भी ज्यादा हैं ग्लैमरस, ये रहा सबूत
'अनुपमा' की माही हैं बेहद ग्लैमरस, यकीन ना हो तो देख लें ये 10 तस्वीरें
दिल्ली NCR
दिल्ली की बहनों को रेखा गुप्ता सरकार का तोहफा, भाई दूज से पहले कर दिया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली की बहनों को रेखा गुप्ता सरकार का तोहफा, भाई दूज से पहले कर दिया ये बड़ा ऐलान
हेल्थ
Coldrif Syrup Ban: दिल्ली सरकार का बड़ा कदम Coldrif सिरप पर लगाया बैन, जानें क्या है कारण
दिल्ली सरकार का बड़ा कदम Coldrif सिरप पर लगाया बैन, जानें क्या है कारण
ट्रेंडिंग
करवाचौथ का रुझान आ गया दोस्तों...पत्नी ने स्टंट करते हुए चलनी से देखा चांद जैसा पति, वीडियो वायरल
करवाचौथ का रुझान आ गया दोस्तों...पत्नी ने स्टंट करते हुए चलनी से देखा चांद जैसा पति, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget