हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस में हुस्न की मल्लिका बनकर छाईं रूबीना दिलैक, एक-एक तस्वीर पर हार बैठेंगे दिल

ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस में हुस्न की मल्लिका बनकर छाईं रूबीना दिलैक, एक-एक तस्वीर पर हार बैठेंगे दिल

Rubina Dilaik Photos: एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने एक बार फिर ग्लैमरस लुक में कहर बरपाया है. एक्ट्रेस की ये लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 01 Nov 2025 06:01 PM (IST)
Rubina Dilaik Photos: एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने एक बार फिर ग्लैमरस लुक में कहर बरपाया है. एक्ट्रेस की ये लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

टीवी की बॉस लेडी रूबीना दिलैक अपने शोज से ज्यादा लुक्स को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है. ऐसे में हर दिन वो यहां फैंस को ट्रीट देते हुए अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं. हाल ही में वो ब्लैक ड्रेस में पोज देती नजर आई.

1/7
रुबीना दिलैक ने अपने लेटेस्ट लुक की ये सुंदर तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में वो ऑल ब्लैक लुक में दिखी.
रुबीना दिलैक ने अपने लेटेस्ट लुक की ये सुंदर तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में वो ऑल ब्लैक लुक में दिखी.
2/7
रूबीना ने ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी है. हर तस्वीर में उनका अलग पोज देखने को मिल रहा है.
रूबीना ने ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी है. हर तस्वीर में उनका अलग पोज देखने को मिल रहा है.
3/7
रुबीना दिलैक ने अपने लेटेस्ट लुक की ये सुंदर तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में वो ऑल ब्लैक लुक में दिखी.
रुबीना दिलैक ने अपने लेटेस्ट लुक की ये सुंदर तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में वो ऑल ब्लैक लुक में दिखी.
4/7
एक्ट्रेस का ये लुक देखकर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. तस्वीरों पर अभी तक लाखों लाइक्स आ चुके हैं.
एक्ट्रेस का ये लुक देखकर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. तस्वीरों पर अभी तक लाखों लाइक्स आ चुके हैं.
5/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो रूबीना दिलैक इन दिनों टीवी रिएलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में नजर आ रही हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो रूबीना दिलैक इन दिनों टीवी रिएलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में नजर आ रही हैं.
6/7
इस शो में एक्ट्रेस ने अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ हिस्सा लिया है. शो में और भी कई जोड़ियां है. जिनका रिएलिटी चेक होता है.
इस शो में एक्ट्रेस ने अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ हिस्सा लिया है. शो में और भी कई जोड़ियां है. जिनका रिएलिटी चेक होता है.
7/7
बताते चलें कि रूबीना दिलैक के इंस्टाग्राम पर 9 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं. इसिलए उनकी हर तस्वीरें वायरल होती रहती है.
बताते चलें कि रूबीना दिलैक के इंस्टाग्राम पर 9 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं. इसिलए उनकी हर तस्वीरें वायरल होती रहती है.
Published at : 01 Nov 2025 06:01 PM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik TV News

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत, जानें खासियत
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत, जानें खासियत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
स्पोर्ट्स
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
ओटीटी
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत, जानें खासियत
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत, जानें खासियत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
स्पोर्ट्स
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
ओटीटी
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
विश्व
'रेयर अर्थ मिनरल्स पर फिर ऐसा कदम नहीं उठा पाएगा चीन', अमेरिकी वित्त मंत्री की जिनपिंग को धमकी
'रेयर अर्थ मिनरल्स पर फिर ऐसा कदम नहीं उठा पाएगा चीन', अमेरिकी वित्त मंत्री की जिनपिंग को धमकी
दिल्ली NCR
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
हेल्थ
Delhi Pollution: दिल्ली में पॉल्यूशन बना साइलेंट किलर, एक साल में 17 हजार मौतें, हाई ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा खतरनाक है स्मॉग
दिल्ली में पॉल्यूशन बना साइलेंट किलर, एक साल में 17 हजार मौतें, हाई ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा खतरनाक है स्मॉग
ट्रेंडिंग
दोनों पैरों से लाचार फिर भी मेहनत करके कमा रहा ये शख्स! डिलीवरी बॉय का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
दोनों पैरों से लाचार फिर भी मेहनत करके कमा रहा ये शख्स! डिलीवरी बॉय का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget