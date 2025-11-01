एक्सप्लोरर
ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस में हुस्न की मल्लिका बनकर छाईं रूबीना दिलैक, एक-एक तस्वीर पर हार बैठेंगे दिल
Rubina Dilaik Photos: एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने एक बार फिर ग्लैमरस लुक में कहर बरपाया है. एक्ट्रेस की ये लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.
टीवी की बॉस लेडी रूबीना दिलैक अपने शोज से ज्यादा लुक्स को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है. ऐसे में हर दिन वो यहां फैंस को ट्रीट देते हुए अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं. हाल ही में वो ब्लैक ड्रेस में पोज देती नजर आई.
Published at : 01 Nov 2025 06:01 PM (IST)
Tags :Rubina Dilaik TV News
