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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनप्रेग्नेंसी छिपाकर पंजाबी फिल्म की शूटिंग करती रहीं रुबीना दिलैक, 12-14 घंटे तक धूप में किया काम

प्रेग्नेंसी छिपाकर पंजाबी फिल्म की शूटिंग करती रहीं रुबीना दिलैक, 12-14 घंटे तक धूप में किया काम

Rubina Dilaik Interview: रुबीना दिलैक ने अपनी प्रेग्नेंसी, मदरहुड और करियर को लेकर खुलकर बात की. साथ ही बताया कि जुड़वां बेटियों की मां बनने से पहले उन्होंने प्रेग्नेंसी छिपाकर फिल्म की शूटिंग की थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Jun 2026 09:55 PM (IST)
Rubina Dilaik Interview: रुबीना दिलैक ने अपनी प्रेग्नेंसी, मदरहुड और करियर को लेकर खुलकर बात की. साथ ही बताया कि जुड़वां बेटियों की मां बनने से पहले उन्होंने प्रेग्नेंसी छिपाकर फिल्म की शूटिंग की थी.

टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक इन दिनों अपने इंटरव्यू और बयान को लेकर खूब चर्चा में हैं. पॉपुलर रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' जल्द ही टीवी पर प्रसारित होने वाला है, जिसे लेकर केपटाउन में अभी शूटिंग चल रही है. रुबीना भी इस सीजन का हिस्सा है और वो अपनी शूटिंग में व्यस्त हैं. इसी बीच हाल ही में रुबीना ने एक इंटरव्यू में अपने मदरहुड और पति अभिनव शुक्ला के सपोर्ट को लेकर खुलकर बात की है. साथ ही बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के समय वो प्रेग्नेंट थीं, हालांकि ये बात उन्होंने सभी से छिपाकर रखी.

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हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में रुबीना ने बताया कि जब वो अपनी पहली पंजाबी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तब वो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थीं. डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि तीन महीने पूरे होने और सभी मेडिकल जांच होने तक इसे पब्लिक न करें. मैं भी पहले प्रेग्नेंसी का ऐलान नहीं करना चाहती थीं और जब रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक आया, तब मैंने सभी के साथ ये शेयर किया.
हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में रुबीना ने बताया कि जब वो अपनी पहली पंजाबी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तब वो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थीं. डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि तीन महीने पूरे होने और सभी मेडिकल जांच होने तक इसे पब्लिक न करें. मैं भी पहले प्रेग्नेंसी का ऐलान नहीं करना चाहती थीं और जब रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक आया, तब मैंने सभी के साथ ये शेयर किया.
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फिल्म को लेकर उन्होंने बताया कि प्रेग्नेंसी में भी वो रोज 12 से 14 घंटे तक शूटिंग करती थीं. कई बार उन्हें तेज धूप में काम करना पड़ता था और गर्मी के कारण उनके नाक से खूब भी निकलने लगता था. शूटिंग खत्म करने के बाद ही वो होटल जाकर ठंडे पानी से नहाती थी, ताकि बॉडी ठंडी हो सके.
फिल्म को लेकर उन्होंने बताया कि प्रेग्नेंसी में भी वो रोज 12 से 14 घंटे तक शूटिंग करती थीं. कई बार उन्हें तेज धूप में काम करना पड़ता था और गर्मी के कारण उनके नाक से खूब भी निकलने लगता था. शूटिंग खत्म करने के बाद ही वो होटल जाकर ठंडे पानी से नहाती थी, ताकि बॉडी ठंडी हो सके.
Published at : 11 Jun 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik Khatron Ke Khiladi 15

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