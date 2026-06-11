प्रेग्नेंसी छिपाकर पंजाबी फिल्म की शूटिंग करती रहीं रुबीना दिलैक, 12-14 घंटे तक धूप में किया काम

हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में रुबीना ने बताया कि जब वो अपनी पहली पंजाबी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तब वो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थीं. डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि तीन महीने पूरे होने और सभी मेडिकल जांच होने तक इसे पब्लिक न करें. मैं भी पहले प्रेग्नेंसी का ऐलान नहीं करना चाहती थीं और जब रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक आया, तब मैंने सभी के साथ ये शेयर किया.