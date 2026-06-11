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प्रेग्नेंसी छिपाकर पंजाबी फिल्म की शूटिंग करती रहीं रुबीना दिलैक, 12-14 घंटे तक धूप में किया काम
Rubina Dilaik Interview: रुबीना दिलैक ने अपनी प्रेग्नेंसी, मदरहुड और करियर को लेकर खुलकर बात की. साथ ही बताया कि जुड़वां बेटियों की मां बनने से पहले उन्होंने प्रेग्नेंसी छिपाकर फिल्म की शूटिंग की थी.
टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक इन दिनों अपने इंटरव्यू और बयान को लेकर खूब चर्चा में हैं. पॉपुलर रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' जल्द ही टीवी पर प्रसारित होने वाला है, जिसे लेकर केपटाउन में अभी शूटिंग चल रही है. रुबीना भी इस सीजन का हिस्सा है और वो अपनी शूटिंग में व्यस्त हैं. इसी बीच हाल ही में रुबीना ने एक इंटरव्यू में अपने मदरहुड और पति अभिनव शुक्ला के सपोर्ट को लेकर खुलकर बात की है. साथ ही बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के समय वो प्रेग्नेंट थीं, हालांकि ये बात उन्होंने सभी से छिपाकर रखी.
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Published at : 11 Jun 2026 09:55 PM (IST)
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