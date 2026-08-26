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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनरुबीना दिलैक को साड़ी में देखते ही फिदा हो गए थे अभिनव, फिर ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी

रुबीना दिलैक को साड़ी में देखते ही फिदा हो गए थे अभिनव, फिर ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी

रुबीना दिलैक आज, 26 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनकी और अभिनव शुक्ला की पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी. कपल की लव स्टोरी काफी फिल्मी है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 26 Aug 2026 11:43 AM (IST)
रुबीना दिलैक आज, 26 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनकी और अभिनव शुक्ला की पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी. कपल की लव स्टोरी काफी फिल्मी है.

टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला की केमिस्ट्री को फैंस खूब पसंद करते हैं. दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी काफी दिलचस्प है. तो आइए जानते हैं, पहली नजर में रुबीना को देखते ही कैसे अभिनव शुक्ला उन पर फिदा हो गए थे.

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रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला की पहली मुलाकात 'छोटी बहू' के सेट पर हुई थी.हालांकि, उनकी लव स्टोरी कई साल बाद जब वे एक दोस्त के गणपति सेलिब्रेशन में मिले.
रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला की पहली मुलाकात 'छोटी बहू' के सेट पर हुई थी.हालांकि, उनकी लव स्टोरी कई साल बाद जब वे एक दोस्त के गणपति सेलिब्रेशन में मिले.
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अभिनव ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि पूजा के दौरान साड़ी में रुबीना बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जिसकी वजह से वो उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे.
अभिनव ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि पूजा के दौरान साड़ी में रुबीना बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जिसकी वजह से वो उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे.
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अभिनव ने कहा था कि आमतौर पर लड़कियां वेस्टर्न कपड़ों में नजर आती हैं, लेकिन साड़ी में रुबीना को देखकर उनकी नजरें उन पर टिक गई थीं.
अभिनव ने कहा था कि आमतौर पर लड़कियां वेस्टर्न कपड़ों में नजर आती हैं, लेकिन साड़ी में रुबीना को देखकर उनकी नजरें उन पर टिक गई थीं.
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इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. फिर 2015 में रुबीना और अभिनव ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और 2018 में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली.
इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. फिर 2015 में रुबीना और अभिनव ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और 2018 में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली.
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एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई थीं कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था. इसके बाद उन्होंने साथ में 'बिग बॉस 14' में हिस्सा लेकर अपने रिश्ते को एक और मौका दिया.
एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई थीं कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था. इसके बाद उन्होंने साथ में 'बिग बॉस 14' में हिस्सा लेकर अपने रिश्ते को एक और मौका दिया.
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शो के दौरान दोनों को एक-दूसरे को समझने का पूरा वक्त मिला, जिससे उनके सारे गिले-शिकवे दूर हो गए. फिर कपल पैरेंट्स बने.
शो के दौरान दोनों को एक-दूसरे को समझने का पूरा वक्त मिला, जिससे उनके सारे गिले-शिकवे दूर हो गए. फिर कपल पैरेंट्स बने.
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साल 2023 में रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने जुड़वां बेटियों, एधा और जीवा का वेलकम किया.
साल 2023 में रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने जुड़वां बेटियों, एधा और जीवा का वेलकम किया.
Published at : 26 Aug 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik

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