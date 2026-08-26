रुबीना दिलैक को साड़ी में देखते ही फिदा हो गए थे अभिनव, फिर ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी

एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई थीं कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था. इसके बाद उन्होंने साथ में 'बिग बॉस 14' में हिस्सा लेकर अपने रिश्ते को एक और मौका दिया.