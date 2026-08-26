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रुबीना दिलैक को साड़ी में देखते ही फिदा हो गए थे अभिनव, फिर ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी
रुबीना दिलैक आज, 26 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनकी और अभिनव शुक्ला की पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी. कपल की लव स्टोरी काफी फिल्मी है.
टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला की केमिस्ट्री को फैंस खूब पसंद करते हैं. दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी काफी दिलचस्प है. तो आइए जानते हैं, पहली नजर में रुबीना को देखते ही कैसे अभिनव शुक्ला उन पर फिदा हो गए थे.
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Published at : 26 Aug 2026 11:43 AM (IST)
Tags :Rubina Dilaik
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