कभी ‘महाभारत’ में द्रौपदी बनकर जीता दिल, अब क्या कर रही हैं रूपा गांगुली?

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकभी ‘महाभारत’ में द्रौपदी बनकर जीता दिल, अब क्या कर रही हैं रूपा गांगुली?

Roopa Ganguly Birthday Special: रूपा गांगुली ने 1988 में महाभारत में द्रौपदी बनकर घर घर पहचान बनाई थी. वहीं आप हम बताने जा रहे हुआ उनके बारे की अब एक्ट्रेस क्या कर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Nov 2025 04:28 PM (IST)
कभी टीवी के पॉपुलर शो महाभारत में द्रौपदी बनकर दर्शकों का दिल जीतने वाली रूपा गांगुली आज अपना 58वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इसी मौके पर आइए जानते है कि एक्ट्रेस इन दिनों क्या कर रही हैं.

रूपा गांगुली ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1985 में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी.
इसके बाद उन्होंने कई हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया है, जैसे 'पोद्मा नोदीर माझी' (1993), 'युगांत' (1995) और 'ओंतोरमोहोल' (2006).
फिर उन्होंने 1988 में महाभारत की द्रौपदी बनकर दर्शकों का दिल जीता. इस किरदार से उन्हें घर घर पहचान मिली.
वहीं एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि द्रौपदी के किरदार के लिए उन्हें रेडी होने में 1.5 घंटे लगते थे. इस दौरान उनका मेकअप हेयरस्टाइल और कपड़ों को तैयार किया जाता था.
इसके बाद उन्होंने 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में मोनिशा सिंह साराभाई, 'संजीवनी' में डॉ. सिमरन चोपड़ा और 'अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो' जैसे शोज में काम किया.
वहीं अब एक्ट्रेस एक्टिंग की दुनिया छोड़ राजनीति में अपना करियर आजमा रही हैं.
उन्होंने 2015 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हुईं और 2016 में राज्यसभा के लिए नामित हुईं.
Published at : 24 Nov 2025 04:28 PM (IST)
