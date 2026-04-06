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कभी प्याज रोटी खाकर किया गुजारा, बॉलीवुड में हुए फ्लॉप तो छोटे पर्दे का किया रुख, अब हैं करोड़ों के मालिक

बॉलीवुड में आए दिन कई एक्टर डेब्यू करते हैं, कुछ की किस्मत चमकती है तो कुछ को फ्लॉप का टैग मिलता है. उसके बाद कुछ लोग बिजनेस या दूसरा प्रोफेशन अपनाते हैं तो कुछ टीवी का रुख करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Apr 2026 03:55 PM (IST)
बॉलीवुड में आए दिन कई एक्टर डेब्यू करते हैं, कुछ की किस्मत चमकती है तो कुछ को फ्लॉप का टैग मिलता है. उसके बाद कुछ लोग बिजनेस या दूसरा प्रोफेशन अपनाते हैं तो कुछ टीवी का रुख करते हैं.

रोनित रॉय भी उन्हीं में से एक हैं. उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू बॉलीवुड में किया था. हालांकि, फ्लॉप का टैग मिलने के बाद उन्होंने टीवी का रुख किया और सक्सेसफुल रहे.

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रोनित रॉय ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में जान तेरे नाम फिल्म से की थी.इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था.इतना ही नहीं इस फिल्म के गाने आज भी काफी सुने जाते हैं.
रोनित रॉय ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में जान तेरे नाम फिल्म से की थी.इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था.इतना ही नहीं इस फिल्म के गाने आज भी काफी सुने जाते हैं.
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इस फिल्म से शुरुआत करने के बाद भी रोनित रॉय की स्थिति अच्छी नहीं थी. एक समय ऐसा भी आया जब दो वक्त की रोटी मिलनी मुश्किल हो गई थी. एक्टर ने खुद इस बात का खुलासा किया था.
इस फिल्म से शुरुआत करने के बाद भी रोनित रॉय की स्थिति अच्छी नहीं थी. एक समय ऐसा भी आया जब दो वक्त की रोटी मिलनी मुश्किल हो गई थी. एक्टर ने खुद इस बात का खुलासा किया था.
Published at : 06 Apr 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Ronit Roy

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