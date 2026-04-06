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कभी प्याज रोटी खाकर किया गुजारा, बॉलीवुड में हुए फ्लॉप तो छोटे पर्दे का किया रुख, अब हैं करोड़ों के मालिक
बॉलीवुड में आए दिन कई एक्टर डेब्यू करते हैं, कुछ की किस्मत चमकती है तो कुछ को फ्लॉप का टैग मिलता है. उसके बाद कुछ लोग बिजनेस या दूसरा प्रोफेशन अपनाते हैं तो कुछ टीवी का रुख करते हैं.
रोनित रॉय भी उन्हीं में से एक हैं. उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू बॉलीवुड में किया था. हालांकि, फ्लॉप का टैग मिलने के बाद उन्होंने टीवी का रुख किया और सक्सेसफुल रहे.
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Published at : 06 Apr 2026 03:55 PM (IST)
Tags :Ronit Roy
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प्रेम कुमारJournalist
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