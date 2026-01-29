एक्सप्लोरर
'राइज एंड फॉल' फेम अक्रिति नेगी का बॉयफ्रेंड अंशुमत से हुआ ब्रेकअप, पोस्ट में लिखा- 'अब हम साथ नहीं हैं'
Akriti Negi: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ की फेम अक्रिति नेगी ने इंस्टाग्राम के जरिए बॉयफ्रेंड अंशुमत से ब्रेकअप की पुष्टि की है. उन्होंने कहां कि दोनों ने आपसी सहमति के साथ अलग होने का फैसला लिया है.
रियलिटी टीवी की पॉपुलर फेस अक्रिति नेगी को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. ‘राइज एंड फॉल’ में अपनी जर्नी और बॉयफ्रेंड अंशुमत के साथ बॉन्ड को लेकर चर्चा में रहीं अक्रिति ने अब अपने रिश्ते के खत्म होने का ऐलान कर दिया है इस खबर ने फैंस को भी हैरान कर दिया है.
1/9
2/9
Published at : 29 Jan 2026 02:58 PM (IST)
Tags :Splitsvilla Akriti Negi Rise And Fall
टेलीविजन
9 Photos
अक्रिति नेगी का बॉयफ्रेंड अंशुमत से हुआ ब्रेकअप, पोस्ट में लिखा- 'अब हम साथ नहीं हैं'
टेलीविजन
9 Photos
सलमान खान के साथ क्यों हुआ था आकाशदीप सहगल का विवाद? 9 साल बाद एक्टर ने तोड़ी चुप्पी
टेलीविजन
7 Photos
महज 17 साल की उम्र में शिवांगी जोशी को हो गया था प्यार, बॉयफ्रेंड संग मिलकर की थी ऐसी हरकत
टेलीविजन
7 Photos
Tv पर ग्रैंड वेडिंग के चार महीने बाद अविका गौर ने फिर की शादी, मिलिंद के पेरेंट्स ने कही ये बात
टेलीविजन
8 Photos
'दिल मिल गए' से शुरू हुई एक प्रेम कहानी, अब रियल लाइफ में घर बसाएंगे सिद्धांत और रिद्धिमा!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement
टेलीविजन
9 Photos
अक्रिति नेगी का बॉयफ्रेंड अंशुमत से हुआ ब्रेकअप, पोस्ट में लिखा- 'अब हम साथ नहीं हैं'
टेलीविजन
9 Photos
सलमान खान के साथ क्यों हुआ था आकाशदीप सहगल का विवाद? 9 साल बाद एक्टर ने तोड़ी चुप्पी
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion