हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'राइज एंड फॉल' फेम अक्रिति नेगी का बॉयफ्रेंड अंशुमत से हुआ ब्रेकअप, पोस्ट में लिखा- 'अब हम साथ नहीं हैं'

'राइज एंड फॉल' फेम अक्रिति नेगी का बॉयफ्रेंड अंशुमत से हुआ ब्रेकअप, पोस्ट में लिखा- 'अब हम साथ नहीं हैं'

Akriti Negi: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ की फेम अक्रिति नेगी ने इंस्टाग्राम के जरिए बॉयफ्रेंड अंशुमत से ब्रेकअप की पुष्टि की है. उन्होंने कहां कि दोनों ने आपसी सहमति के साथ अलग होने का फैसला लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Jan 2026 02:58 PM (IST)
Akriti Negi: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ की फेम अक्रिति नेगी ने इंस्टाग्राम के जरिए बॉयफ्रेंड अंशुमत से ब्रेकअप की पुष्टि की है. उन्होंने कहां कि दोनों ने आपसी सहमति के साथ अलग होने का फैसला लिया है.

रियलिटी टीवी की पॉपुलर फेस अक्रिति नेगी को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. ‘राइज एंड फॉल’ में अपनी जर्नी और बॉयफ्रेंड अंशुमत के साथ बॉन्ड को लेकर चर्चा में रहीं अक्रिति ने अब अपने रिश्ते के खत्म होने का ऐलान कर दिया है इस खबर ने फैंस को भी हैरान कर दिया है.

1/9
रोडीज और स्प्लिट्सविला जैसे पॉपुलर रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकीं अक्रिति नेगी ने पिछले साल रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ से खूब सुर्खियां बटोरी थीं.
रोडीज और स्प्लिट्सविला जैसे पॉपुलर रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकीं अक्रिति नेगी ने पिछले साल रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ से खूब सुर्खियां बटोरी थीं.
2/9
शो में उनकी जर्नी के साथ-साथ जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का दिल जीता वो था उनका बॉयफ्रेंड अंशुमत के साथ रिश्ता. जब अंशुमत शो में नजर आए थे तो उन्होंने खुले तौर पर अक्रिति को सपोर्ट किया था जिसकी फैंस ने भी जमकर तारीफ की थी.
शो में उनकी जर्नी के साथ-साथ जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का दिल जीता वो था उनका बॉयफ्रेंड अंशुमत के साथ रिश्ता. जब अंशुमत शो में नजर आए थे तो उन्होंने खुले तौर पर अक्रिति को सपोर्ट किया था जिसकी फैंस ने भी जमकर तारीफ की थी.
Published at : 29 Jan 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Splitsvilla Akriti Negi Rise And Fall

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death : बेटे ने जैसे दी मुखाग्नि .... नेता से लेकर मौजूद जनता फूट-फूटकर रोने लगे
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
NPS में बड़ा बदलाव | Health Pension Scheme Explained | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
मायावती और ओवैसी फैक्टर ने बदली अखिलेश की चुनावी स्क्रिप्ट
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
Wednesday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म हो गई हिट, जानें- बुधवार को 'धुरंधर'-'द राजा साब का कितना रहा कलेक्शन?
'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म ने किया कमाल, जानें 'धुरंधर'-'द राजा साब' का हाल
जनरल नॉलेज
Chandigarh Mayor Salary: सौरव जोशी ने जीता चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?
सौरव जोशी ने जीता चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?
हेल्थ
Alcohol And Body Temperature: क्या शराब पीने से शरीर में आती है गर्मी, डॉक्टर से जानें इस बात में कितनी सच्चाई?
क्या शराब पीने से शरीर में आती है गर्मी, डॉक्टर से जानें इस बात में कितनी सच्चाई?
ट्रेंडिंग
स्लीपर कोच में पैंट्री वालों की गुंडई, पैसेंजर को जमकर पीटा और लोग बनाते रहे वीडियो, भड़के यूजर्स
स्लीपर कोच में पैंट्री वालों की गुंडई, पैसेंजर को जमकर पीटा और लोग बनाते रहे वीडियो, भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget