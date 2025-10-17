हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनअर्जुन बिजलानी की पत्नी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी टीवी एक्ट्रेस से नहीं हैं कम

अर्जुन बिजलानी की पत्नी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी टीवी एक्ट्रेस से नहीं हैं कम

Arjun Bijlani Wife Photos: टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी के साथ-साथ उनकी पत्नी भी काफी चर्चा में रहती हैं. वो अक्सर अपनी सादगी और खूबसूरती से फैंस का दिल जीत लेती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 04:06 PM (IST)
Arjun Bijlani Wife Photos: टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी के साथ-साथ उनकी पत्नी भी काफी चर्चा में रहती हैं. वो अक्सर अपनी सादगी और खूबसूरती से फैंस का दिल जीत लेती हैं.

टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी की पत्नी नेहा स्वामी अपनी खूबसूरती और एलिगेंट स्टाइल की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. वह भले ही लाइमलाइट से दूर रहती हों, लेकिन अपनी ग्रेस और चार्म से किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगतीं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब पसंद की जाती हैं. चलिए, तस्वीरों में देखते हैं नेहा स्वामी का ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक.

1/10
अर्जुन बिजलानी और उनकी पत्नी टीवी के मशहूर कपल में से एक हैं.
अर्जुन बिजलानी और उनकी पत्नी टीवी के मशहूर कपल में से एक हैं.
2/10
अर्जुन बिजलानी ने 20 मई 2013 नेहा स्वामी से शादी की थी. दोनों की शादी को 12 साल हो गए हैं.
अर्जुन बिजलानी ने 20 मई 2013 नेहा स्वामी से शादी की थी. दोनों की शादी को 12 साल हो गए हैं.
3/10
दोनों का एक बेटा अयान बिजलानी है, जिसका जन्म 2015 में हुआ था.
दोनों का एक बेटा अयान बिजलानी है, जिसका जन्म 2015 में हुआ था.
4/10
खूबसूरती के मामले में अर्जुन की पत्नी नेहा किसी एक्ट्रेस के कम नहीं लगती.
खूबसूरती के मामले में अर्जुन की पत्नी नेहा किसी एक्ट्रेस के कम नहीं लगती.
5/10
सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी खूबसूरत तस्वीरें वायरल होती रहती हैं जहां उनका अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है.
सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी खूबसूरत तस्वीरें वायरल होती रहती हैं जहां उनका अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है.
6/10
नेहा खुद भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वो अक्सर अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं.
नेहा खुद भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वो अक्सर अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं.
7/10
इस रेड कलर की साड़ी में नेहा बला की हसीन दिख रही हैं. उन्होंने अपने लुक को और भी खास बनाने के लिए हैवी नेकलेस कैरी किया है साथ में सटल मेकअप और खुले बाल रखे हैं.
इस रेड कलर की साड़ी में नेहा बला की हसीन दिख रही हैं. उन्होंने अपने लुक को और भी खास बनाने के लिए हैवी नेकलेस कैरी किया है साथ में सटल मेकअप और खुले बाल रखे हैं.
8/10
इस तस्वीर में नेहा ब्लैक कलर के वेस्टर्न आउटफिट में नजर आ रही हैं. साथ ही में उन्होंने बूट्स और बैग भी कैरी किया है जो उनके लुक को और भी स्टाइलिश और ग्रेसफुल बना रहा है.
इस तस्वीर में नेहा ब्लैक कलर के वेस्टर्न आउटफिट में नजर आ रही हैं. साथ ही में उन्होंने बूट्स और बैग भी कैरी किया है जो उनके लुक को और भी स्टाइलिश और ग्रेसफुल बना रहा है.
9/10
इस पर्पल लहंगे में नेहा कहर ढा रही हैं. सिंपल एक्सेसरीज कैरी करके उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया है.
इस पर्पल लहंगे में नेहा कहर ढा रही हैं. सिंपल एक्सेसरीज कैरी करके उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया है.
10/10
इस तस्वीर में नेहा रेड कलर की मिनी ड्रेस पहने दिखाई दे रही हैं. साथ में ही उन्होंने ब्लैक हील्स भी कैरी की हैं. सटल मेकअप और कर्ली हेयर्स में वो और भी खूबसूरत लग रही हैं.
इस तस्वीर में नेहा रेड कलर की मिनी ड्रेस पहने दिखाई दे रही हैं. साथ में ही उन्होंने ब्लैक हील्स भी कैरी की हैं. सटल मेकअप और कर्ली हेयर्स में वो और भी खूबसूरत लग रही हैं.
Published at : 17 Oct 2025 04:06 PM (IST)
Tags :
Arjun Bijlani Neha Swami Rise And Fall

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
बॉलीवुड
करीना कपूर और सैफ अली खान की वेडिंग एनिवर्सरी पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, शेयर की भाई-भाभी की अनदेखी तस्वीरें
करीना -सैफ की पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, वेडिंग एनिवर्सरी पर शेयर की अनदेखी तस्वीरें
बिहार
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
यूटिलिटी
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget