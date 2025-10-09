एक्सप्लोरर
रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक, शेयर की तस्वीरें
एक्टर नंदिश संधू ने फैंस को एक बड़ी गुड न्यूज दी है. दरअसल एक्टर ने सगाई कर ली है. जिसकी बाद उन्होंने होने वाली दुल्हन संग कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की.
एक्ट्रेस रश्मि देसाई के पूर्व पति और एक्टर नंदिश संधू एक बार फिर चर्चा में हैं. एक्टर ने हाल ही में सगाई की है. अब उन्होंने मंगेतर के साथ कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. जो तेजी से वायरल हो रही हैं. आप भी डालिए इनपर एक नजर...
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 09 Oct 2025 05:39 PM (IST)
Tags :Rashmi Desai Nandish Sandhu TV News
टेलीविजन
7 Photos
रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक
टेलीविजन
12 Photos
शिवांगी जोशी ने बहन की शादी की इनसाइड तस्वीरें की शेयर, दिखाईं वरमाला से जूता चुराई तक की हर रस्म
टेलीविजन
7 Photos
करवा चौथ 2025 पर टीवी की बहुओं ने हाथों में रचाई पिया के नाम की मेहंदी, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
Karwa Chauth 2025: ये जोड़ियां मनाएंगी इस साल अपना पहला करवा चौथ, देखें पूरी लिस्ट
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक
टेलीविजन
12 Photos
शिवांगी जोशी ने बहन की शादी की इनसाइड तस्वीरें की शेयर, दिखाईं वरमाला से जूता चुराई तक की हर रस्म
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion