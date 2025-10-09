हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक, शेयर की तस्वीरें

रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक, शेयर की तस्वीरें

एक्टर नंदिश संधू ने फैंस को एक बड़ी गुड न्यूज दी है. दरअसल एक्टर ने सगाई कर ली है. जिसकी बाद उन्होंने होने वाली दुल्हन संग कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 09 Oct 2025 05:39 PM (IST)
एक्टर नंदिश संधू ने फैंस को एक बड़ी गुड न्यूज दी है. दरअसल एक्टर ने सगाई कर ली है. जिसकी बाद उन्होंने होने वाली दुल्हन संग कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की.

एक्ट्रेस रश्मि देसाई के पूर्व पति और एक्टर नंदिश संधू एक बार फिर चर्चा में हैं. एक्टर ने हाल ही में सगाई की है. अब उन्होंने मंगेतर के साथ कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. जो तेजी से वायरल हो रही हैं. आप भी डालिए इनपर एक नजर...

1/7
टीवी के पॉपुलर शो ‘उतरन’ से घर-घर पहचान बनाने वाले एक्टर और रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदिश संधू अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं. एक्टर ने सगाई कर ली है.
टीवी के पॉपुलर शो ‘उतरन’ से घर-घर पहचान बनाने वाले एक्टर और रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदिश संधू अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं. एक्टर ने सगाई कर ली है.
2/7
नंदिश ने ये गुड न्यूज फैंस को खुद सोशल मीडिया के जरिए दी. जहां उन्होंने अपनी होने वाली दुल्हन के साथ कई सारी तस्वीरें शेयर की.
नंदिश ने ये गुड न्यूज फैंस को खुद सोशल मीडिया के जरिए दी. जहां उन्होंने अपनी होने वाली दुल्हन के साथ कई सारी तस्वीरें शेयर की.
3/7
इन तस्वीरों में नंदिश और उनकी मंगेतर के बीच बेहद रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिली. दोनों की ये तस्वीरें वेकेशन की है.
इन तस्वीरों में नंदिश और उनकी मंगेतर के बीच बेहद रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिली. दोनों की ये तस्वीरें वेकेशन की है.
4/7
एक फोटो में नंदिश ने अपनी होने वाली वाइफ का हाथ थामा हुआ. जो अपनी सगाई की रिंग फ्लॉन्ट कर रही हैं.
एक फोटो में नंदिश ने अपनी होने वाली वाइफ का हाथ थामा हुआ. जो अपनी सगाई की रिंग फ्लॉन्ट कर रही हैं.
5/7
नंदिश ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, ‘हैलो पार्टनर...आप तैयार हैं?’ एक्टर की ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
नंदिश ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, ‘हैलो पार्टनर...आप तैयार हैं?’ एक्टर की ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
6/7
इस फोटो में एक्टर सूटबूट में और उनकी मंगेतर ट्रेडिशनल अवतार में नजर आ रही हैं. इसे देख लग रहा है कि ये रिंग सेरेमनी की फोटो है.
इस फोटो में एक्टर सूटबूट में और उनकी मंगेतर ट्रेडिशनल अवतार में नजर आ रही हैं. इसे देख लग रहा है कि ये रिंग सेरेमनी की फोटो है.
7/7
बता दें कि ‘उतरन’ सीरियल के दौरान नंदिश एक्ट्रेस रश्मि देसाई को दिल दे बैठे. दोनों ने शादी भी कर ली थी. लेकिन इनका रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया.
बता दें कि ‘उतरन’ सीरियल के दौरान नंदिश एक्ट्रेस रश्मि देसाई को दिल दे बैठे. दोनों ने शादी भी कर ली थी. लेकिन इनका रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया.
Published at : 09 Oct 2025 05:39 PM (IST)
Rashmi Desai Nandish Sandhu TV News

इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
