एक्सप्लोरर
कौन हैं रणवीर अहलाबादिया की एक्स गर्लफ्रेंड, यूट्यूबर के रिलेशनशिप ऑफिशियल करने के बाद शेयर किया ऐसा पोस्ट
Ranveer Allahbadia Ex Girlfriend: रणवीर अहलाबादिया इन दिनों अपने नए रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है.
पॉपुलर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं. रणवीर ने दीवाली के मौके पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जुही भट्ट के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की. हालांकि, उन्होंने जूही का नाम या चेहरा सीधे तौर पर नहीं दिखाया, लेकिन Ghibli-Inspired AI तस्वीरों और जूही की इंस्टाग्राम स्टोरी ने उनके रोमांस की खबरों पर मुहर लगा दी है. वहीं जैसे ही रणवीर के नए रिश्ते का खुलासा हुआ वैसे ही उनकी एक्स गर्लफ्रेंड निक्की शर्मा ने उनकी पोल खोलकर रख दी.
कौन हैं रणवीर अहलाबादिया की एक्स गर्लफ्रेंड, यूट्यूबर के रिलेशनशिप ऑफिशियल करने के बाद शेयर किया ऐसा पोस्ट
