कौन हैं रणवीर अहलाबादिया की एक्स गर्लफ्रेंड, यूट्यूबर के रिलेशनशिप ऑफिशियल करने के बाद शेयर किया ऐसा पोस्ट

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकौन हैं रणवीर अहलाबादिया की एक्स गर्लफ्रेंड, यूट्यूबर के रिलेशनशिप ऑफिशियल करने के बाद शेयर किया ऐसा पोस्ट

Ranveer Allahbadia Ex Girlfriend: रणवीर अहलाबादिया इन दिनों अपने नए रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 03:39 PM (IST)
पॉपुलर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं. रणवीर ने दीवाली के मौके पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जुही भट्ट के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की. हालांकि, उन्होंने जूही का नाम या चेहरा सीधे तौर पर नहीं दिखाया, लेकिन Ghibli-Inspired AI तस्वीरों और जूही की इंस्टाग्राम स्टोरी ने उनके रोमांस की खबरों पर मुहर लगा दी है. वहीं जैसे ही रणवीर के नए रिश्ते का खुलासा हुआ वैसे ही उनकी एक्स गर्लफ्रेंड निक्की शर्मा ने उनकी पोल खोलकर रख दी.

फेमस यूट्यूबर रणवीर अहलाबादिया इन दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं.
हाल ही में उन्होंने दिवाली पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी जिसमें वो अपनी नई गर्लफ्रेंड जूही भट्ट के साथ नजर आ रहे हैं.
बता दें कि रणवीर के रिलेशनशिप ऑफिशियल के बाद अब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड निक्की शर्मा ने उनकी पोल खोलकर रख दी.
रणवीर के इस नए रिश्ते के ऐलान के तुरंत बाद उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस निक्की शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया.
निक्की के इस चैट में लिखा था, 'मैं सदमे में हूं, हमेशा दिखावा करना... वो कुछ महीनों के लिए अच्छा रहेगा और फिर कहेगा, मुझे ट्रॉमा है, मैं कभी शादी या बच्चे नहीं कर सकता.'
निक्की ने अपने इस पोस्ट में बिना नाम लिए यूट्यूबर के रिलेशनशिप पैटर्न की पोल खोलकर रख दी है.
निक्की ने यह खुलासा तब किया है जब रणवीर संग उनके ब्रेकअप की अफवाहें तेजी से फैल रही है.
उन्होनें अपने इस पोस्ट के जरिए जुही भट्ट को एक तरह की चेतावनी दी है.
आपको बता दें कि निक्की शर्मा एक टीवी एक्ट्रेस हैं. वो प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति, माइंड द मल्होत्रा, जनम जनम का साथ, ब्रह्मराक्षस और अन्य शोज का हिस्सा रही हैं.
उन्हें आखिरी बार टीवी एक्टर और एंकर अर्जुन बिजलानी के साथ 'प्यार का पहला अध्याय: शिव शक्ति' में देखा गया था.
Published at : 22 Oct 2025 03:39 PM (IST)
