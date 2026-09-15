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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनआलीशान है राहुल वैद्य का आशियाना, घर की छत पर बना है स्विमिंग पूल, देखें इनसाइड फोटो

आलीशान है राहुल वैद्य का आशियाना, घर की छत पर बना है स्विमिंग पूल, देखें इनसाइड फोटो

सिंगर राहुल वैद्य और एक्ट्रेस दिशा परमार का घर बेहद ही आलीशान है. उनके घर की छत पर स्विमिंग पूल भी है. हाल ही में फराह खान के व्लॉग में कपल ने आशियाने की झलक देखने को मिली.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 15 Sep 2026 07:03 PM (IST)
सिंगर राहुल वैद्य और एक्ट्रेस दिशा परमार का घर बेहद ही आलीशान है. उनके घर की छत पर स्विमिंग पूल भी है. हाल ही में फराह खान के व्लॉग में कपल ने आशियाने की झलक देखने को मिली.

बॉलीवुड सिंगर राहुल वैद्य और एक्ट्रेस दिशा परमार का मुंबई के बांद्रा स्थित वाला घर काफी आलीशान है. दोनों हाल ही में इस नए आशियाने में शिफ्ट हुए हैं. अब हाल ही में फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान राहुल और दिशा के घर पहुंचीं. इस दौरान फराह भी उनका घर देख हैरान रह गईं.

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फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें राहुल और दिशा के इस आलीशान घर की झलक देखने को मिली. कपल ने होम टूर भी करवाया.
फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें राहुल और दिशा के इस आलीशान घर की झलक देखने को मिली. कपल ने होम टूर भी करवाया.
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घर में एक बड़ा सा लिविंग एरिया है. जहां ग्रीन और ऑफ व्हाइट कलर के सोफे रखे हुए हैं. लिविंग एरिया में एक बड़ी सी टीवी भी लगी है.
घर में एक बड़ा सा लिविंग एरिया है. जहां ग्रीन और ऑफ व्हाइट कलर के सोफे रखे हुए हैं. लिविंग एरिया में एक बड़ी सी टीवी भी लगी है.
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राहुल ने बताया कि इस व्लॉग के जरिए वो पहली बार फैंस को अपना घर दिखाने जा रहे हैं. उन्होंने इस घर को बड़े ही खूबसूरती से डेकोरेट किया है. घर की एक दीवार पर कई सारी फोटोज लगी हुई हैं.
राहुल ने बताया कि इस व्लॉग के जरिए वो पहली बार फैंस को अपना घर दिखाने जा रहे हैं. उन्होंने इस घर को बड़े ही खूबसूरती से डेकोरेट किया है. घर की एक दीवार पर कई सारी फोटोज लगी हुई हैं.
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घर की बालकनी से बाहर का शानदार व्यू देखने को मिलता है. उन्होंने एक झूला भी रखा हुआ है. फराह और राहुल ने झूले पर बैठ कर कई सारी बाते की.
घर की बालकनी से बाहर का शानदार व्यू देखने को मिलता है. उन्होंने एक झूला भी रखा हुआ है. फराह और राहुल ने झूले पर बैठ कर कई सारी बाते की.
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राहुल के घर का किचन भी काफी मॉडर्न है. किचन देख फराह ने अपने कुक दिलीप कहा, ‘अपने हॉल से बड़ा तो इनका किचन है.’ राहुल ने बताया कि उन्होंने किचन में फराह खान की गिफ्ट की हुई चिमनी किचन में यूज की है.
राहुल के घर का किचन भी काफी मॉडर्न है. किचन देख फराह ने अपने कुक दिलीप कहा, ‘अपने हॉल से बड़ा तो इनका किचन है.’ राहुल ने बताया कि उन्होंने किचन में फराह खान की गिफ्ट की हुई चिमनी किचन में यूज की है.
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घर का डाइनिंग एरिया भी काफी लग्जरी है. यहां पर सभी ने साथ में बैठ कर फूड एंजॉय किया.
घर का डाइनिंग एरिया भी काफी लग्जरी है. यहां पर सभी ने साथ में बैठ कर फूड एंजॉय किया.
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इसके बाद राहुल ने अपने घर की छत भी दिखाई. जिसे देख फराह हैरान रह गई. छत से मुंबई का 360 व्यू दिखता है. पास में एयरपोर्ट भी है.
इसके बाद राहुल ने अपने घर की छत भी दिखाई. जिसे देख फराह हैरान रह गई. छत से मुंबई का 360 व्यू दिखता है. पास में एयरपोर्ट भी है.
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इतना ही नहीं घर की छत पर स्विमिंग पूल भी है. बता दें, राहुल और दिशा शो 'पति पत्नी और पंगा 2' में नजर आएंगे.
इतना ही नहीं घर की छत पर स्विमिंग पूल भी है. बता दें, राहुल और दिशा शो 'पति पत्नी और पंगा 2' में नजर आएंगे.
Published at : 15 Sep 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
Rahul Vaidya

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