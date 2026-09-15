आलीशान है राहुल वैद्य का आशियाना, घर की छत पर बना है स्विमिंग पूल, देखें इनसाइड फोटो

राहुल के घर का किचन भी काफी मॉडर्न है. किचन देख फराह ने अपने कुक दिलीप कहा, ‘अपने हॉल से बड़ा तो इनका किचन है.’ राहुल ने बताया कि उन्होंने किचन में फराह खान की गिफ्ट की हुई चिमनी किचन में यूज की है.