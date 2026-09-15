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आलीशान है राहुल वैद्य का आशियाना, घर की छत पर बना है स्विमिंग पूल, देखें इनसाइड फोटो
सिंगर राहुल वैद्य और एक्ट्रेस दिशा परमार का घर बेहद ही आलीशान है. उनके घर की छत पर स्विमिंग पूल भी है. हाल ही में फराह खान के व्लॉग में कपल ने आशियाने की झलक देखने को मिली.
बॉलीवुड सिंगर राहुल वैद्य और एक्ट्रेस दिशा परमार का मुंबई के बांद्रा स्थित वाला घर काफी आलीशान है. दोनों हाल ही में इस नए आशियाने में शिफ्ट हुए हैं. अब हाल ही में फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान राहुल और दिशा के घर पहुंचीं. इस दौरान फराह भी उनका घर देख हैरान रह गईं.
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Published at : 15 Sep 2026 07:03 PM (IST)
Tags :Rahul Vaidya
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