हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनसुरभि ज्योति की 10 तस्वीरें, वक्त के साथ और भी ज्यादा ग्लैमरस हो गई हैं 'कुबूल है' की जोया

जी टीवी के पॉपुलर शो कुबूल है में जोया की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सुरभि ज्योति किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. आए दिन एक्ट्रेस किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 12:20 PM (IST)
सुरभि ज्योति पिछले कई सालों से छोटे पर्दे से दूर हैं. लेकिन, इस बीच उन्हें कई पॉपुलर वेब सीरीज में काम करते हुए देखा गया.

सुरभि ज्योति एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं. लेकिन, उतनी ही वो ग्लैमरस और प्राइवेट पर्सनल भी हैं.
सुरभि ज्योति पंजाब के जालंधर की रहने वाली हैं. उनका जन्म 1988 में 29 मई को हुआ था.एक्ट्रेस के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और मां हाउस वाइफ हैं.
एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखने के बाद भी सुरभि ने बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी दिखाई.
सुरभि ज्योति को बचपन से ही डांस, थिएटर और स्टेज परफॉर्मेंस का बेहद शौक था. एक्ट्रेस ने जालंधर के शिव ज्योति पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई की.
एक्ट्रेस ने उसके बाद हंसराज महिला महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की. उसके बाद उन्होंने एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स से इंग्लिश में मास्टर्स किया.
सुरभि ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की. एक्ट्रेस ने पंजाबी थिएटर में एक्टिंग करते हुए अपनी एक्टिंग स्किल को निखारा.
छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने के बाद सुरभि ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ रुख किया.2017 में उन्हें वरुण सोबती के संग तनहाइयां में देखा गया.
एक्ट्रेस ने 2021 में क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है से बॉलीवुड में कदम रखा.इस फिल्म में भी सुरभि ने अपनी शानदार एक्टिंग से जान डाल दी
सुरभि को उनके करियर में कई अवॉर्ड्स से नवाजा जा चुका है.कुबूल है के लिए एक्ट्रेस को बेस्ट डेब्यू और बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला था.
सुरभि ज्योति ने सुमित सूरी के संग शादी की है. फिलहाल एक्ट्रेस अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही है.
Published at : 07 Oct 2025 12:20 PM (IST)
Embed widget