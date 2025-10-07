एक्सप्लोरर
सुरभि ज्योति की 10 तस्वीरें, वक्त के साथ और भी ज्यादा ग्लैमरस हो गई हैं 'कुबूल है' की जोया
जी टीवी के पॉपुलर शो कुबूल है में जोया की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सुरभि ज्योति किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. आए दिन एक्ट्रेस किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं.
सुरभि ज्योति पिछले कई सालों से छोटे पर्दे से दूर हैं. लेकिन, इस बीच उन्हें कई पॉपुलर वेब सीरीज में काम करते हुए देखा गया.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 07 Oct 2025 12:20 PM (IST)
Tags :Surbhi Jyoti Qubool Hai
टेलीविजन
7 Photos
करवा चौथ पर पहननी है इंडो वेस्टर्न साड़ी, रुबीना दिलैक के इन लुक को कर सकते हैं कॉपी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
विश्व
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
क्रिकेट
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion