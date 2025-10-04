हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन' कुबूल है' की इस 'मुस्लिम एक्ट्रेस' ने 'हिंदू शख्स' संग शादी कर बदला अपना नाम, अब पहचानना हुआ मुश्किल

बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने अलग धर्म में शादी रचाई. शादी के बाद उन्होंने ना सिर्फ अपना धर्म ही बदला बल्कि अपना नाम तक बदल लिया. ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में जानें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 05:07 PM (IST)
कुबूल है में शिरीन, हमारी सास लीला में निर्मला और हिटलर दीदी में झुम्पा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शबनम सैयद पिछले काफी वक्त से छोटे पर्दे से गायब हैं.

1/8
शबनम सैयद ने अपने करियर में जिस भी कैरेक्टर को प्ले किया, उससे दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. ऐसे में उनके फैंस अक्सर ये जानना चाहते हैं कि वो कहा हैं और क्या कर रही हैं.
शबनम सैयद ने अपने करियर में जिस भी कैरेक्टर को प्ले किया, उससे दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. ऐसे में उनके फैंस अक्सर ये जानना चाहते हैं कि वो कहा हैं और क्या कर रही हैं.
2/8
शबनम सैयद अब काफी बदल चुकी हैं. पहली नजर में तो उन्हें पहचान पाना ही मुश्किल होगा.अब एक्ट्रेस ने अपना नाम तक बदल लिया है वो मुस्लिम से हिंदू बन चुकी हैं.
शबनम सैयद अब काफी बदल चुकी हैं. पहली नजर में तो उन्हें पहचान पाना ही मुश्किल होगा.अब एक्ट्रेस ने अपना नाम तक बदल लिया है वो मुस्लिम से हिंदू बन चुकी हैं.
3/8
शबनम का जन्म 1979 में 9 अगस्त को मुंबई में हुआ था. बचपन से ही वो एक्ट्रेस बनना चाहती थीं. उन्हें ज्यादातर विलेन की भूमिका निभाते हुए ही देखा गया.
शबनम का जन्म 1979 में 9 अगस्त को मुंबई में हुआ था. बचपन से ही वो एक्ट्रेस बनना चाहती थीं. उन्हें ज्यादातर विलेन की भूमिका निभाते हुए ही देखा गया.
4/8
2011 में शबनम ने गुजराती बिजनेसमैन सौरभ वंजारा संग शादी की थी. लंबे वक्त तक दोनों ने एक-दूसरे को डेट किया था. इनके वेडिंग रिसेप्शन में टीवी जगत की तमाम हस्तियां शामिल हुई थीं.
2011 में शबनम ने गुजराती बिजनेसमैन सौरभ वंजारा संग शादी की थी. लंबे वक्त तक दोनों ने एक-दूसरे को डेट किया था. इनके वेडिंग रिसेप्शन में टीवी जगत की तमाम हस्तियां शामिल हुई थीं.
5/8
शादी के बाद शबनम ने अपना नाम बदलकर सुरभि सौरभ वंजारा कर लिया था.उनकी शादी हिंदू रीतिरिवाजों के अनुसार हुई थी.
शादी के बाद शबनम ने अपना नाम बदलकर सुरभि सौरभ वंजारा कर लिया था.उनकी शादी हिंदू रीतिरिवाजों के अनुसार हुई थी.
6/8
टेली चक्कर को दिए इंटरव्यू में शबनम ने कहा कि ससुराल में बहू का नाम बदलने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपना नाम बदलकर सुरभि वंजारा रखने का फैसला किया.
टेली चक्कर को दिए इंटरव्यू में शबनम ने कहा कि ससुराल में बहू का नाम बदलने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपना नाम बदलकर सुरभि वंजारा रखने का फैसला किया.
7/8
शबनम ने बताया कि हमारे मिलने से बहुत पहले ही मेरे पति के पेरेंट्स उन्हें मजाक में कहते थे कि हम सौरभ के लिए सुरभि नाम की लड़की ढूंढेंगे.
शबनम ने बताया कि हमारे मिलने से बहुत पहले ही मेरे पति के पेरेंट्स उन्हें मजाक में कहते थे कि हम सौरभ के लिए सुरभि नाम की लड़की ढूंढेंगे.
8/8
शबनम अब एक्टिंग नहीं बल्कि स्टैंडअप कॉमेडी करती हैं.उन्होंने एक शो में बताया था कि शादी के बाद उनसे कहा गया कि बहुत पैसा है, इसलिए अब उन्हें काम छोड़ देना चाहिए.
शबनम अब एक्टिंग नहीं बल्कि स्टैंडअप कॉमेडी करती हैं.उन्होंने एक शो में बताया था कि शादी के बाद उनसे कहा गया कि बहुत पैसा है, इसलिए अब उन्हें काम छोड़ देना चाहिए.
Published at : 04 Oct 2025 05:07 PM (IST)
