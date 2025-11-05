प्रिंस-युविका ने गुरु पर्व पर रिवील किया बेटी इकलीन का चेहरा, क्यूटनेस पर फिदा हुए फैंस

अब प्रिंस नरूला और युविका चौधरी को बेटी इकलीन के साथ देखकर फैंस ने भी राहत की सांस ली है. बता दें, कपल की मुलाकात बिग बॉस 9 में हुई थी. कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने 2018 में शादी करने का फैसला किया. बीते साल अपनी बेटी को वेलकम कर अब तीनों साथ में अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं.