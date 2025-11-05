एक्सप्लोरर
प्रिंस-युविका ने गुरु पर्व पर रिवील किया बेटी इकलीन का चेहरा, क्यूटनेस पर फिदा हुए फैंस
Prince-Yuvika Daughter Face Revealed: गुरु नानक जयंती पर कई सेलेब्स ने गुरुद्वारे पर माथा टेका. प्रिंस नरूला और युविका चौधरी भी इस मौके पर गुरुद्वारे पहुंचे और इस दौरान अपनी बेटी का चेहरा रिवील किया.
फैंस की फेवरेट जोड़ी प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने गुरु पर्व के मौके पर अपने फैंस को बहुत बड़ा तोहफा दिया. कपल ने इस खास त्यौहार पर अपनी बेटी इक्लीन का चेहरा दुनिया के सामने रिवील हुआ. अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुईं है.
Published at : 05 Nov 2025 08:47 PM (IST)
टेलीविजन
