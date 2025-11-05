हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनप्रिंस-युविका ने गुरु पर्व पर रिवील किया बेटी इकलीन का चेहरा, क्यूटनेस पर फिदा हुए फैंस

प्रिंस-युविका ने गुरु पर्व पर रिवील किया बेटी इकलीन का चेहरा, क्यूटनेस पर फिदा हुए फैंस

Prince-Yuvika Daughter Face Revealed: गुरु नानक जयंती पर कई सेलेब्स ने गुरुद्वारे पर माथा टेका. प्रिंस नरूला और युविका चौधरी भी इस मौके पर गुरुद्वारे पहुंचे और इस दौरान अपनी बेटी का चेहरा रिवील किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 08:47 PM (IST)
Prince-Yuvika Daughter Face Revealed: गुरु नानक जयंती पर कई सेलेब्स ने गुरुद्वारे पर माथा टेका. प्रिंस नरूला और युविका चौधरी भी इस मौके पर गुरुद्वारे पहुंचे और इस दौरान अपनी बेटी का चेहरा रिवील किया.

फैंस की फेवरेट जोड़ी प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने गुरु पर्व के मौके पर अपने फैंस को बहुत बड़ा तोहफा दिया. कपल ने इस खास त्यौहार पर अपनी बेटी इक्लीन का चेहरा दुनिया के सामने रिवील हुआ. अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुईं है.

1/8
सेलिब्रिटी कपल प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने बीते साल अक्टूबर के महीने में अपनी बेटी इकलीन का इस दुनिया में वेलकम किया था. अब एक साल बाद कपल ने अपनी लाडली का चेहरा दुनिया के सामने रिवील किया है.
सेलिब्रिटी कपल प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने बीते साल अक्टूबर के महीने में अपनी बेटी इकलीन का इस दुनिया में वेलकम किया था. अब एक साल बाद कपल ने अपनी लाडली का चेहरा दुनिया के सामने रिवील किया है.
2/8
गुरु नानक जयंती के मौके पर सेलिब्रिटी कपल ने अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए उन्हें अपनी बेटी का चेहरा दिखाया है. पैप्स ने प्रिंस नरूला और युविका चौधरी को गुरुद्वारे में उनकी बेटी के साथ स्पॉट किया और अब तीनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
गुरु नानक जयंती के मौके पर सेलिब्रिटी कपल ने अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए उन्हें अपनी बेटी का चेहरा दिखाया है. पैप्स ने प्रिंस नरूला और युविका चौधरी को गुरुद्वारे में उनकी बेटी के साथ स्पॉट किया और अब तीनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
3/8
पिछले काफी टाइम से देखा गया कि कपल अपनी बेटी को मीडिया से छुपाते आया है लेकिन अब गुरु पर्व के खास मौके पर उन्होंने फैंस को भी बड़ा सरप्राइज दिया है. सोशल मीडिया पर फैंस अपने फेवरेट कपल और उनकी बेटी पर ढेर सारा प्यार बरसाते नजर आ रहे हैं.
पिछले काफी टाइम से देखा गया कि कपल अपनी बेटी को मीडिया से छुपाते आया है लेकिन अब गुरु पर्व के खास मौके पर उन्होंने फैंस को भी बड़ा सरप्राइज दिया है. सोशल मीडिया पर फैंस अपने फेवरेट कपल और उनकी बेटी पर ढेर सारा प्यार बरसाते नजर आ रहे हैं.
4/8
गुरु पर्व के मौके पर युविका चौधरी का ट्रेडिशनल लुक देखने को मिला. लाल सूट पहने माथे पर दुपट्टा लिए एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही हैं. उनकी बेटी इकलीन के साथ उनकी तस्वीरों को बहुत पसंद किया जा रहा है.
गुरु पर्व के मौके पर युविका चौधरी का ट्रेडिशनल लुक देखने को मिला. लाल सूट पहने माथे पर दुपट्टा लिए एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही हैं. उनकी बेटी इकलीन के साथ उनकी तस्वीरों को बहुत पसंद किया जा रहा है.
5/8
दूसरी ओर पापा प्रिंस नरूला ने अपनी बेटी के साथ ट्विनिंग की. बाप–बेटी की इस जोड़ी ने व्हाइट आउटफिट में खूब वाहवाही बटोरीं. जहां प्रिंस नरूला सफेद कुर्ता पायजामा में हैंडसम लगे तो वहीं दूसरी ओर इकलीन भी व्हाइट फ्रॉक में बहुत क्यूट लगीं
दूसरी ओर पापा प्रिंस नरूला ने अपनी बेटी के साथ ट्विनिंग की. बाप–बेटी की इस जोड़ी ने व्हाइट आउटफिट में खूब वाहवाही बटोरीं. जहां प्रिंस नरूला सफेद कुर्ता पायजामा में हैंडसम लगे तो वहीं दूसरी ओर इकलीन भी व्हाइट फ्रॉक में बहुत क्यूट लगीं
6/8
प्रिंस नरूला के इस वायरल पोस्ट पर कई फैंस रेड हार्ट इमोजी पोस्ट करके प्यार लुटा रहे हैं. कपल की लाडली के क्यूटनेस ने सबका दिल अपने नाम कर लिया है.
प्रिंस नरूला के इस वायरल पोस्ट पर कई फैंस रेड हार्ट इमोजी पोस्ट करके प्यार लुटा रहे हैं. कपल की लाडली के क्यूटनेस ने सबका दिल अपने नाम कर लिया है.
7/8
प्रिंस-युविका की इस प्यारे से फैमिली मोमेंट पर फैंस अपना भरभर के प्यार लुटा रहे हैं. बीते दिनों युविका चौधरी और प्रिंस नरूला की अलगाव की खबरों ने फैंस को हैरान किया था लेकिन बाद में एक्ट्रेस ने सुनीता आहूजा के पॉडकास्ट पर इन अफवाहों पर विराम लगाया था.
प्रिंस-युविका की इस प्यारे से फैमिली मोमेंट पर फैंस अपना भरभर के प्यार लुटा रहे हैं. बीते दिनों युविका चौधरी और प्रिंस नरूला की अलगाव की खबरों ने फैंस को हैरान किया था लेकिन बाद में एक्ट्रेस ने सुनीता आहूजा के पॉडकास्ट पर इन अफवाहों पर विराम लगाया था.
8/8
अब प्रिंस नरूला और युविका चौधरी को बेटी इकलीन के साथ देखकर फैंस ने भी राहत की सांस ली है. बता दें, कपल की मुलाकात बिग बॉस 9 में हुई थी. कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने 2018 में शादी करने का फैसला किया. बीते साल अपनी बेटी को वेलकम कर अब तीनों साथ में अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं.
अब प्रिंस नरूला और युविका चौधरी को बेटी इकलीन के साथ देखकर फैंस ने भी राहत की सांस ली है. बता दें, कपल की मुलाकात बिग बॉस 9 में हुई थी. कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने 2018 में शादी करने का फैसला किया. बीते साल अपनी बेटी को वेलकम कर अब तीनों साथ में अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं.
Published at : 05 Nov 2025 08:47 PM (IST)
Tags :
Yuvika Chaudhary Prince Narula Guru Nanak Jayanti 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: देव दीपावली में शामिल हुए CM योगी, 15 लाख से ज्यादा दीयों से घाट जगमग, देखें तस्वीरें
वाराणसी: देव दीपावली में शामिल हुए CM योगी, 15 लाख से ज्यादा दीयों से घाट जगमग, देखें तस्वीरें
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: देखिए आज खबर फिल्मी है में क्या है खास | KFH
Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: देव दीपावली में शामिल हुए CM योगी, 15 लाख से ज्यादा दीयों से घाट जगमग, देखें तस्वीरें
वाराणसी: देव दीपावली में शामिल हुए CM योगी, 15 लाख से ज्यादा दीयों से घाट जगमग, देखें तस्वीरें
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने कर दी थी शाहरुख खान की ये फिल्म रिजेक्ट, बोलीं- कुछ सीन को लेकर थीं अनकम्फर्टेबल थी
रवीना टंडन ने कर दी थी शाहरुख खान की ये फिल्म रिजेक्ट, बोलीं- कुछ सीन को लेकर थीं अनकम्फर्टेबल थी
जनरल नॉलेज
अमेरिका की निगाहों के जाल से बच निकला था भारत, आखिर कैसे परमाणु परीक्षण में दिया था चकमा
अमेरिका की निगाहों के जाल से बच निकला था भारत, आखिर कैसे परमाणु परीक्षण में दिया था चकमा
शिक्षा
UPMSP Time Table: यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइमटेबल जारी, 18 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं
यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइमटेबल जारी, 18 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं
यूटिलिटी
Bihar Election 2025: बिहार में पहले फेज के वोट डालने कहां जाना होगा, पोलिंग स्टेशन की पूरी जानकारी ऑनलाइन ऐसे पता करें
Bihar Election 2025: बिहार में पहले फेज के वोट डालने कहां जाना होगा, पोलिंग स्टेशन की पूरी जानकारी ऑनलाइन ऐसे पता करें
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget