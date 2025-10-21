एक्सप्लोरर
एक साल की हुई युविका-प्रिंस की लाडली बेटी एकलीन, कपल ने किया ग्रैंड सेलिब्रेशन, देखें तस्वीरें
Prince Narula Daughter Birthday: टीवी के फेमस कपल प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की बेटी एकलीन पूरे एक साल हो चुकी हैं. ऐसे में कपल ने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा. नीचे देखिए तस्वीरें...
छोटे पर्दे का पॉपुलर कपल प्रिंस नरूला और युविका चौधरी कुछ वक्त पहले अपने तलाक को लेकर चर्चा में थे. लेकिन अब लग रहा है कि कपल के बीच सबकुछ ठीक हो गया. दरअसल दोनों ने हाल ही में अपनी लाडली बेटी एकलीन का पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया. इसकी तस्वीरें प्रिंस ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं.
Published at : 21 Oct 2025 05:43 PM (IST)
Tags :Yuvika Chaudhary Prince Narula TV News
