हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनएक साल की हुई युविका-प्रिंस की लाडली बेटी एकलीन, कपल ने किया ग्रैंड सेलिब्रेशन, देखें तस्वीरें

एक साल की हुई युविका-प्रिंस की लाडली बेटी एकलीन, कपल ने किया ग्रैंड सेलिब्रेशन, देखें तस्वीरें

Prince Narula Daughter Birthday: टीवी के फेमस कपल प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की बेटी एकलीन पूरे एक साल हो चुकी हैं. ऐसे में कपल ने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा. नीचे देखिए तस्वीरें...

By : सखी चौधरी  | Updated at : 21 Oct 2025 05:43 PM (IST)
Prince Narula Daughter Birthday: टीवी के फेमस कपल प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की बेटी एकलीन पूरे एक साल हो चुकी हैं. ऐसे में कपल ने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा. नीचे देखिए तस्वीरें...

छोटे पर्दे का पॉपुलर कपल प्रिंस नरूला और युविका चौधरी कुछ वक्त पहले अपने तलाक को लेकर चर्चा में थे. लेकिन अब लग रहा है कि कपल के बीच सबकुछ ठीक हो गया. दरअसल दोनों ने हाल ही में अपनी लाडली बेटी एकलीन का पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया. इसकी तस्वीरें प्रिंस ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं.

1/7
प्रिंस नरूला ने अपनी बेटी एकलीन के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में एक्टर एकलीन और वाइफ युविका चौधरी संग नजर आए.
प्रिंस नरूला ने अपनी बेटी एकलीन के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में एक्टर एकलीन और वाइफ युविका चौधरी संग नजर आए.
2/7
प्रिंस और युविका ने बेटी के बर्थडे के लिए पिंक गुब्बारों से एक खूबसूरत डेकोरेशन करवाई. वहीं एकलीन भी पिंक कलर की ड्रेस में दिखी. जिसमें वो एकदम परी लग रही हैं.
प्रिंस और युविका ने बेटी के बर्थडे के लिए पिंक गुब्बारों से एक खूबसूरत डेकोरेशन करवाई. वहीं एकलीन भी पिंक कलर की ड्रेस में दिखी. जिसमें वो एकदम परी लग रही हैं.
3/7
बर्थडे की इन तस्वीरों में प्रिंस और युविका ने एकलीन का फेस नहीं दिखाया. फेस पर अलग-अलग इमोजी लगी हुई है.
बर्थडे की इन तस्वीरों में प्रिंस और युविका ने एकलीन का फेस नहीं दिखाया. फेस पर अलग-अलग इमोजी लगी हुई है.
4/7
ये तस्वीरें शेयर करते हुए प्रिंस ने कैप्शन में बेटी के लिए एक लंबा चौड़ा नोट लिखा. एक्टर ने लिखा, “जन्मदिन मुबारक हो मेरी बेबी डॉल एकलीन नरूला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मेरी बच्ची. तुमने अपनी खूबसूरत मुस्कान से मेरी जिंदगी बदल दी है, पापा आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपको सबसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेंगे. मेरी बेटी फाइटर बनेगी, मम्मा की जान और पापा की लाइफ.”
ये तस्वीरें शेयर करते हुए प्रिंस ने कैप्शन में बेटी के लिए एक लंबा चौड़ा नोट लिखा. एक्टर ने लिखा, “जन्मदिन मुबारक हो मेरी बेबी डॉल एकलीन नरूला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मेरी बच्ची. तुमने अपनी खूबसूरत मुस्कान से मेरी जिंदगी बदल दी है, पापा आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपको सबसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेंगे. मेरी बेटी फाइटर बनेगी, मम्मा की जान और पापा की लाइफ.”
5/7
वहीं बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद प्रिंस ने युविका के साथ धूमधाम से दिवाली भी मनाई. दिवाली के दिन दोनों ट्रेडिशनल लुक में दिखे.
वहीं बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद प्रिंस ने युविका के साथ धूमधाम से दिवाली भी मनाई. दिवाली के दिन दोनों ट्रेडिशनल लुक में दिखे.
6/7
प्रिंस और युविका ने इस दौरान एक-दूसरे के साथ कई सारे रोमांटिक पोज भी दिए. ये फोटोज शेयर करते हुए प्रिंस ने फैंस को दिवाली की बधाई दी.
प्रिंस और युविका ने इस दौरान एक-दूसरे के साथ कई सारे रोमांटिक पोज भी दिए. ये फोटोज शेयर करते हुए प्रिंस ने फैंस को दिवाली की बधाई दी.
7/7
युविका चौधरी ने दिवाली सेलिब्रेशन पर रेड सूट पहना था. एक्ट्रेस ने ग्लोसी मेकअप बालों में जुड़ा और उसपर गुलाब लगाकर लुक पूरा किया.
युविका चौधरी ने दिवाली सेलिब्रेशन पर रेड सूट पहना था. एक्ट्रेस ने ग्लोसी मेकअप बालों में जुड़ा और उसपर गुलाब लगाकर लुक पूरा किया.
Published at : 21 Oct 2025 05:43 PM (IST)
Tags :
Yuvika Chaudhary Prince Narula TV News

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
ट्रेंडिंग
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
रिलेशनशिप
Relationship: अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
जनरल नॉलेज
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget