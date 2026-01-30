प्रिंस नरूला किसे मानते हैं अपने सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी? 'द 50' पर एक्टर ने बताया नाम

रियलिटी टीवी स्टार प्रिंस नारुला, जिन्होंने कई शो जीते हैं जैसे MTV रोडीज़ 12, MTV स्प्लिट्सविला 8, बिग बॉस 9, और नच बलिये 9, ने बताया कि वह इस शो में मुख्य रूप से अपने फैंस के लिए शामिल हो रहे हैं.उन्होंने यह भी साझा किया कि उनकी पत्नी युविका चौधरी ने उनके इस डिसिजन को लेने में हेल्प की हैं.