एक्सप्लोरर
प्रिंस नरूला किसे मानते हैं अपने सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी? 'द 50' पर एक्टर ने बताया नाम
prince narula: रियलिटी टीवी स्टार प्रिंस नारुला ने हाल ही में बताया की उनकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी कौन है. उन्होने अपकमिंग रिएलिटी शो 'द 50' को लेकर भी बात की हैं.
रियलिटी टीवी स्टार प्रिंस नारुला जल्द ही अपने नए शो ‘द 50’ में नजर आने वाले हैं. इस शो में उनके साथ उनकी पत्नी युविका चौधरी भी हैं. प्रिंस ने बताया कि इस शो में उनकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी कौन है.आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा.
1/7
2/7
Published at : 30 Jan 2026 01:12 PM (IST)
Tags :Yuvika Chaudhary Prince Narula The 50
टेलीविजन
7 Photos
प्रिंस नरूला किसे मानते हैं अपने सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी? 'द 50' पर एक्टर ने बताया नाम
टेलीविजन
9 Photos
अक्रिति नेगी का बॉयफ्रेंड अंशुमत से हुआ ब्रेकअप, पोस्ट में लिखा- 'अब हम साथ नहीं हैं'
टेलीविजन
9 Photos
सलमान खान के साथ क्यों हुआ था आकाशदीप सहगल का विवाद? 9 साल बाद एक्टर ने तोड़ी चुप्पी
टेलीविजन
7 Photos
महज 17 साल की उम्र में शिवांगी जोशी को हो गया था प्यार, बॉयफ्रेंड संग मिलकर की थी ऐसी हरकत
टेलीविजन
7 Photos
Tv पर ग्रैंड वेडिंग के चार महीने बाद अविका गौर ने फिर की शादी, मिलिंद के पेरेंट्स ने कही ये बात
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम
ओटीटी
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
प्रिंस नरूला किसे मानते हैं अपने सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी? 'द 50' पर एक्टर ने बताया नाम
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion