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ब्लैक मोनोकनी पहन पूल में उतरीं पूनम पांडे, ग्लैमरस लुक पर फिदा हुए फैंस
एक्ट्रेस पूनम पांडे ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मोनोकनी लुक में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गई. उन्होंने एक से बढ़कर एक पोज भी दिए हैं.
एक्ट्रेस पूनम पांडे अक्सर सोशल मीडिया पर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. अब एक बार फिर उन्होंने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. पूनम पांडे ने हाल ही मोनोकनी में अपनी फोटोज शेयर कर सोशल मीडिया पर आग लगा दी है.
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Published at : 02 Sep 2026 10:40 AM (IST)
Tags :Poonam Pandey
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