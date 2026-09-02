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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनब्लैक मोनोकनी पहन पूल में उतरीं पूनम पांडे, ग्लैमरस लुक पर फिदा हुए फैंस

ब्लैक मोनोकनी पहन पूल में उतरीं पूनम पांडे, ग्लैमरस लुक पर फिदा हुए फैंस

एक्ट्रेस पूनम पांडे ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मोनोकनी लुक में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गई. उन्होंने एक से बढ़कर एक पोज भी दिए हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 02 Sep 2026 10:40 AM (IST)
एक्ट्रेस पूनम पांडे ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मोनोकनी लुक में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गई. उन्होंने एक से बढ़कर एक पोज भी दिए हैं.

एक्ट्रेस पूनम पांडे अक्सर सोशल मीडिया पर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. अब एक बार फिर उन्होंने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. पूनम पांडे ने हाल ही मोनोकनी में अपनी फोटोज शेयर कर सोशल मीडिया पर आग लगा दी है.

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पूनम पांडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं.
पूनम पांडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं.
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शेयर की गई तस्वीरों में पूनम पांडे ब्लैक मोनोकनी में नजर आ रही हैं. वो अपना कर्वी फिगर भी फ्लॉन्ट करती दिखीं.
शेयर की गई तस्वीरों में पूनम पांडे ब्लैक मोनोकनी में नजर आ रही हैं. वो अपना कर्वी फिगर भी फ्लॉन्ट करती दिखीं.
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एक्ट्रेस फोटोज में काफी कॉन्फिडेंट अंदाज में नजर आईं. उन्होंने से एक से बढ़कर एक पोज भी दिए हैं.
एक्ट्रेस फोटोज में काफी कॉन्फिडेंट अंदाज में नजर आईं. उन्होंने से एक से बढ़कर एक पोज भी दिए हैं.
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एक्ट्रेस ने कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज भी शेयर की हैं. अपनी कातिल अदाओं से उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
एक्ट्रेस ने कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज भी शेयर की हैं. अपनी कातिल अदाओं से उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
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पूल में वो जमकर मस्ती करती भी दिखी. खुले बालों में वो काफी खूबसूरत लग रही हैं.
पूल में वो जमकर मस्ती करती भी दिखी. खुले बालों में वो काफी खूबसूरत लग रही हैं.
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पूनम पांडे की ये फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. फैंस उनके स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक की तारीफ कर रहे हैं.
पूनम पांडे की ये फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. फैंस उनके स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक की तारीफ कर रहे हैं.
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उनकी इन फोटोज पर अबतक कई लाइक्स भी आ चुके हैं. लोग उनकी फिटनेस की भी तारीफ कर रहे हैं.
उनकी इन फोटोज पर अबतक कई लाइक्स भी आ चुके हैं. लोग उनकी फिटनेस की भी तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 02 Sep 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Poonam Pandey

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