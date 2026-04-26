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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनगुलाबी साड़ी और घुंघराले बाल में कविता कौशिक ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें, देखें तस्वीरें

गुलाबी साड़ी और घुंघराले बाल में कविता कौशिक ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें, देखें तस्वीरें

Kavita Kaushik Look: एक्ट्रेस कविता कौशिक ने अपनी नई तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लिया है. हल्की गुलाबी साड़ी और ब्राइट पिंक ब्लाउज में उनका सादगी भरा अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Apr 2026 10:42 AM (IST)
Kavita Kaushik Look: एक्ट्रेस कविता कौशिक ने अपनी नई तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लिया है. हल्की गुलाबी साड़ी और ब्राइट पिंक ब्लाउज में उनका सादगी भरा अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक एक बार फिर अपने देसी और नैचुरल अंदाज से फैंस का दिल जीत रही हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनका सादगी भरा लुक छा गया है. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, 'बिना किसी एडिट और बिना फिल्टर की तस्वीरें... एक्सेंट्स की देवी अगले के लिए तैयार हो रही है... मां के घर के करीब... क्या आप जानते हैं कि मैं आधी बंगाली हूं और मेरी बंगाली, हरियाणवी और पंजाबी से अच्छी है? बहुत ज्यादा उत्साहित हूं, आगे और देखने के लिए जुड़े रहें.'

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इसमें कविता ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, जो बहुत सॉफ्ट और एलिगेंट लग रही है. साथ ही उनका पूरा लुक सिंपल होने के बावजूद बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है.
इसमें कविता ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, जो बहुत सॉफ्ट और एलिगेंट लग रही है. साथ ही उनका पूरा लुक सिंपल होने के बावजूद बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है.
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कविता ने ब्राइट पिंक कलर का ब्लाउज कैरी किया है, जिसका डीप नेक डिजाइन उनके लुक को बोल्ड टच दे रहा है.
कविता ने ब्राइट पिंक कलर का ब्लाउज कैरी किया है, जिसका डीप नेक डिजाइन उनके लुक को बोल्ड टच दे रहा है.
Published at : 26 Apr 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Tv Actress Kavita Kaushik

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