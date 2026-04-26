एक्सप्लोरर
गुलाबी साड़ी और घुंघराले बाल में कविता कौशिक ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें, देखें तस्वीरें
Kavita Kaushik Look: एक्ट्रेस कविता कौशिक ने अपनी नई तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लिया है. हल्की गुलाबी साड़ी और ब्राइट पिंक ब्लाउज में उनका सादगी भरा अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक एक बार फिर अपने देसी और नैचुरल अंदाज से फैंस का दिल जीत रही हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनका सादगी भरा लुक छा गया है. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, 'बिना किसी एडिट और बिना फिल्टर की तस्वीरें... एक्सेंट्स की देवी अगले के लिए तैयार हो रही है... मां के घर के करीब... क्या आप जानते हैं कि मैं आधी बंगाली हूं और मेरी बंगाली, हरियाणवी और पंजाबी से अच्छी है? बहुत ज्यादा उत्साहित हूं, आगे और देखने के लिए जुड़े रहें.'
1/7
2/7
Published at : 26 Apr 2026 10:42 AM (IST)
Tags :Tv Actress Kavita Kaushik
टेलीविजन
7 Photos
गुलाबी साड़ी और घुंघराले बाल में कविता कौशिक ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
सीता नवमी: पर्दे पर 'जनक नंदिनी' का किरदार निभा चुकीं ये एक्ट्रेसेस, दीपिका ही नहीं लिस्ट में कई बड़े नाम है शामिल
टेलीविजन
7 Photos
पति गुरमीत और बेटियों संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं देबिना बनर्जी, पूल में मोनोकनी में दिए पोज
टेलीविजन
7 Photos
वियतनाम में श्वेता तिवारी का दिखा क्यूट अंदाज, बेटे और मां के साथ बिताया खास पल, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
दिव्यांका त्रिपाठी ने बताया उन्हें लड़का चाहिए या लड़की, बच्चे में चाहती हैं पति की ये खूबी
टेलीविजन
7 Photos
पिंक कलर की साड़ी पहन छाईं सरगुन मेहता, पति रवि दुबे संग दिए रोमांटिक पोज, देखें फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
करण जौहर ने कसा 'अल्फा मेल' ट्रेंड पर तंज, बोले- भीड़ का पीछा कर रही इंडस्ट्री
मनोरंजन
IPL 2026: पति केएल राहुल की धमाकेदार बल्लेबाजी पर फिदा हुईं आथिया शेट्टी, लिखा- उफ्फ, क्रेजी
मनोरंजन
रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
मनोरंजन
दूसरे धर्म में शादी नहीं करेंगी रीम शेख, बोलीं- मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूं
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
गुलाबी साड़ी और घुंघराले बाल में कविता कौशिक ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
सीता नवमी: पर्दे पर 'जनक नंदिनी' का किरदार निभा चुकीं ये एक्ट्रेसेस, दीपिका ही नहीं लिस्ट में कई बड़े नाम है शामिल
एबीपी लाइव
Opinion