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खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मात देती हैं 'जोधा अकबर' की 'जोधा बेगम', यहां देखिए परिधि शर्मा की 10 ग्लैमरस फोटोज
Paridhi Sharma Birthday: 'जोधा अकबर' में 'जोधा बेगम' का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं एक्ट्रेस परिधि शर्मा बेहद खूबसूरत दिखती हैं. आइए परिधि के बर्थडे पर उनकी 10 ग्लैमरस तस्वीरें देखते हैं.
छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस परिधि शर्मा 15 मई, 2026 को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. वो टीवी शो 'जोधा अकबर' में 'जोधा बेगम' का किरदार निभाकर घर-घर में फेमस हुईं. इस शो में उनकी खूबसूरती और ग्रेसफुल परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. परिधि असल जिंदगी में भी बेहद हसीन दिखती हैं. आइए एक्ट्रेस के बर्थडे पर उनकी 10 ग्लैमरस तस्वीरें देखते हैं.
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Published at : 15 May 2026 07:12 AM (IST)
Tags :Jodha Akbar Paridhi Sharma
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