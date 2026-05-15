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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनखूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मात देती हैं 'जोधा अकबर' की 'जोधा बेगम', यहां देखिए परिधि शर्मा की 10 ग्लैमरस फोटोज

खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मात देती हैं 'जोधा अकबर' की 'जोधा बेगम', यहां देखिए परिधि शर्मा की 10 ग्लैमरस फोटोज

Paridhi Sharma Birthday: 'जोधा अकबर' में 'जोधा बेगम' का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं एक्ट्रेस परिधि शर्मा बेहद खूबसूरत दिखती हैं. आइए परिधि के बर्थडे पर उनकी 10 ग्लैमरस तस्वीरें देखते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 May 2026 07:12 AM (IST)
Paridhi Sharma Birthday: 'जोधा अकबर' में 'जोधा बेगम' का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं एक्ट्रेस परिधि शर्मा बेहद खूबसूरत दिखती हैं. आइए परिधि के बर्थडे पर उनकी 10 ग्लैमरस तस्वीरें देखते हैं.

छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस परिधि शर्मा 15 मई, 2026 को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. वो टीवी शो 'जोधा अकबर' में 'जोधा बेगम' का किरदार निभाकर घर-घर में फेमस हुईं. इस शो में उनकी खूबसूरती और ग्रेसफुल परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. परिधि असल जिंदगी में भी बेहद हसीन दिखती हैं. आइए एक्ट्रेस के बर्थडे पर उनकी 10 ग्लैमरस तस्वीरें देखते हैं.

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परिधि शर्मा का जन्म 15 मई, 1987 को इंदौर में हुआ था. उन्होंने साल 2009 में अहमदाबाद के बिजनेसमैन तन्मय सक्सेना से शादी रचाई थी. इस कपल ने 2016 में अपने बेटे का वेलकम किया था.
परिधि शर्मा का जन्म 15 मई, 1987 को इंदौर में हुआ था. उन्होंने साल 2009 में अहमदाबाद के बिजनेसमैन तन्मय सक्सेना से शादी रचाई थी. इस कपल ने 2016 में अपने बेटे का वेलकम किया था.
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परिधि को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, जिसके चलते वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गईं. यहां आकर उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और टैलेंट से खास पहचान बनाई.
परिधि को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, जिसके चलते वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गईं. यहां आकर उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और टैलेंट से खास पहचान बनाई.
Published at : 15 May 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Jodha Akbar Paridhi Sharma

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