क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में जिस नई एक्ट्रेस की एंट्री हुई है,वो कोई और नहीं बल्कि परख मदान हैं, जो काफी लंबे वक्त से एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2006 में साथी रे से की थी.