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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में नंदिनी की सौतन बन इस एक्ट्रेस ने मारी एंट्री, ग्लैमर में गौरी प्रधान से चार कदम हैं आगे

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में नंदिनी की सौतन बन इस एक्ट्रेस ने मारी एंट्री, ग्लैमर में गौरी प्रधान से चार कदम हैं आगे

स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में इन दिनों एक के बाद एक कई धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच शो में कई कलाकारों की एंट्री होती हुई भी नजर आ रही है.

By : अनुराधा राज  | Updated at : 21 Apr 2026 05:42 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में इन दिनों एक के बाद एक कई धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच शो में कई कलाकारों की एंट्री होती हुई भी नजर आ रही है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हाल ही में एक नई एक्ट्रेस की एंट्री हुई है, जिसके साथ तुलसी के बेटे करण का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया जा रहा है. ऐसे में फैंस जानने को बेताब है कि ये हसीना कौन हैं..

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क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में जिस नई एक्ट्रेस की एंट्री हुई है,वो कोई और नहीं बल्कि परख मदान हैं, जो काफी लंबे वक्त से एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2006 में साथी रे से की थी.
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में जिस नई एक्ट्रेस की एंट्री हुई है,वो कोई और नहीं बल्कि परख मदान हैं, जो काफी लंबे वक्त से एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2006 में साथी रे से की थी.
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परख ने इसके बाद कई सीरियल में काम किया. टीवी सीरियल्स के अलावा परख सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती हैं.
परख ने इसके बाद कई सीरियल में काम किया. टीवी सीरियल्स के अलावा परख सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती हैं.
Published at : 21 Apr 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Parakh Madan

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