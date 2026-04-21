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'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में नंदिनी की सौतन बन इस एक्ट्रेस ने मारी एंट्री, ग्लैमर में गौरी प्रधान से चार कदम हैं आगे
स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में इन दिनों एक के बाद एक कई धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच शो में कई कलाकारों की एंट्री होती हुई भी नजर आ रही है.
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हाल ही में एक नई एक्ट्रेस की एंट्री हुई है, जिसके साथ तुलसी के बेटे करण का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया जा रहा है. ऐसे में फैंस जानने को बेताब है कि ये हसीना कौन हैं..
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Published at : 21 Apr 2026 05:42 PM (IST)
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