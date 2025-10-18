हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'झांसी की रानी' की 10 तस्वीरें,क्यूट सी बेबी की बन चुकी हैं मम्मा, फिर भी लगती हैं हद से ज्यादा खूबसूरत

'झांसी की रानी' की 10 तस्वीरें,क्यूट सी बेबी की बन चुकी हैं मम्मा, फिर भी लगती हैं हद से ज्यादा खूबसूरत

कृतिका सेंगर ने रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाकर खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. उन्हें छोटे पर्दे पर इस रोल में देख ऐसा लग रहा था जैसे रियल की झांसी की रानी वहीं हों.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 06:02 PM (IST)
कृतिका सेंगर ने रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाकर खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. उन्हें छोटे पर्दे पर इस रोल में देख ऐसा लग रहा था जैसे रियल की झांसी की रानी वहीं हों.

कृतिका सेंगर की एक्टिंग के साथ-साथ उनके एक्सप्रेशंस इतने कमाल के थे कि लोगों के दिलों में आज भी उनका वही चेहरा बसा हुआ है.

1/10
कृतिका सेंगर ने बड़े पर्दे पर थंगाबलि के नाम से मशहूर निकेतन धीर संग शादी की. शादी के बाद से वो छोटे पर्दे से दूर हैं.
कृतिका सेंगर ने बड़े पर्दे पर थंगाबलि के नाम से मशहूर निकेतन धीर संग शादी की. शादी के बाद से वो छोटे पर्दे से दूर हैं.
2/10
हालांकि, कृतिका एक बेटी की मां भी बन चुकी हैं और वो अब मदरहुड फेज को इंजॉय कर रही हैं.अब वो पूरी तरह से परिवार पर ध्यान दे रही हैं.
हालांकि, कृतिका एक बेटी की मां भी बन चुकी हैं और वो अब मदरहुड फेज को इंजॉय कर रही हैं.अब वो पूरी तरह से परिवार पर ध्यान दे रही हैं.
3/10
2007 में कृतिका सेंगर ने कसौटी जिंदगी के सीरियल से करियर की शुरुआत की थी. वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का भी हिस्सा रह चुकी हैं.
2007 में कृतिका सेंगर ने कसौटी जिंदगी के सीरियल से करियर की शुरुआत की थी. वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का भी हिस्सा रह चुकी हैं.
4/10
कृतिका को माय गॉड फादर नाम की फिल्म में साल 2014 में देखा गया था. इस फिल्म में उन्होंने जाह्नवी नाम की भूमिका निभाई थी.
कृतिका को माय गॉड फादर नाम की फिल्म में साल 2014 में देखा गया था. इस फिल्म में उन्होंने जाह्नवी नाम की भूमिका निभाई थी.
5/10
कृतिका सेंगर ने 3 सितंबर 2014 को निकेतन धीर संग शादी की थी. 2022 में एक्ट्रेस एक बेटी की मां बनीं.
कृतिका सेंगर ने 3 सितंबर 2014 को निकेतन धीर संग शादी की थी. 2022 में एक्ट्रेस एक बेटी की मां बनीं.
6/10
बता दें कृतिका सेंगर एक्टर पंकज धीर की बहू हैं. हाल ही में एक्टर की डेथ हुई थी.
बता दें कृतिका सेंगर एक्टर पंकज धीर की बहू हैं. हाल ही में एक्टर की डेथ हुई थी.
7/10
कृतिका सेंगर सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर करती रहती हैं,.
कृतिका सेंगर सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर करती रहती हैं,.
8/10
इंसटाग्राम पर कृतिका के 1.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
इंसटाग्राम पर कृतिका के 1.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
9/10
कृतिका सेंगर अक्सर अपनी बेटी की सेग तस्वीरें शेय़र करती रहती हैं. मां-बेटी के बीच शानदार बॉन्डिग देखने को मिलती है.
कृतिका सेंगर अक्सर अपनी बेटी की सेग तस्वीरें शेय़र करती रहती हैं. मां-बेटी के बीच शानदार बॉन्डिग देखने को मिलती है.
10/10
कृतिका और निकेतन धीर ने अपनी बेटी का नाम देविका धीर रखा हुआ है.
कृतिका और निकेतन धीर ने अपनी बेटी का नाम देविका धीर रखा हुआ है.
Published at : 18 Oct 2025 06:02 PM (IST)
Embed widget