एक्सप्लोरर
'झांसी की रानी' की 10 तस्वीरें,क्यूट सी बेबी की बन चुकी हैं मम्मा, फिर भी लगती हैं हद से ज्यादा खूबसूरत
कृतिका सेंगर ने रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाकर खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. उन्हें छोटे पर्दे पर इस रोल में देख ऐसा लग रहा था जैसे रियल की झांसी की रानी वहीं हों.
कृतिका सेंगर की एक्टिंग के साथ-साथ उनके एक्सप्रेशंस इतने कमाल के थे कि लोगों के दिलों में आज भी उनका वही चेहरा बसा हुआ है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 18 Oct 2025 06:02 PM (IST)
Tags :Kratika Sengar Pankaj Dheer
टेलीविजन
10 Photos
'झांसी की रानी' बन चुकी हैं क्यूट सी बेबी की मम्मा, इन 10 तस्वीरों में देखें खूबसूरती
टेलीविजन
7 Photos
पहले खाए गोलगप्पे, फिर दिए दोस्तों संग पोज...दिवाली पार्टी में गोल्डन गर्ल बनकर छाईं श्वेता
टेलीविजन
7 Photos
श्वेता तिवारी के घर में हुई दिवाली पार्टी, गोल्डन साड़ी में कहर बरपा रही हैं हसीना
टेलीविजन
10 Photos
निया शर्मा वक्त के साथ हो गई हैं और भी ज्यादा ग्लैमरस, यकीन ना हो तो देखें ये 10 तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
11 सालों में और भी ज्यादा ग्लैमरस हो गई हैं टीवी की जोधा, इतनी बदल गई हैं अकबर की बेगम
टेलीविजन
7 Photos
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के लिए हिना खान चार्ज करती हैं इतना, जानकर पकड़ लेंगे माथा
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
क्रिकेट
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
Advertisement
टेलीविजन
10 Photos
'झांसी की रानी' बन चुकी हैं क्यूट सी बेबी की मम्मा, इन 10 तस्वीरों में देखें खूबसूरती
टेलीविजन
7 Photos
पहले खाए गोलगप्पे, फिर दिए दोस्तों संग पोज...दिवाली पार्टी में गोल्डन गर्ल बनकर छाईं श्वेता
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion