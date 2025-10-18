हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मां श्वेता तिवारी को खूबसूरती में टक्कर दे रहीं बेटी पलक, देखें ट्रेडिशनल लुक में गजब की तस्वीरें

Palak in Traditional Look: श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने अपने ट्रेडिशनल लुक में खूबसूरती का जलवा बिखेरा है. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 06:33 PM (IST)
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी इन दिनों अपने स्टाइल और ग्लैमरस लुक्स को लेकर खूब चर्चा में रहती हैं. हाल ही में पलक ने ट्रेडिशनल लहंगे में फोटोशूट कराया, जिसमें उनका रॉयल और एथनिक लुक देखते ही बनता है. खूबसूरती और एलीगेंस के मामले में पलक अब अपनी मां को भी टक्कर देती नजर आ रही हैं.

पलक तिवारी ने एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल लुक से सबका दिल जीत लिया है. मां श्वेता तिवारी की तरह पलक भी फैशन के मामले में किसी से कम नहीं हैं. हाल ही में सामने आईं इन तस्वीरों में पलक का एथनिक अवतार देखने लायक है. उन्होंने अपने ग्रेस और स्टाइल को इस तरह बैलेंस किया है कि पूरा लुक रॉयल और एलीगेंट नजर आ रहा है.
इस लुक में पलक ने डीप रस्ट और मैरून टोन वाला भारी एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा पहना है. इस लहंगे पर किए गए गोल्डन धागों का काम इसे बेहद रिच और फेस्टिव टच दे रहा है. ब्लाउज पर की गई जरी और सीक्वेंस वर्क की डिटेलिंग लुक को और अट्रैक्टिव बना रही है. वहीं, फ्लोई स्कर्ट का फैब्रिक इस आउटफिट में एलिगेंस ऐड कर रहा है.
पलक ने इस ट्रेडिशनल लहंगे के साथ दुपट्टे को बहुत खूबसूरती से ड्रेप किया है. हल्के ट्रांसपेरेंट ऑरेंज-ब्राउन दुपट्टे पर कढ़ाई और बॉर्डर वर्क इसे पूरा करती है. उन्होंने इसे कंधे पर ओढ़ा है, जिससे लुक ज्यादा नैचुरल और रॉयल दोनों लग रहा है.
ज्वेलरी की बात करें तो पलक ने हैवी गोल्डन ईयरिंग्स, हाथ में स्टेटमेंट हाथफूल और ब्रेसलेट्स कैरी किए हैं. उनके हेयर एक्सेसरी में लगा गोल्डन हेयर चेन स्टाइल पूरे लुक को और एथनिक टच दे रहा है. ये ज्वेलरी आउटफिट के साथ एकदम परफेक्ट मैच कर रही है और फेस्टिव मूड को कंप्लीट कर रही है.
बालों को उन्होंने सॉफ्ट वेव्स में सेट किया है और पीछे से ओपन रखा है. इस हेयरस्टाइल के साथ लगाया गया गोल्डन हेयर एक्सेसरी उनकी रॉयल अपील को और बढ़ा रहा है. मेकअप नैचुरल टोन में रखा गया है, न्यूड लिप्स, डिफाइंड आइब्रो और ग्लोई बेस ने उनके फीचर्स को खूबसूरती से निखारा है.
पलक का यह लुक शादी या फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है. उनके पूरे स्टाइल में ट्रेडिशनल एलीगेंस और मॉडर्न चार्म का बैलेंस साफ झलकता है. यह आउटफिट काफी ट्रेंडी है.
मां श्वेता तिवारी की तरह पलक भी फैशन और एलिगेंस की मिसाल बन चुकी हैं. इस लुक में उन्होंने साबित किया कि वह अपनी मां को खूबसूरती और ग्रेस में बराबरी की टक्कर दे सकती हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और फैंस उनके इस ड्रीमीलुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 18 Oct 2025 06:33 PM (IST)
