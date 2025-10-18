पलक तिवारी ने एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल लुक से सबका दिल जीत लिया है. मां श्वेता तिवारी की तरह पलक भी फैशन के मामले में किसी से कम नहीं हैं. हाल ही में सामने आईं इन तस्वीरों में पलक का एथनिक अवतार देखने लायक है. उन्होंने अपने ग्रेस और स्टाइल को इस तरह बैलेंस किया है कि पूरा लुक रॉयल और एलीगेंट नजर आ रहा है.