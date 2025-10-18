एक्सप्लोरर
मां श्वेता तिवारी को खूबसूरती में टक्कर दे रहीं बेटी पलक, देखें ट्रेडिशनल लुक में गजब की तस्वीरें
Palak in Traditional Look: श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने अपने ट्रेडिशनल लुक में खूबसूरती का जलवा बिखेरा है. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं.
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी इन दिनों अपने स्टाइल और ग्लैमरस लुक्स को लेकर खूब चर्चा में रहती हैं. हाल ही में पलक ने ट्रेडिशनल लहंगे में फोटोशूट कराया, जिसमें उनका रॉयल और एथनिक लुक देखते ही बनता है. खूबसूरती और एलीगेंस के मामले में पलक अब अपनी मां को भी टक्कर देती नजर आ रही हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 18 Oct 2025 06:33 PM (IST)
Tags :Palak Tiwari ShwetaTiwari
टेलीविजन
10 Photos
'झांसी की रानी' बन चुकी हैं क्यूट सी बेबी की मम्मा, इन 10 तस्वीरों में देखें खूबसूरती
टेलीविजन
7 Photos
पहले खाए गोलगप्पे, फिर दिए दोस्तों संग पोज...दिवाली पार्टी में गोल्डन गर्ल बनकर छाईं श्वेता
टेलीविजन
7 Photos
श्वेता तिवारी के घर में हुई दिवाली पार्टी, गोल्डन साड़ी में कहर बरपा रही हैं हसीना
टेलीविजन
10 Photos
निया शर्मा वक्त के साथ हो गई हैं और भी ज्यादा ग्लैमरस, यकीन ना हो तो देखें ये 10 तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
11 सालों में और भी ज्यादा ग्लैमरस हो गई हैं टीवी की जोधा, इतनी बदल गई हैं अकबर की बेगम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
इंडिया
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
Advertisement
टेलीविजन
10 Photos
'झांसी की रानी' बन चुकी हैं क्यूट सी बेबी की मम्मा, इन 10 तस्वीरों में देखें खूबसूरती
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion